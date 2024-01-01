Sen Yoksun Şarkı Sözleri
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Demet Sağıroğlu
Sen Yoksun
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Geceler hep sensiz sürüklenir
Göz kırparken hüzünlerim
Ayrılıkta durmuş tüm saatler
Unutulmak çok zor gelir
***
Acılarımı giden bilmez ki
Kalbim bilir, yüzüm bilir
Yüzümdeki çizgiler bilir
***
Gecem güne uyanırken
Sen yoksun ya, ışık yok
Sen yoksun ya, gücüm yok
Sen kimlerin hasretinde
Dayanacak dermanım yok