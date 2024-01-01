Demet Sağıroğlu

Seni Çok Sevdim Bazen dünyada tek benim sanki en büyük dertli Her şey bir anda üst üste gelir yorulursun ya hani Sen de benimle böyle anlarda üzüyorsun ya kendini Kendimden çok senin üzülmen yaralıyor beni *** Ben seni çok sevdim çok Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi Ben tek seni sevdim çok Senden fazlası yok Yok ki daha ötesi *** Ben seni çok sevdim çok Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi Ben tek seni sevdim çok Senden fazlası yok Yok ki daha ötesi *** Bazen karanlık günler gelse de omza binse de Dertleri şöyle elimin tersiyle bir kenara ittiğimde İşte sen de böyle anlarda öpüyorsun ya kalbimi Varlığınla tüm yaralarımı okşuyormuşsun gibi *** Ben seni çok sevdim çok Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi Ben tek seni sevdim çok Senden fazlası yok Yok ki daha ötesi *** Ben seni çok sevdim çok Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi Ben tek seni sevdim çok Senden fazlası yok Yok ki daha ötesi *** Ben seni çok sevdim çok Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi Ben tek seni sevdim çok Senden fazlası yok Yok ki daha ötesi *** Ben seni çok sevdim çok Artık bir daha yok Ben tek seni sevdim çok Senden fazlası yok Yok ki daha ötesi Ben seni çok sevdim çok

Hiç Özlemedin Mi Unuturmuş, unuturmuş gidenler Anıları örtbas edip silerler Kim ağlamış, kim inlemiş düşünmeden? Bir rüzgârın nefesiyle eserler *** Sen hiç özlemedin mi beni? Özlememişsin belli Özlemek sence neydi? *** Hiç sevemedin mi beni? Sevemedin besbelli Sevişmek sende neydi? *** Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına Bana bana erittin Sönmedi mi ateşin? Beni böyle kül ettin *** Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna Adıma kabul ettim Söyle, ben de bileyim Niye bizi kül ettin? *** Alışırmış acısıyla kalanlar Dertleriyle içten içe kanarlar Kapılarda ayak sesi beklemekten Ahı gitmiş vahı kalmış zamanlar *** Sen hiç özlemedin mi beni? Özlememişsin belli Özlemek sence neydi? *** Hiç sevemedin mi beni? Sevemedin besbelli Sevişmek sende neydi? *** Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına Bana bana erittin Sönmedi mi ateşin? Beni böyle kül ettin *** Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna Adıma kabul ettim Söyle, ben de bileyim Niye bizi kül ettin? *** Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına Bana bana erittin Sönmedi mi ateşin? Beni böyle kül ettin *** Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna Adıma kabul ettim Söyle, ben de bileyim Niye bizi kül ettin?

Düşününce Bir haziran gecesinde Tenimde tuhaf bir ürperme Yanımda kedim elimde resmim Oturdum kaldım gidecekken *** Uzaklardan bir melankoli Sarmalayınca yüreğimi Düşününce, düşününce Parçalıyorlar ciğerimi *** Hayat hayat Senin bana kastın mı var? Hayat hayat Benim farklı yanım mı var? *** Kimini haksız yere yerlere serdin Kimini hak etmeden göklere gerdin Düşününce, düşününce Tam sana küstüm diyecekken Düşününce, düşününce Asla bırakmam gideceksen *** Bir hatıranın köşesinde Ya da bir bebeğin sesinde Çok farklıydın, ışıltıydın Bulutlar çökmüş yüreğimde *** Uzaklardan hoş bir melodi Sarmalayınca yüreğimi Düşününce, düşününce Anladım artık gerçeğini *** Hayat hayat Senin bana kastın mı var? Hayat hayat Benim farklı yanım mı var? *** Kimini haksız yere yerlere serdin Kimini hak etmeden göklere gerdin Düşününce, düşününce Tam sana küstüm diyecekken Düşününce, düşününce Asla bırakmam gideceksen *** Düşününce, düşününce Tam sana küstüm diyecekken Düşününce, düşününce Asla bırakmam gideceksen

Adını Sen Koy İçimde garip bir his var Yüreğimde olur olmaz duygular Farz edelim küçücük bir oyun bu Oynayalım bu oyunu Tahmin edemedim sonunu Adını artık sen koy *** İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı? Başı belli, sonu değil Sanki bir telaşla başladık bu oyuna Anlatılır gibi değil *** İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı? Başı belli, sonu değil Sanki bir telaşla koyulduk bir yola Anlatılır gibi değil *** Bulamadım Cevabını Duyamadım *** Kulaklarımda sesin var Yüreğimde serptiğin tomurcuklar Sonuna kadar kuralsızca gitmek Her şeyi göz ardı etmek Selam mı, son veda mıdır? Nedir bunu bilmem gerek *** İçimde garip bir his var Yüreğimde olur olmaz duygular Farz edelim küçücük bir oyun bu Oynayalım bu oyunu Tahmin edemedim sonunu Adını artık sen koy *** İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı? Başı belli, sonu değil Sanki bir telaşla koyulduk bir yola Anlatılır gibi değil *** İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı? Başı belli, sonu değil Sanki bir telaşla koyulduk bir yola Anlatılır gibi değil *** Bulamadım Cevabını Duyamadım *** Kulaklarımda sesin var Yüreğimde serptiğin tomurcuklar Sonuna kadar kuralsızca gitmek Her şeyi göz ardı etmek Selam mı, son veda mıdır? Nedir bunu bilmem gerek *** İçimde garip bir his var Yüreğimde olur olmaz duygular Farz edelim küçücük bir oyun bu Oynayalım bu oyunu Tahmin edemedim sonunu Adını artık sen koy

Bir Kediye Yumul Hayata gülmezsen hep sitemkardır Düzenbaz riyakar hilekardır Pembe panjurların bir masal ise Bil ki her masalda bir de son vardır *** Fırsatını bul aşka köle kul Özrü de kabul bi kediye yumul Sevgini de saç dostluğun ilaç Bak dünya böyle ne güzel *** Varlığa inan yokluğu yalan Biterse tamam, amansa aman Yarınını seç üzüntüyü geç Bak dünya şimdi ne güzel *** Aşkına kıyanlar oyun bozandır Cevapsız hayırsız insafsızdır Senin içtiğin su bir nehir ise Bil ki tek yudumda boğulan vardır *** Fırsatını bul aşka köle kul Özrü de kabul bi kediye yumul Sevgini de saç dostluğun ilaç Bak dünya böyle ne güzel *** Varlığa inan yokluğu yalan Biterse tamam, amansa aman Yarınını seç üzüntüyü geç Bak dünya şimdi ne güzel *** Varlığa inan yokluğu yalan Biterse tamam, amansa aman *** Bak dünya şimdi ne güzel *** Fırsatını bul aşka köle kul Özrü de kabul bi kediye yumul Sevgini de saç dostluğun ilaç Bak dünya böyle ne güzel *** Varlığa inan yokluğu yalan Biterse tamam, amansa aman Yarınını seç üzüntüyü geç Bak dünya şimdi ne güzel *** Fırsatını bul aşka köle kul Özrü de kabul bi kediye yumul Sevgini de saç dostluğun ilaç Bak dünya böyle ne güzel *** Varlığa inan yokluğu yalan Biterse tamam, amansa aman Yarınını seç üzüntüyü geç Bak dünya şimdi ne güzel

Bir Köşede Yalnız Aklımı aldın, aldın gitti Aşkımı verdim, attın gitti Tut, tut, tut, tut kalbimi Tut, tut, tut, tut kalbimi İsterim geri *** Bekletirsin hep, gelen olmaz Kapını çalsam açan olmaz Tut, tut, tut, tut sözünü Tut, tut, tut, tut sözünü Tut sözünü *** Anahtarsız kilit miyim? Kurulmayan saat miyim? Ben sahipsiz bir ev miyim? Ben neyim? Söyle, ben neyim? *** Rüyasız uykular gibi Gündüzlerim gece sanki Kimsesizim sensizken inan ki *** Bir köşede yalnız kaldım Bir köşede yalnız *** Aklımı aldın, aldın gitti Aşkımı verdim, attın gitti Tut, tut, tut, tut kalbimi Tut, tut, tut, tut kalbimi İsterim geri *** Bekletirsin hep, gelen olmaz Kapını çalsam açan olmaz Tut, tut, tut, tut sözünü Tut, tut, tut, tut sözünü Tut sözünü *** Anahtarsız kilit miyim? Kurulmayan saat miyim? Ben sahipsiz bir ev miyim? Ben neyim? Söyle, ben neyim? *** Rüyasız uykular gibi Gündüzlerim gece sanki Kimsesizim sensizken inan ki *** Bir köşede yalnız kaldım Bir köşede yalnız Bir köşede yalnız kaldım Bir köşede yalnız *** Bir köşede yalnız kaldım Bir köşede yalnız Bir köşede yalnız kaldım Bir köşede yalnız

Bitmeliyiz Söylenecek sözler kaldı Denedim, diyemedim Gitmeyi hiç istemezdim Gitmeden edemedim *** Bıraktığım üç beş eşya Bahanem diye sayma Bir de bu yazdığım şarkım Yüzüne diyemedim *** Yok bundan sonra, zor inan bana Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda Çok ağlasak da çok güç olsa da Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa *** Gözlerine baktım durdum Bir ışık göremedim Böylesini beklemezdim Kendime gelemedim *** Düşündüm günler boyunca Geçmişi sayfa sayfa Biz olmaktan vazgeçince Vedasız gitmeliydim *** Yok bundan sonra, zor inan bana Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda Çok ağlasak da çok güç olsa da Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa *** Yok bundan sonra, zor inan bana Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda Çok ağlasak da çok güç olsa da Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa

Göçebe Sana Artık Kızgın Bile Değilim En Fenası Bu Yapacak Inan Ki Birşey Yok Acımın Yatağı Kurudu *** Şimdi Koca Bir Çöl Var Eskiden Bir Kalbin Olduğu Bir Yıldız Kayar Belki Diye Hep Bir Dilek Tutulu *** Sen Beni En Iyisi Hiç Sevmemiş Ol Topla Yüreğini Hadi Atını Sür Bilirsin Bu Çöllerden Göçebeler Kurtulur Sen Beni En Iyisi Hiç Kırmamış Ol *** Topla Anıları Hadi Atını Sür Bilirsin Bu Çöllerden Göçebeler Kurtulur Bilirim Akşam Vakti Yüzüne Bir Gölge Düşünce *** Hayalim Yüreğinden Sel Olup Kirpiğe Inince Kazandığın Bir Çok Şey Bir Anda Elinden Gidince *** Anlarsınki Pişmanlık Ne Kadarda Geç Bir Düşünce Sen Beni En Iyisi Hiç Sevmemiş Ol Topla Yüreğini Hadi Atını Sür *** Bilirsin Bu Çöllerden Göçebeler Kurtulur Sen Beni En Iyisi Hiç Kırmamış Ol Topla Anıları Hadi Atını Sür Bilirsin Bu Çöllerden Göçebeler Kurtulur *** Bilirim Bu Çöllerde Göçebeler Kaybolur

O La La (Susar Mıyım?) Biliyordum zaten en başından Her aşkın değişik ömrü vardır Benim tamdı sana en azından Ama sanki bir tuhaflık vardı *** Ansızın başlar her hikaye Sayfalarında bir çok renk olan Varsın sonu biraz ani bitsin Zaten az sonra da biteceksin *** Susar mıyım asla İnandım aşkla Kaçar mıyım asla Sende ektiğini biçeceksin Pişmanlıktan öleceksin *** Madem koptuysak bu defa Beni hep güzel hatırla Gel sarılalım son defa Demeli artık o la la *** Geçiyordu günler kendi kendimle Bu kuşkuyu nasıl sileceksin Seviyordun güya kendi kendince Bu duyguyu sen ne bileceksin *** Susar mıyım asla İnandım aşkla Kaçar mıyım asla *** Susar mıyım asla İnandım aşka Kaçar mıyım asla Sende ektiğini biçeceksin Pişmanlıktan öleceksin *** Madem koptuysak bu defa Beni hep güzel hatırla Gel sarılalım son defa Demeli artık o la la

Zaman Gerek 70'lerde açmışız gözümüzü 80'lerde kesmişler sözümüzü 90'larda çekmemiş nazımızı Bari şimdi söylesek şarkımızı ** Kış gelince kavurduk acımızı Bahar esti, kuruttu yaşımızı Kesmesinler artık hiç lafımızı Söyleyelim birlikte şarkımızı *** Yaşlı olmak için genç Genç olmak için yaşlıyız Biraz daha zaman gerek bize *** Yaşlı olmak için genç Genç olmak için yaşlıyız Biraz daha zaman gerek bize *** Kır düşünce sevmişiz saçımızı Üç beş çizgi bozsa da havamızı Aşk vurunca unuttuk yaşımızı Çocuk gibi söylerken şarkımızı *** Yaşlı olmak için genç Genç olmak için yaşlıyız Biraz daha zaman gerek bize *** Yaşlı olmak için genç Genç olmak için yaşlıyız Biraz daha zaman gerek bize *** Yaşlı olmak için genç Genç olmak için yaşlıyız Biraz daha zaman gerek bize *** Yaşlı olmak için genç Genç olmak için yaşlıyız Biraz daha zaman gerek bize *** Biraz daha zaman gerek bize Biraz daha zaman gerek bize