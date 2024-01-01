Demet Sağıroğlu

-
Karar verdik senle, yapamadık yine
Hep sürdürdük bunu senelerce
Bence olmaz böyle, biz kimlerle, kimle
Yapabilir miyiz sence başka biriyle
***
Haydi söyle, söyle
Buna değer mi, susmakla biter mi
Sadece gözlerle anlatmak yeter mi
Haydi konuş kaçmakla bitmez
Yüzündeki anlamı başkası bilmez
Hiç kimseler seni, inan artık her şeyim
Benim kadar deli sevmez
***
Haydi söyle, söyle
Buna değer mi, susmakla biter mi
Sadece gözlerle anlatmak yeter mi
Haydi konuş kaçmakla bitmez
Yüzümdeki anlamı başkası bilmez
Hiç kimseler beni, inan artık her şeyim
Senin kadar deli sevmez
-
Bir vurgun bu sevda,
Günsüz başlar gecem
Uzanırken sana
Tükendi bu beden
***
Yüreğim bir sürgün
Varmaz yolum sana
ölümsüz dünyada
Ecel ol al beni
***
Nefessiz zordayım
Zamansız bir mekanda
çıkmaz bir yoldayım
Amansız isyanda
***
Ecelim ol benim
Koynunda sar beni
Aşk ölüm yaz bana
Sonsuza al beni
-
Zaman acımasız, kalpler yapayalnız
Günah sevap olmuş, sana düşmüş, bana yazmış
***
Gördüm seni gördüm, sanki bin defa öldüm
Sevdan harab olmuş, ah ne kadar zormuş
***
Yarın olmaz, hayır hayır yarın olmaz
Bıraktığın yerde aşk durmaz
Hayal bile olsa, ah geç kalınmasa
Yaşansa bir ömür o anda
-
Kışın ortasında bir gül açarmış
Deli bir rüzgâr kaderi yazarmış
Kim bilir bu gönül böyle insafsız
Bu kadar acımasız bir aşkı bulacakmış
***
Ah elin ocağı yanar, benim yüreğim
Beni artık ne anam ne de dostum avutur
Duası yok bu derdin, duyanı olmaz
Hasretini koydum ölüm gibi başucuma
***
Zalim, Allah görür
Bir hata uğruna harcanır mı ömür?
Ahlar, bu ahlar nereye gidersen
Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür
***
Zalim, Allah görür
Bir hata uğruna harcanır mı ömür?
Ahlar, bu ahlar nereye gidersen
Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür
***
Zalim
***
Kışın ortasında bir gül açarmış
Deli bir rüzgâr kaderi yazarmış
Kim bilir bu gönül böyle insafsız
Bu kadar acımasız bir aşkı bulacakmış
***
Ah elin ocağı yanar, benim yüreğim
Beni artık ne anam ne de dostum avutur
Duası yok bu derdin, duyanı olmaz
Hasretini koydum ölüm gibi başucuma
***
Zalim, Allah görür
Bir hata uğruna harcanır mı ömür?
Ahlar, bu ahlar nereye gidersen
Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür
***
Zalim, Allah görür
Bir hata uğruna harcanır mı ömür?
Ahlar, bu ahlar nereye gidersen
Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür
***
Zalim, ah
-
Madem ki gidiyorsun, yolun açık olsun
İyiliğini, mutluluğunu dilerim ben senin
Hele bir git bakalım, durum bu ne yapalım
Seni yormam yük olmam, efendi gibi acımı yaşarım
***
Tek taraflı sevda benim ki
Sana kızmak çare değil ki
Buluşuruz bir zaman belki
Kalp senin kalbin
Ben eteğine acı düşen saftayım
Aşk değil bu eni konu hastayım
Kendimi bildim bileli yastayım
Bitmedi harbim
***
Arada derede belli belirsiz
Gözün oynaşta seni gidi edepsiz
***
Ellere hak bize haram, bari olaydı param
Seni ben seçtim karam, kendim ettim
***
Ellere hak bize haram, bari olaydı param
Seni ben seçtim karam, kendim buldum
-
Alamazlar seni benden
Bilirler nasıl deliyim ben
Ateşim sen olursan yanarım ben
***
Herşey senle güzel, görüyorum
Sensiz olmayacak, biliyorum
***
Çile desen çekerim inan üzülmem
Dert desen çekerim
Araya yolları koyma
Dayanamam güzelim
-
Gönlüne kalbine binlerce dert dolsa
Aradığında hiçbir arkadaş yoksa
Bana gel gözlerin yaşlardan bıktıysa
***
Haydi gülümse gülümse gülümse gülüm yeter ağlama
Biraz umutla sükutla sabırla sar dünyayı bırakma
Susturalım seni ağlatacak ne var ne yoksa her şeyi
Ver elini gidelim ama önce yaşını siler misin
***
Haydi gülümse gülümse gülümse canım geçmişe bakma
Biraz umutla sükutla sabırla sar dünyayı bırakma
Susturalım seni incitecek ne var ne yoksa her şeyi
Ver elini gidelim ama geçmişe perde çeker misin
-
Bir düş gördüm
Bilirsin düşler çabuk biter
Sevdim, sevdin sen de beni
Biliyorum ah adım gibi
***
Affetme, affetme sen de
Nasıl yapar aşk bunu bize
Affetme, affetme sen de
Yansın bizim gibi ateşlerde
***
Bir yıldız kayar göğümde
Bir yangın başlar göğsümde
Her şey, her şey senin elinde
Bu aşk ukte içimizde
-
Kaç bahar oldu yine peşimde
İçin için ağlar gibi düşünde
Gitmez bilirim o yine bekler
Kapımda dolaşır gecenin üçünde
***
Dinle ne olur ne işve bu ne de naz
Yettin artık halden anla biraz
***
Sakin ol mu desem, hayra yor mu desem
Kurusa dünya sana mı kalırım
Hiç acımam inan seni de yakarım
Yanmayasın
-
Şeytan diyor adını bir daha sakın anma
Sen olmayınca zaman geçmiyor sanma
***
Yorgunum, inan usandım
Acılarla yıkandım
Görmeden hiçbir rüya
Uykulardan uyandım
***
Yorgunum, inan usandım
Acılarla yıkandım
Görmeden hiçbir rüya
Uykulardan...
***
Uyanır uyanmaz gelemem
Rüzgar ne tarafa bilemem
Boş vaatler dinlemem ben
-
Gece aynı gece, sahiller boş
Ay karanlık, son çareymiş ayrılık
***
Alışamadım, korkar oldum sevgiden
Suçlu gibi kaçıyorum herkesten
Sen düşürdün beni bak bu hallere
Al beni bıraktığın yerden
***
Bir günah gibi saklı kalırsan
Seni nasıl bulurum bilmiyorum
Hasretin koparır seni benden
Aşk sabır gibi bitmez, inanmıyorum
-
Karar verdik senle, yapamadık yine
Hep sürdürdük bunu senelerce
Bence olmaz böyle, biz kimlerle, kimle
Yapabilir miyiz sence başka biriyle
***
Haydi söyle, söyle
Buna değer mi, susmakla biter mi
Sadece gözlerle anlatmak yeter mi
Haydi konuş kaçmakla bitmez
Yüzündeki anlamı başkası bilmez
Hiç kimseler seni, inan artık her şeyim
Benim kadar deli sevmez
***
Haydi söyle, söyle
Buna değer mi, susmakla biter mi
Sadece gözlerle anlatmak yeter mi
Haydi konuş kaçmakla bitmez
Yüzümdeki anlamı başkası bilmez
Hiç kimseler beni, inan artık her şeyim
Senin kadar deli sevmez