Demet Sağıroğlu

Teslim Ol Bazı şeyler anlatılmaz Sus konuşma laf aramızda Ay doğmuştu, kimse yoktu Öpüştük şehrin ortasında *** Ah ondan sonra neler oldu söylemem ben Ah daha sonra neler olur ben bile bilemem *** Gel gir içime orda kal Kendini bana bırak Sus teslim ol, konuşma boşver Ve bundan sonrası kolay mı, değil mi, düşünme *** Bazı şeyler anlatılmaz Sus konuşma laf aramızda Bir tesadüf, bir temasla Kaybolduk şehrin ortasında

Şikayetim Var Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden *** Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden neden neden bilmem *** Hayallerimi çalmışlar Almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım Karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter revamı bana of *** Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden *** Şikayetim var Çok üzdünüz beni beni beni beni beni of Gülmedi hiç yüzüm Güldürmedi kader Neden neden neden neden bilmem *** Misketlerimi çalmışlar Almış kaçmış insafsızlar Gözyaşlarım çocukluktan miras bana İnanmışım aldanmışım Karanlıktan korkarmışım Bu korkular çok eskiden kalmış bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma Yeter yeter dünya düşman mı bana Yeter yeter yeter reva mı bana *** Karlar yağar baharda dallarıma Günüm gecem karıştı gözyaşıma of

Sana Kaldı Kar yağıyor dışarda Kimsesiz sokaklara Dallarda bembeyaz Bir ayrılık bandosu Ve ben yalnızım odamda Aklım yok Terkedilmiş bir deli *** Kar yağıyor dışarda Kimsesiz sokaklara Dallarda bembeyaz Bir ayrılık bandosu Ve ben suskunum odamda Gönlüm yok Terkedilmiş bir deli *** Aklım yok düşünemem Gönlüm yok sevinemem Bir senim var(Benim kimim var) Son söz sana kaldı

Aşk Perisi Yaz aşktan da sıcak, gönüllerde tuzak, biliyorsun Yolladım oltayı, sapladım, sen de geliyorsun Bir de üstüne, "İstemeden âşık oldum" diyorsun Hadi gel, sevgilim, olanlar olsun bu gece *** Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi Bilmem, yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi *** Hiç yaz olmasa içindeki bu aşk yanar mı? Söyle Sarıyor heyecan, yok olur mu bedendeki tövbe? Değişir her yazın şarkısı, her sene ayrı telde Tutamam kendimi, olacak olsun bu gece *** Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi Bilmem, yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi *** Ben bir aşk perisi, tutmayın beni yaz gecesi Bilmem, yok sebebi, yakıyor beni aşk ateşi Ben bir yaz delisi, öldürür beni her gecesi Gelmez, yok gerisi, unutur seni bu yaz delisi

Alacakaranlık Bir alacakaranlığındayım zamanın Gece mi oluyor, gün mü doğuyor, haberim yok Bir adama tutulmuşum Heyecan mı arıyor(Sevgi mi istiyor), bir bilen yok *** Bir boşluk ortasındayım Gün tükenmiş dudaklarımda bir tuhaf Yamaçlara inen sis gibi Çevreme inivermiş deli düşünceler

İhanet Ettin Uykusuz, yorgun günler Tükenmiş, bitmiş sözler Duygular beni çoktan terkedip gittiler *** Kurumuş eski bir aşk Hayattan kopmuş uzak Mahkumdur, böyle bekliyorsa kara toprak *** Yaptıklarından pişman olsan da Çektirdiklerin cezan yanında *** Her gün dua ettim, seni merak ettim Bir gün geri döner diyerek tükendim Eski hatıralar, derinden yaralar Acılar bir gün sana hesap sorar *** Tanrı'ya seni ben şikayet ettim Çünkü sen aşkıma ihanet ettin

Ne Acı Neyim varsa aşktan yana Her şeyimi serdim yollarına Gücüm, gururum, gözyaşlarım İnsanlarla savaşlarım Yetemedi o hırçın ruhuna *** Ümit ettim, acı çektim Sabır taşlarını yaşlarla erittim İnan bitmez, ömrüm yetmez Beklemenin sonu gelmez Anla artık beni de tükettin *** Ne acı, ne acı Elime değmemiş sanki ellerin Boşuna bu sancı *** Ne acı, ne acı Dudaklarıma uzanmamış sanki dudağın Yalancı

Zar Attık Dünya bir tiyatroysa Hayat tek perdelik oyunsa İnsan çaresiz oyuncuysa Aşk bir kumarsa *** Bir zar attık kadere, ben aşkı kazandım Sen sevgimi kaybettin bile bile Bir zar attık kadere, ben seni kazandım Sen her şeyi kaybettin güle güle *** Yok, ayrılık acısı bahane Gözyaşları içtim şerefine

Anlatma Bana Al sende kalsın bir yaz boyu paylaştığım uzun geceler Bence yalan fark etmiyor, gereksiz artık son heceler Kal deyişler, son öpüşler *** Anlatma bana, yaşadım senden önce kaç veda Anlatma bana, seninle olmaz aşk asla bir daha Anlatma bana, yaşadım senden önce kaç veda *** Anlatma bana, böyle kalsın hiç bozma değer buna Ne bir eksik bir fazla, yeter bana Anlatma bana, seninle olmaz asla aşk bir daha