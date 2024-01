Demet Sağıroğlu

Utanıp da eskisinden ürkek gezersin Kapatıp da perdelerle derdi gizlersin Utanıp da eskisinden ürkek gezersin Kapatıp da perdelerle derdi gizlersin Kibirden geçilmezsin böyle anlarda Öyle bir acı bıraktın tam sol yanıma *** Ben seni eskisi kadar anlayamıyorum Çok yakından geçtin ama tanıyamıyorum *** Canım acır elinde yâr Bırak at gitsin Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin Canım acır elinde yâr Bırak at gitsin Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin *** Utanıp da eskisinden ürkek gezersin Kapatıp da perdelerle derdi gizlersin Kibirden geçilmezsin böyle anlarda Öyle bir acı bıraktın tam sol yanıma *** Ben seni eskisi kadar anlayamıyorum Çok yakından geçtin ama tanıyamıyorum Canım acır elinde yâr Bırak at gitsin Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin *** Canım acır elinde yâr Bırak at gitsin Ölüm kadar yakın duran cezam gibisin

Önce inanmazdım, sen inandırdın Yürekten bağladın, aşka inandım Yitip gitmeyecek, hep yanındayım Sensiz geçmeyecek hiç baharım yazım *** Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz Nazara inanmam, bozar sevdamız Sensin tek bildiğim kaderim aşkım *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Girdik çıkılmaz ki tek yön yolumuz Bırak hiç düşünme ne olur sonumuz Nazara inanmam, bozar sevdamız Sensin tek bildiğim kaderim aşkım *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Her şeyim, her şeyim Bir tanemsin benim Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim *** Mazi bir yalanmış Sensin gerçeğim