Demet Sağıroğlu

Uyanır Uyanmaz Gelemem Şeytan diyor adını bir daha sakın anma Sen olmayınca zaman geçmiyor sanma *** Yorgunum, inan usandım Acılarla yıkandım Görmeden hiçbir rüya Uykulardan uyandım *** Yorgunum, inan usandım Acılarla yıkandım Görmeden hiçbir rüya Uykulardan... *** Uyanır uyanmaz gelemem Rüzgar ne tarafa bilemem Boş vaatler dinlemem ben

Bir Vurgun Bu Sevda Bir vurgun bu sevda, Günsüz başlar gecem Uzanırken sana Tükendi bu beden *** Yüreğim bir sürgün Varmaz yolum sana ölümsüz dünyada Ecel ol al beni *** Nefessiz zordayım Zamansız bir mekanda çıkmaz bir yoldayım Amansız isyanda *** Ecelim ol benim Koynunda sar beni Aşk ölüm yaz bana Sonsuza al beni

Yarın Olmaz Zaman acımasız, kalpler yapayalnız Günah sevap olmuş, sana düşmüş, bana yazmış *** Gördüm seni gördüm, sanki bin defa öldüm Sevdan harab olmuş, ah ne kadar zormuş *** Yarın olmaz, hayır hayır yarın olmaz Bıraktığın yerde aşk durmaz Hayal bile olsa, ah geç kalınmasa Yaşansa bir ömür o anda

Allah Görür Kışın ortasında bir gül açarmış Deli bir rüzgâr kaderi yazarmış Kim bilir bu gönül böyle insafsız Bu kadar acımasız bir aşkı bulacakmış *** Ah elin ocağı yanar, benim yüreğim Beni artık ne anam ne de dostum avutur Duası yok bu derdin, duyanı olmaz Hasretini koydum ölüm gibi başucuma *** Zalim, Allah görür Bir hata uğruna harcanır mı ömür? Ahlar, bu ahlar nereye gidersen Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür *** Zalim, Allah görür Bir hata uğruna harcanır mı ömür? Ahlar, bu ahlar nereye gidersen Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür *** Zalim *** Kışın ortasında bir gül açarmış Deli bir rüzgâr kaderi yazarmış Kim bilir bu gönül böyle insafsız Bu kadar acımasız bir aşkı bulacakmış *** Ah elin ocağı yanar, benim yüreğim Beni artık ne anam ne de dostum avutur Duası yok bu derdin, duyanı olmaz Hasretini koydum ölüm gibi başucuma *** Zalim, Allah görür Bir hata uğruna harcanır mı ömür? Ahlar, bu ahlar nereye gidersen Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür *** Zalim, Allah görür Bir hata uğruna harcanır mı ömür? Ahlar, bu ahlar nereye gidersen Bil ki peşinden gelir, kalbine yürür *** Zalim, ah

Arada Derede Madem ki gidiyorsun, yolun açık olsun İyiliğini, mutluluğunu dilerim ben senin Hele bir git bakalım, durum bu ne yapalım Seni yormam yük olmam, efendi gibi acımı yaşarım *** Tek taraflı sevda benim ki Sana kızmak çare değil ki Buluşuruz bir zaman belki Kalp senin kalbin Ben eteğine acı düşen saftayım Aşk değil bu eni konu hastayım Kendimi bildim bileli yastayım Bitmedi harbim *** Arada derede belli belirsiz Gözün oynaşta seni gidi edepsiz *** Ellere hak bize haram, bari olaydı param Seni ben seçtim karam, kendim ettim *** Ellere hak bize haram, bari olaydı param Seni ben seçtim karam, kendim buldum

Söyle Karar verdik senle, yapamadık yine Hep sürdürdük bunu senelerce Bence olmaz böyle, biz kimlerle, kimle Yapabilir miyiz sence başka biriyle *** Haydi söyle, söyle Buna değer mi, susmakla biter mi Sadece gözlerle anlatmak yeter mi Haydi konuş kaçmakla bitmez Yüzündeki anlamı başkası bilmez Hiç kimseler seni, inan artık her şeyim Benim kadar deli sevmez *** Haydi söyle, söyle Buna değer mi, susmakla biter mi Sadece gözlerle anlatmak yeter mi Haydi konuş kaçmakla bitmez Yüzümdeki anlamı başkası bilmez Hiç kimseler beni, inan artık her şeyim Senin kadar deli sevmez

Dayanamam Alamazlar seni benden Bilirler nasıl deliyim ben Ateşim sen olursan yanarım ben *** Herşey senle güzel, görüyorum Sensiz olmayacak, biliyorum *** Çile desen çekerim inan üzülmem Dert desen çekerim Araya yolları koyma Dayanamam güzelim

Haydi Gülümse Gönlüne kalbine binlerce dert dolsa Aradığında hiçbir arkadaş yoksa Bana gel gözlerin yaşlardan bıktıysa *** Haydi gülümse gülümse gülümse gülüm yeter ağlama Biraz umutla sükutla sabırla sar dünyayı bırakma Susturalım seni ağlatacak ne var ne yoksa her şeyi Ver elini gidelim ama önce yaşını siler misin *** Haydi gülümse gülümse gülümse canım geçmişe bakma Biraz umutla sükutla sabırla sar dünyayı bırakma Susturalım seni incitecek ne var ne yoksa her şeyi Ver elini gidelim ama geçmişe perde çeker misin

Ukte Bir düş gördüm Bilirsin düşler çabuk biter Sevdim, sevdin sen de beni Biliyorum ah adım gibi *** Affetme, affetme sen de Nasıl yapar aşk bunu bize Affetme, affetme sen de Yansın bizim gibi ateşlerde *** Bir yıldız kayar göğümde Bir yangın başlar göğsümde Her şey, her şey senin elinde Bu aşk ukte içimizde

Yanmayasın Kaç bahar oldu yine peşimde İçin için ağlar gibi düşünde Gitmez bilirim o yine bekler Kapımda dolaşır gecenin üçünde *** Dinle ne olur ne işve bu ne de naz Yettin artık halden anla biraz *** Sakin ol mu desem, hayra yor mu desem Kurusa dünya sana mı kalırım Hiç acımam inan seni de yakarım Yanmayasın

Aynı Gece Gece aynı gece, sahiller boş Ay karanlık, son çareymiş ayrılık *** Alışamadım, korkar oldum sevgiden Suçlu gibi kaçıyorum herkesten Sen düşürdün beni bak bu hallere Al beni bıraktığın yerden *** Bir günah gibi saklı kalırsan Seni nasıl bulurum bilmiyorum Hasretin koparır seni benden Aşk sabır gibi bitmez, inanmıyorum