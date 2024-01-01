Demet Sağıroğlu

Yağızım Al, bu hayat bu aşk senin Bu akılsız baş senin, vur taşlara Ben vurulup sevdalandım O kara gözlere, kalem kaşlara *** Ocağım, evim, yağızım benim Kaderim değil bu kaza Korusun Allah'ım beni hiddetinden Şiddetinden, beterinden aman aman *** Ay ay ay ay ay ay Vay aman aman *** Ah, gidiyor geliyor üstelik Biliyor imkansızı, uslanmıyor Ben eridim azar azar O denerken hayatı, yaşlanmıyor

Arnavut Kaldırımı Biten, sevgilerin, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Giden, aşklarımın, ardından Ağlayamam ben böyle yas tutamam Her sözde her gözde şefkat aramam Kırıyor kalbimi sonunda nasıl olsa *** Dün, seni gördüm rüyamda Arnavut kaldırımlı taş sokakta Ah bir dili olsa da bir, konuşsa Anlatırdı masumca seni bana *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültüm, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader Böyle mı olmalı solmalı sevgililer? *** Öpsem bebek gözlerinden, çok ağlatırlar Sarsam seni kollarımdan, bir gün alırlar Sevsem seni doyasıya yıpratırlar Bir sürü kuru gürültü, parçalar sevgimizi ey kader

Kınalı Bebek Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık uyan a bebek Uyan *** Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık uyan a bebek *** Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık uyan a bebek Uyan

Biçare Ne ceza bu, ne reva bu Kor yara Ne hazin son, ne garip bir elveda Bu ihanet, kıyametim Ya bu hançer, felaketim Bu son, en son hatam En zor vedam Biçareyim derdimden harabeyim Gel gör ki Biçareyim aşkından harabeyim Gel gör ki Ne ceza bu, ne reva bu Kor yara Ne hazin son, ne garip bir elveda Bu ihanet, kıyametim Ya bu hançer, felaketim Bu son, en son hatam En zor vedam Biçareyim derdimden harabeyim Gel gör ki Biçareyim aşkından harabeyim Gel gör ki Biçareyim derdimden harabeyim Gel gör ki Biçareyim ahh Harabeyim Gel gör ki

Gönlünce Yaşa Boş ver her şeyi, unut dertleri Üç günlük dünya, sür keyfini Aşklar da neymiş, zaten her şey bitmiş Sevgiyi sorsan durduğu yerde tükenmiş *** Haydi gamlara, kederlere elveda Bir kere geldik şu dünyaya Kim anlar senin derdini bir sorsana Aman boş ver, gül geç bunlara *** Haydi gamlara, kederlere elveda Bir kere geldik şu dünyaya Kim anlar senin derdini bir sorsana Ayır 24 saatini, gönlünce yaşa *** Boş ver her şeyi, unut dertleri Üç günlük dünya, sür keyfini Aşklar da neymiş, zaten her şey bitmiş Sevgiyi sorsan durduğu yerde tükenmiş *** Haydi gamlara, kederlere elveda Bir kere geldik şu dünyaya Kim anlar senin derdini bir sorsana Aman boş ver, gül geç bunlara *** Haydi gamlara, kederlere elveda Bir kere geldik şu dünyaya Kim anlar senin derdini bir sorsana Ayır 24 saatini, gönlünce yaşa

Hazan Mevsimi Bu kadar mıydı yarım mıydı Sanki olduk şimdi kırk yıllık yabancı Değer miydi arzulanan Nasıl kıydın bize daha doymadan *** Bu kadar mıydı kolay mıydı Nasıl sindi içine söyle yalancı Benliğimdi yaralanan Nasıl pişmanım şimdi seni yaşamaktan *** Eller şahit yalan yeminlere Eller gördü elini elinde Eller duydu sen inkar etsen de Gönlüm şimdi hazan mevsiminde

Bu Saatten Sonra Sevdanın çiçeği gül kokar Yüreğim özünden aşk yapar Seninle nefes alan gönlüm Sen gittin gideli yas tutar *** Sevdanın çiçeği gül kokar Yüreğim özünden aşk yapar Seninle nefes alan gönlüm Sen gittin gideli yas tutar *** Hatırı yok mu sen de yılların Bu kadar vefasız olamazsın Yıllarımı ben sana adadım Sırf sen mutlu ol diye Sırf sen mutlu ol diye *** Bu saatten sonra kim anlar beni Bu saatten sonra kim dinler beni Bakamam yüzüne hiç kimselerin Ellere dert anlatamam ki *** Bu saatten sonra kim anlar beni Bu saatten sonra kim dinler beni Bakamam yüzüne hiç kimselerin Bu saatten sonra dert yanamam ki *** Sevdanın çiçeği gül kokar Yüreğim özünden aşk yapar Seninle nefes alan gönlüm Sen gittin gideli yas tutar *** Sevdanın çiçeği gül kokar Yüreğim özünden aşk yapar Seninle nefes alan gönlüm Sen gittin gideli yas tutar *** Hatırı yok mu sen de yılların Bu kadar vefasız olamazsın Yıllarımı ben sana adadım Sırf sen mutlu ol diye Sırf sen mutlu ol diye *** Bu saatten sonra kim anlar beni Bu saatten sonra kim dinler beni Bakamam yüzüne hiç kimselerin Ellere dert anlatamam ki *** Bu saatten sonra kim anlar beni Bu saatten sonra kim dinler beni Bakamam yüzüne hiç kimselerin Bu saatten sonra dert yanamam ki *** Bu saatten sonra kim anlar beni Bu saatten sonra kim dinler beni Bakamam yüzüne hiç kimselerin Ellere dert anlatamam ki *** Bu saatten sonra kim anlar beni Bu saatten sonra kim dinler beni Bakamam yüzüne hiç kimselerin

Oyun Bozan Bağrı yanık sevdalara sor Ağzı yanmış dillere sor Gel beni yalnızlardan sor Gel beni aşıklardan sor *** Farklı farklı diyarlara sor Kalbi kırık insanlara sor Gel beni yalnızlardan sor Gel beni aşıklardan sor *** Düşünmezler sadece itham ederler Mahzun gönül neler çeker bilmezler Dünyamıza birdenbire girerler Savurup sevgileri yakıp giderler *** Yangın var gel de bir gör halimi Yangın var ateşte buldum kendimi Yangın var Hasretim duman duman Var mı senin gibi oyun bozan

Yadigar Ah akşamlar aşıkların efkardan örtüsü Hasretlerin ömür törpüsü Ta ezelden dinmedi bitmedi Sevdaların garip öyküsü Görmeye dur yar yüzünü O an düşer gönül süngüsü Sevmeye gör sende olursun o O kapının dert süngüsü Göz göre göre ah bile bile Veriverdim be elimle Gidiverdi de adı kaldı yadigar

Benden Vazgeçme Gün olur bir yabancı öperse gözlerimi Gün olur başka eller sevip okşarsa beni O zaman yara alır yüreğim parçalanır Mahşer bile yanında hiç kalır *** Benden vazgeçme benden vazgeçme Beni ellerin eline terk etme *** Gün olur gönlüne ateşim düşerse Gün olur canım canın beni çekerse O zaman yara alır yüreğim parçalanır Mahşer bile yanında hiç kalır

Kınalı Bebek (Pop Mix) Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık uyan a bebek Uyan *** Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık uyan a bebek *** Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık uyan a bebek Uyan

Kınalı Bebek (Undertech Mix) Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık uyan a bebek Uyan *** Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum Kul oldum, yol oldum Gözden düştüm ah, pul oldum *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Avuttunuz yalanlarla Ninnilerle, masallarla Şu vefasız insanların Günahları boynuna *** Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık uyan a bebek *** Elleri kolları kınalı bebek Yüreği doğuştan yaralı bebek Elleri kolları kınalı bebek Büyüdün ah artık uyan a bebek Uyan