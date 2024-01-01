Demet Sağıroğlu

-
70'lerde açmışız gözümüzü
80'lerde kesmişler sözümüzü
90'larda çekmemiş nazımızı
Bari şimdi söylesek şarkımızı
**
Kış gelince kavurduk acımızı
Bahar esti, kuruttu yaşımızı
Kesmesinler artık hiç lafımızı
Söyleyelim birlikte şarkımızı
***
Yaşlı olmak için genç
Genç olmak için yaşlıyız
Biraz daha zaman gerek bize
***
Yaşlı olmak için genç
Genç olmak için yaşlıyız
Biraz daha zaman gerek bize
***
Kır düşünce sevmişiz saçımızı
Üç beş çizgi bozsa da havamızı
Aşk vurunca unuttuk yaşımızı
Çocuk gibi söylerken şarkımızı
***
Yaşlı olmak için genç
Genç olmak için yaşlıyız
Biraz daha zaman gerek bize
***
Yaşlı olmak için genç
Genç olmak için yaşlıyız
Biraz daha zaman gerek bize
***
Yaşlı olmak için genç
Genç olmak için yaşlıyız
Biraz daha zaman gerek bize
***
Yaşlı olmak için genç
Genç olmak için yaşlıyız
Biraz daha zaman gerek bize
***
Biraz daha zaman gerek bize
Biraz daha zaman gerek bize
-
Unuturmuş, unuturmuş gidenler
Anıları örtbas edip silerler
Kim ağlamış, kim inlemiş düşünmeden?
Bir rüzgârın nefesiyle eserler
***
Sen hiç özlemedin mi beni?
Özlememişsin belli
Özlemek sence neydi?
***
Hiç sevemedin mi beni?
Sevemedin besbelli
Sevişmek sende neydi?
***
Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına
Bana bana erittin
Sönmedi mi ateşin?
Beni böyle kül ettin
***
Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna
Adıma kabul ettim
Söyle, ben de bileyim
Niye bizi kül ettin?
***
Alışırmış acısıyla kalanlar
Dertleriyle içten içe kanarlar
Kapılarda ayak sesi beklemekten
Ahı gitmiş vahı kalmış zamanlar
***
Sen hiç özlemedin mi beni?
Özlememişsin belli
Özlemek sence neydi?
***
Hiç sevemedin mi beni?
Sevemedin besbelli
Sevişmek sende neydi?
***
Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına
Bana bana erittin
Sönmedi mi ateşin?
Beni böyle kül ettin
***
Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna
Adıma kabul ettim
Söyle, ben de bileyim
Niye bizi kül ettin?
***
Sen beni omzunun kıyısına, gözünün karasına
Bana bana erittin
Sönmedi mi ateşin?
Beni böyle kül ettin
***
Ben seni koynumun kuytusuna, yatağımın soluna
Adıma kabul ettim
Söyle, ben de bileyim
Niye bizi kül ettin?
-
Bir haziran gecesinde
Tenimde tuhaf bir ürperme
Yanımda kedim elimde resmim
Oturdum kaldım gidecekken
***
Uzaklardan bir melankoli
Sarmalayınca yüreğimi
Düşününce, düşününce
Parçalıyorlar ciğerimi
***
Hayat hayat
Senin bana kastın mı var?
Hayat hayat
Benim farklı yanım mı var?
***
Kimini haksız yere yerlere serdin
Kimini hak etmeden göklere gerdin
Düşününce, düşününce
Tam sana küstüm diyecekken
Düşününce, düşününce
Asla bırakmam gideceksen
***
Bir hatıranın köşesinde
Ya da bir bebeğin sesinde
Çok farklıydın, ışıltıydın
Bulutlar çökmüş yüreğimde
***
Uzaklardan hoş bir melodi
Sarmalayınca yüreğimi
Düşününce, düşününce
Anladım artık gerçeğini
***
Hayat hayat
Senin bana kastın mı var?
Hayat hayat
Benim farklı yanım mı var?
***
Kimini haksız yere yerlere serdin
Kimini hak etmeden göklere gerdin
Düşününce, düşününce
Tam sana küstüm diyecekken
Düşününce, düşününce
Asla bırakmam gideceksen
***
Düşününce, düşününce
Tam sana küstüm diyecekken
Düşününce, düşününce
Asla bırakmam gideceksen
-
İçimde garip bir his var
Yüreğimde olur olmaz duygular
Farz edelim küçücük bir oyun bu
Oynayalım bu oyunu
Tahmin edemedim sonunu
Adını artık sen koy
***
İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı?
Başı belli, sonu değil
Sanki bir telaşla başladık bu oyuna
Anlatılır gibi değil
***
İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı?
Başı belli, sonu değil
Sanki bir telaşla koyulduk bir yola
Anlatılır gibi değil
***
Bulamadım
Cevabını
Duyamadım
***
Kulaklarımda sesin var
Yüreğimde serptiğin tomurcuklar
Sonuna kadar kuralsızca gitmek
Her şeyi göz ardı etmek
Selam mı, son veda mıdır?
Nedir bunu bilmem gerek
***
İçimde garip bir his var
Yüreğimde olur olmaz duygular
Farz edelim küçücük bir oyun bu
Oynayalım bu oyunu
Tahmin edemedim sonunu
Adını artık sen koy
***
İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı?
Başı belli, sonu değil
Sanki bir telaşla koyulduk bir yola
Anlatılır gibi değil
***
İlk selam mı yoksa, yoksa son veda mı?
Başı belli, sonu değil
Sanki bir telaşla koyulduk bir yola
Anlatılır gibi değil
***
Bulamadım
Cevabını
Duyamadım
***
Kulaklarımda sesin var
Yüreğimde serptiğin tomurcuklar
Sonuna kadar kuralsızca gitmek
Her şeyi göz ardı etmek
Selam mı, son veda mıdır?
Nedir bunu bilmem gerek
***
İçimde garip bir his var
Yüreğimde olur olmaz duygular
Farz edelim küçücük bir oyun bu
Oynayalım bu oyunu
Tahmin edemedim sonunu
Adını artık sen koy
-
Hayata gülmezsen hep sitemkardır
Düzenbaz riyakar hilekardır
Pembe panjurların bir masal ise
Bil ki her masalda bir de son vardır
***
Fırsatını bul aşka köle kul
Özrü de kabul bi kediye yumul
Sevgini de saç dostluğun ilaç
Bak dünya böyle ne güzel
***
Varlığa inan yokluğu yalan
Biterse tamam, amansa aman
Yarınını seç üzüntüyü geç
Bak dünya şimdi ne güzel
***
Aşkına kıyanlar oyun bozandır
Cevapsız hayırsız insafsızdır
Senin içtiğin su bir nehir ise
Bil ki tek yudumda boğulan vardır
***
Fırsatını bul aşka köle kul
Özrü de kabul bi kediye yumul
Sevgini de saç dostluğun ilaç
Bak dünya böyle ne güzel
***
Varlığa inan yokluğu yalan
Biterse tamam, amansa aman
Yarınını seç üzüntüyü geç
Bak dünya şimdi ne güzel
***
Varlığa inan yokluğu yalan
Biterse tamam, amansa aman
***
Bak dünya şimdi ne güzel
***
Fırsatını bul aşka köle kul
Özrü de kabul bi kediye yumul
Sevgini de saç dostluğun ilaç
Bak dünya böyle ne güzel
***
Varlığa inan yokluğu yalan
Biterse tamam, amansa aman
Yarınını seç üzüntüyü geç
Bak dünya şimdi ne güzel
***
Fırsatını bul aşka köle kul
Özrü de kabul bi kediye yumul
Sevgini de saç dostluğun ilaç
Bak dünya böyle ne güzel
***
Varlığa inan yokluğu yalan
Biterse tamam, amansa aman
Yarınını seç üzüntüyü geç
Bak dünya şimdi ne güzel
-
Aklımı aldın, aldın gitti
Aşkımı verdim, attın gitti
Tut, tut, tut, tut kalbimi
Tut, tut, tut, tut kalbimi
İsterim geri
***
Bekletirsin hep, gelen olmaz
Kapını çalsam açan olmaz
Tut, tut, tut, tut sözünü
Tut, tut, tut, tut sözünü
Tut sözünü
***
Anahtarsız kilit miyim?
Kurulmayan saat miyim?
Ben sahipsiz bir ev miyim?
Ben neyim? Söyle, ben neyim?
***
Rüyasız uykular gibi
Gündüzlerim gece sanki
Kimsesizim sensizken inan ki
***
Bir köşede yalnız kaldım
Bir köşede yalnız
***
Aklımı aldın, aldın gitti
Aşkımı verdim, attın gitti
Tut, tut, tut, tut kalbimi
Tut, tut, tut, tut kalbimi
İsterim geri
***
Bekletirsin hep, gelen olmaz
Kapını çalsam açan olmaz
Tut, tut, tut, tut sözünü
Tut, tut, tut, tut sözünü
Tut sözünü
***
Anahtarsız kilit miyim?
Kurulmayan saat miyim?
Ben sahipsiz bir ev miyim?
Ben neyim? Söyle, ben neyim?
***
Rüyasız uykular gibi
Gündüzlerim gece sanki
Kimsesizim sensizken inan ki
***
Bir köşede yalnız kaldım
Bir köşede yalnız
Bir köşede yalnız kaldım
Bir köşede yalnız
***
Bir köşede yalnız kaldım
Bir köşede yalnız
Bir köşede yalnız kaldım
Bir köşede yalnız
-
Söylenecek sözler kaldı
Denedim, diyemedim
Gitmeyi hiç istemezdim
Gitmeden edemedim
***
Bıraktığım üç beş eşya
Bahanem diye sayma
Bir de bu yazdığım şarkım
Yüzüne diyemedim
***
Yok bundan sonra, zor inan bana
Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda
Çok ağlasak da çok güç olsa da
Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta
Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa
***
Gözlerine baktım durdum
Bir ışık göremedim
Böylesini beklemezdim
Kendime gelemedim
***
Düşündüm günler boyunca
Geçmişi sayfa sayfa
Biz olmaktan vazgeçince
Vedasız gitmeliydim
***
Yok bundan sonra, zor inan bana
Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda
Çok ağlasak da çok güç olsa da
Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta
Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa
***
Yok bundan sonra, zor inan bana
Biz gitmeliyiz, yitmeliyiz bir anda
Çok ağlasak da çok güç olsa da
Biz silmeliyiz, sönmeliyiz adeta
Biz bitmeliyiz, bitmeliyiz bu defa
-
Sana Artık Kızgın Bile Değilim
En Fenası Bu
Yapacak Inan Ki Birşey Yok
Acımın Yatağı Kurudu
***
Şimdi Koca Bir Çöl Var
Eskiden Bir Kalbin Olduğu
Bir Yıldız Kayar Belki
Diye Hep Bir Dilek Tutulu
***
Sen Beni En Iyisi Hiç Sevmemiş Ol
Topla Yüreğini Hadi Atını Sür
Bilirsin Bu Çöllerden Göçebeler Kurtulur
Sen Beni En Iyisi Hiç Kırmamış Ol
***
Topla Anıları Hadi Atını Sür
Bilirsin Bu Çöllerden Göçebeler Kurtulur
Bilirim Akşam Vakti
Yüzüne Bir Gölge Düşünce
***
Hayalim Yüreğinden Sel Olup
Kirpiğe Inince
Kazandığın Bir Çok Şey
Bir Anda Elinden Gidince
***
Anlarsınki Pişmanlık
Ne Kadarda Geç Bir Düşünce
Sen Beni En Iyisi Hiç Sevmemiş Ol
Topla Yüreğini Hadi Atını Sür
***
Bilirsin Bu Çöllerden Göçebeler Kurtulur
Sen Beni En Iyisi Hiç Kırmamış Ol
Topla Anıları Hadi Atını Sür
Bilirsin Bu Çöllerden Göçebeler Kurtulur
***
Bilirim Bu Çöllerde Göçebeler Kaybolur
-
Biliyordum zaten en başından
Her aşkın değişik ömrü vardır
Benim tamdı sana en azından
Ama sanki bir tuhaflık vardı
***
Ansızın başlar her hikaye
Sayfalarında bir çok renk olan
Varsın sonu biraz ani bitsin
Zaten az sonra da biteceksin
***
Susar mıyım asla
İnandım aşkla
Kaçar mıyım asla
Sende ektiğini biçeceksin
Pişmanlıktan öleceksin
***
Madem koptuysak bu defa
Beni hep güzel hatırla
Gel sarılalım son defa
Demeli artık o la la
***
Geçiyordu günler kendi kendimle
Bu kuşkuyu nasıl sileceksin
Seviyordun güya kendi kendince
Bu duyguyu sen ne bileceksin
***
Susar mıyım asla
İnandım aşkla
Kaçar mıyım asla
***
Susar mıyım asla
İnandım aşka
Kaçar mıyım asla
Sende ektiğini biçeceksin
Pişmanlıktan öleceksin
***
Madem koptuysak bu defa
Beni hep güzel hatırla
Gel sarılalım son defa
Demeli artık o la la
-
Bazen dünyada tek benim sanki en büyük dertli
Her şey bir anda üst üste gelir yorulursun ya hani
Sen de benimle böyle anlarda üzüyorsun ya kendini
Kendimden çok senin üzülmen yaralıyor beni
***
Ben seni çok sevdim çok
Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi
Ben tek seni sevdim çok
Senden fazlası yok
Yok ki daha ötesi
***
Ben seni çok sevdim çok
Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi
Ben tek seni sevdim çok
Senden fazlası yok
Yok ki daha ötesi
***
Bazen karanlık günler gelse de omza binse de
Dertleri şöyle elimin tersiyle bir kenara ittiğimde
İşte sen de böyle anlarda öpüyorsun ya kalbimi
Varlığınla tüm yaralarımı okşuyormuşsun gibi
***
Ben seni çok sevdim çok
Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi
Ben tek seni sevdim çok
Senden fazlası yok
Yok ki daha ötesi
***
Ben seni çok sevdim çok
Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi
Ben tek seni sevdim çok
Senden fazlası yok
Yok ki daha ötesi
***
Ben seni çok sevdim çok
Artık bir daha yok bu aşktan daha ötesi
Ben tek seni sevdim çok
Senden fazlası yok
Yok ki daha ötesi
***
Ben seni çok sevdim çok
Artık bir daha yok
Ben tek seni sevdim çok
Senden fazlası yok
Yok ki daha ötesi
Ben seni çok sevdim çok
-
Şu yıllar benden ne ister?
Ne ister benden anılar?
Ah canım, ah benim canım
Sensiz bitmez bu sorular
***
Erkekler bilmez ne ister
Hep aşk mı ister kadınlar?
Vay benim, vah benim başım
Zaman ister bu cevaplar
***
İstek şarkısı gibi
İsterim ben hep seni
Bi' kez bile çalmadı
Kaderin zalim eli
***
İstek şarkısı gibi
İsterim ben hep seni
Bi' kez bile çalmadı
Kaderin zalim eli
***
Vay, vay, vay, vay (vay, vay, vay, vay)
Vay, vay, vay, vay (vay, vay, vay, vay)
Vay, vay, vay, vay
***
Şu yıllar benden ne ister?
Ne ister benden anılar?
Ah canım, ah benim canım
Sensiz bitmez bu sorular
***
Erkekler bilmez ne ister
Hep aşk mı ister kadınlar?
Vay benim, vah benim başım
Zaman ister bu cevaplar
***
İstek şarkısı gibi
İsterim ben hep seni
Bi' kez bile çalmadı
Kaderin zalim eli
***
İstek şarkısı gibi
İsterim ben hep seni
Bi' kez bile çalmadı
Kaderin zalim eli
***
Vay, vay, vay, vay (vay, vay, vay, vay)
Vay, vay, vay, vay (vay, vay, vay, vay)
Vay, vay, vay, vay
***
İstek şarkısı gibi
İsterim ben hep seni
Bi' kez bile çalmadı
Kaderin zalim eli
***
İstek şarkısı gibi
İstedim ben hep seni
Bi' kez bile çalmadı
Kaderin zalim eli
***
Vay, vay, vay, vay
Vay, vay, vay, vay
Vay, vay, vay, vay