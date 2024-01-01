Zar Attık Şarkı Sözleri
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Demet Sağıroğlu
Zar Attık
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Dünya bir tiyatroysa
Hayat tek perdelik oyunsa
İnsan çaresiz oyuncuysa
Aşk bir kumarsa
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Bir zar attık kadere, ben aşkı kazandım
Sen sevgimi kaybettin bile bile
Bir zar attık kadere, ben seni kazandım
Sen her şeyi kaybettin güle güle
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Yok, ayrılık acısı bahane
Gözyaşları içtim şerefine