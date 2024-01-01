Demet Sağıroğlu

Dünya bir tiyatroysa Hayat tek perdelik oyunsa İnsan çaresiz oyuncuysa Aşk bir kumarsa *** Bir zar attık kadere, ben aşkı kazandım Sen sevgimi kaybettin bile bile Bir zar attık kadere, ben seni kazandım Sen her şeyi kaybettin güle güle *** Yok, ayrılık acısı bahane Gözyaşları içtim şerefine