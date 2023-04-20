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7/24 Dinle
Demi Lovato
Cool for the Summer
Yabancı Pop
11 Parça | 38:12
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01
Cool for the Summer
Demi Lovato
03:33
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02
Tell Me You Love Me
Demi Lovato
03:57
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03
Echame La Culpa feat. Luis Fonsi
Demi Lovato
02:53
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04
Warrior
Demi Lovato
03:49
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05
Stone Cold
Demi Lovato
03:06
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06
Let It Go
Demi Lovato
03:45
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07
Really Don't Care feat. Cher Lloyd
Demi Lovato
03:20
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08
Sorry Not Sorry
Demi Lovato
03:23
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09
Confident
Demi Lovato
03:29
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