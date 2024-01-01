Demir Demirkan

Artık Yok Şarkı Sözleri
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Gün değil sanırsın sanki ufuk yangın yeri
Alev alev tan yerine bir yıldız astık
Bu rüya bahçesinde bir meltem estirdik
Yasemin kokusuyla serinden yüzümüze
***
Çok ama çok yükseklerdeyiz
Yok şüphe yok cennetteyiz
Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın
Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok
***
Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın
Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok
Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın
Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok
Yok artık, yok
***
Körpe bir yaz sabahında tatlı yorgunluk
Sarhoşuz adam akıllı yaşamaktan
Aralanmış dudakların dudaklarımda
Durmadan sevişmeli hep yeni baştan
***
Çok ama çok yükseklerdeyiz
Yok şüphe yok cennetteyiz
Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın
Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok
***
Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın
Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok
Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın
Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok
Yok artık, yok
***
Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın
Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok
***
Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın
Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok
Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın
Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok
Yok artık, yok