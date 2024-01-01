Demir Demirkan

Gün değil sanırsın sanki ufuk yangın yeri Alev alev tan yerine bir yıldız astık Bu rüya bahçesinde bir meltem estirdik Yasemin kokusuyla serinden yüzümüze *** Çok ama çok yükseklerdeyiz Yok şüphe yok cennetteyiz Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok *** Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok Yok artık, yok *** Körpe bir yaz sabahında tatlı yorgunluk Sarhoşuz adam akıllı yaşamaktan Aralanmış dudakların dudaklarımda Durmadan sevişmeli hep yeni baştan *** Çok ama çok yükseklerdeyiz Yok şüphe yok cennetteyiz Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok *** Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok Yok artık, yok *** Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok *** Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok Yok artık, yok