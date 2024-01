Demir Demirkan

Rengi solmuş bir fotoğraf Hiç habersiz çekilmiş Belli ki çok eğlenmişiz Na nına na nın nan na *** Donuk bir an o geceden O konuşan resimlerden Tanıdık sesler ve bir şarkı Na nına na nın nan na *** Gün ettik derken günleri of Bir baktım geçmiş yıllar Terk ettiğim şehirler, dostlar, sevgililer Kaybolmuş birer birer *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na oh Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden *** Bir evde toplanmışız Herkes güzel giyinmiş Belli ki çok önemsemişiz Na nına na nın nan na *** Donuk gözler fotoğraftan O konuşan bakışlardan Tanıdık sesler ve bir şarkı Na nına na nın nan na *** Gün ettik derken günleri of Bir baktım geçmiş yıllar Terk ettiğim şehirler, dostlar, sevgililer Kaybolmuş birer birer *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na oh Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na oh Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden *** Rengi solmuş bir fotoğraf Hiç habersiz çekilmiş Belli ki çok eğlenmişiz *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na oh Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na ah Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden