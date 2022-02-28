Demir Demirkan

Gizlice buluştuk seninle Bilmedi bilmedi kimse Gizlice ayrıldık seninle Duymadı duymadı kimse Bilinmez nerde nasıl Başka yerlerde buluruz birbirimizi Aynı zamanlarda *** Belki bir başka yüzde Belki bir başka seste Seni yaşarım Belki bir başka tende *** Belki bir eski şarkı Belki de hoş bir koku esintide Hatırlarım seni bir başka yerde

Yerim, yurdum dar geldi Elimde olan az geldi Çok bilmek dünya derdi Derdim beni vurdu yola *** Aşk istedim yaş verdi Çok istedim az geldi Âlem bana ters geldi Hâlim beni vurdu yola *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum, vay *** Oh, vay Oh, vay Oh, vay Oh, vay *** Yerim, yurdum dar geldi Elimde olan az geldi Çok bilmek dünya derdi Derdim beni vurdu yola *** Aşk istedim yaş verdi Çok istedim az geldi Âlem bana ters geldi Hâlim beni vurdu yola *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum, vay *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum, vay