Demir Demirkan

Cevapsız Bu hâle beni kimler getirdi? Yağmur olsam derdim akıp gider mi? *** Ellerinde zehir olsam Eski dostlar yudum yudum içer mi? Gün gelip de adam olsam Terk ettiğim yine beni sever mi? *** Ne zamandır yerim yurdum yok diye İçip içip sarhoş oldum gizlice *** Bu şehirde kaybolsam Eski dostlar beni bulur gelir mi? Gün gelip de adam olsam Terk ettiğim yine bana döner mi? (Döner mi?) *** Sora sora yol bulmaktan yoruldum Ne kadınlar sevdim, sonra birer birer birer unuttum *** Bu hâle beni kimler getirdi? Yağmur olsam derdim akıp gider mi? *** Ellerinde zehir olsam Eski dostlar yudum yudum içer mi? Gün gelip de adam olsam Terk ettiğim yine beni sever mi?

Resim Rengi solmuş bir fotoğraf Hiç habersiz çekilmiş Belli ki çok eğlenmişiz Na nına na nın nan na *** Donuk bir an o geceden O konuşan resimlerden Tanıdık sesler ve bir şarkı Na nına na nın nan na *** Gün ettik derken günleri of Bir baktım geçmiş yıllar Terk ettiğim şehirler, dostlar, sevgililer Kaybolmuş birer birer *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na oh Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden *** Bir evde toplanmışız Herkes güzel giyinmiş Belli ki çok önemsemişiz Na nına na nın nan na *** Donuk gözler fotoğraftan O konuşan bakışlardan Tanıdık sesler ve bir şarkı Na nına na nın nan na *** Gün ettik derken günleri of Bir baktım geçmiş yıllar Terk ettiğim şehirler, dostlar, sevgililer Kaybolmuş birer birer *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na oh Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na oh Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden *** Rengi solmuş bir fotoğraf Hiç habersiz çekilmiş Belli ki çok eğlenmişiz *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na oh Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden *** Yine aynı şarkı çalıyor Na nına na nın nan na ah Başka dostlar etrafımda Bir resimdi bu geceden

İstemek Yetmedi Bir şarkı oldun dilimde Bıkmadan söylediğim Bir aşkın sözleri yankılanır Geçmişte söylediğim *** Geçen her şeyi Ölü bir yüzyıla emanet ettim Unutmak istedim Unutmak istedim *** İstemek unutmaya yetmedi İstemek seni bana getirmedi İstemek yetmedi Oh-oo oo *** Yasaksız atan kalbimde Durmadan dinlediğimden Nefesin hâlâ içimde Son defa öptüğünden *** Biten her şeyi Ölü bir yüzyıla emanet ettim Unutmak istedim Unutmak istedim *** İstemek unutmaya yetmedi İstemek seni bana getirmedi İstemek yetmedi *** Unutmaya yetmedi İstemek seni bana getirmedi İstemek oh, unutmaya yetmedi İstemek yetmedi *** Off, oo-of İstemek Seni bana getirmedi

Rüya Sıradan bir gün yine geldi geçti Günlük mecburiyetler geç bitti Uykum var, karnım aç, canım sıkkın Evdeyim ben sevgilim, yine bir arkadaşımda *** Bakın işte, aşkı da buldum Babamdan zengin oldum Tüm dünyanın istediği adam oldum (Dünyanın istediği adam oldum) *** Bu gerçek bir rüya Gördüm ki sonunda Yabancı kaldım, benim değil Bir başkasının bu dünya *** Bir rüya Anladım sonunda Yabancı kaldım, benim değil Bir başkasının bu dünya *** Çok dostum var benim, isim vermeyeyim Görüşüp kırk yılda bir, "Çok özledim" derim Yerimde olmak için neler vermezdin Göründüğü gibi değil, bence beğenmezdin *** Bakın işte, aşkı da buldum Babamdan zengin oldum Tüm dünyanın istediği adam oldum (Dünyanın istediği adam oldum) *** Bu gerçek bir rüya Gördüm ki sonunda Yabancı kaldım, benim değil Bir başkasının bu dünya *** Bir rüya Anladım sonunda Yabancı kaldım, benim değil Bir başkasının bu dünya Bu gerçek bir rüya *** Gördüm ki sonunda Yabancı kaldım, benim değil Bir başkasının bu dünya *** Bir rüya Anladım sonunda Yabancı kaldım, benim değil Bir başkasının bu dünya *** Bir rüya Anladım sonunda Yabancı kaldım, benim değil Bir başkasının bu dünya

Ayıp Ayıp ayıp çok ayıp Beni hiçe sayıp erken kaçmak Kayıp büyük kayıp Tüm geceyi bi kenara atıp Ayıp ayıp çok ayıp Beni hiçe sayıp yalnız yatmak Arkadaşmışız gibi yapıp Ayıp ayıp çok ayıp *** Detaya girmeye gerek yok Hikaye çok basit Hepimizin başına gelmiştir bir defa Sebep aramaya gerek yok Sonuç ortada Gecenin akışında hesapsız bir sapma *** İlk görüşte aşk uzun bir bekleme Kimya ten uyumu(m) ışığında yemekle Mehtap şarap şiir şarkı Yanağımdan öptü gitti bay baay *** Ayıp ayıp çok ayıp Beni hiçe sayıp erken kaçmak Kayıp büyük kayıp Arkadaşmışız gibi yapıp Ayıp ayıp çok ayıp *** Destan yazmaya gerek yok Olay çok basit Ben fazla büyütmüşüm aklımda Ne var ne yoksa gösterip Bir şey vermedin Okumuş olmalısın yazanı alnımda

Aşk Var Ya Seni ilk günü gördüğüm varya İçimi içimden duyan varya Gel gibi Kal gibi Gün gibi Bugün gibi *** Gözümü gözümden bilen varya Elimi elimden tutan varya Gel gibi Kal gibi Gün gibi Bugün gibi *** Geçen yılların ardından Değişen bir şey olmadan İçimizdeki aşk solmadan Neden bu korku? Neden bu gözyaşı? Daha biz bize doymadan Yelkovan zamanı vurmadan Aşk dediğin büyük yalan Yalan var ya *** Seni ilk günü gördüğüm varya İçimi içimden duyan varya Gel gibi Kal gibi Gün gibi Bugün gibi *** Geçen yılların ardından Değişen bir şey olmadan İçimizdeki aşk solmadan Neden bu korku? Neden bu gözyaşı? Daha biz bize doymadan Yelkovan zamanı vurmadan Aşk dediğin büyük yalan Yalan var ya *** Gel gibi Kal gibi Gün gibi Bugün gibi *** Geçen yılların ardından Değişen bir şey olmadan İçimizdeki aşk solmadan Neden bu korku? Neden bu gözyaşı? Daha biz bize doymadan Yelkovan zamanı vurmadan Aşk dediğin büyük yalan Yalan var ya Yalan var ya Yalan var ya

Doya Doya Biraz üzgün biraz dargın Öyle sessiz kaldım ardından Unut aldırma Benim olsun geçmişe bakma Ben yaşatırım sen canını sıkma Unut aldırma *** Al yanına hepsi benden Üç beş nota bir sebepten Bir cümle söz şu yürekten Yandığım günden *** Doya doya yaşa yaşarsın bir defa Dokunmasın değmesin hayat sana Doya doya yaşa yaşarsın bir defa Hadi değsin ayrıldığımıza Biraz üzgün biraz dargın Öyle sessiz kaldım ardından Unut aldırma *** Benim olsun geçmişe bakma Ben yaşatırım sen canını sıkma Unut aldırma Al yanına hepsi benden Üç beş nota bir sebepten Bir cümle söz şu yürekten Yandığım günden *** Doya doya yaşa yaşarsın bir defa Dokunmasın değmesin hayat sana Doya doya yaşa yaşarsın bir defa Hadi değsin ayrıldığımıza

Dünya Benim Aradım heryerde Bitmez gecelerde Başıboş hayatım nerde Akşama uyandım Eküri arandım Rockn'roll hangi barda *** Gecenin çocuğuyum En dibe vurdum Kim bilir yarınım var mı yok mu *** Artık farketmez zaten Bu gece dünya benim Bu gece dünya benim Gerisi olsun sizin Bu gece dünya benim *** Dövmesi belinde İçkisi elinde İlk sözü evin nerde Sıkıldım şehirden Aynı repliklerden Şu aşk dedikleri nerde *** Gecenin çocuğuyum En dibe vurdum Kim bilir yarınım var mı yok mu *** Artık farketmez zaten Bu gece dünya benim Bu gece dünya benim Gerisi olsun sizin Bu gece dünya benim *** Akışa kapıldım Boşlukta yürüdüm Her şeyimi kaybettim derken gerçeği buldum Bakmadan gördüm Duymadan bildim Çalışıp uğraşmak gereksiz anladım dünya benim *** Gecenin çocuğuyum En dibe vurdum Kim bilir yarınım var mı yok mu *** Artık fark etmez zaten Bu gece dünya benim *** Dünya benim Dünya benim Dünya benim Bu gece dünya benim

Dedim Ama Bildim Bileli Hep Aynı Hep Aynı Hikaye Aklımda Ayrılık Sözleri Karşımda Bir Aşığın Gözleri *** Dudağına Yönlenmiş İlk Göz Yaşında Bırakın Ezberimdeki Sözleri Kendi Adımı Bile Unutuyorum *** Şansımı Zorladım Gözlerine Baktım Sonunu Düşünmeden Konuştum Durmadan Konuştum *** Aşk Bitiyor Canım Bende Baştan Bitmez Sandım Bu Mevzudan Yana Dertliyim Aslında *** Dedim Ama Geceleri Seviştik Gündüzleri Savaş Ayıkken Ateşkes Erkekliğe Yakışmaz *** Gün Batımından Şafağa Kadar Bir Rüya Gerçeğe Akar Dün Gece Varoluşun Anlamı Olan Kadını Bırakmak İçin Binbir Sebep Çıkar *** Şansımı Zorladım Gözlerine Baktım Sonunu Düşünmeden Konuştum Durmadan Konuştum *** Aşk Bitiyor Canım Bende Baştan Bitmez Sandım Bu Mevzudan Yana Dertliyim Aslında *** Hazırdım Her şeye Gözyaşına Bile Şaşırdım Kendime Konuştum Durmadan Konuştum *** Aşk Bitiyor Canım Bende Baştan Bitmez Sandım Bu Mevzudan Yana Bunaldım Sıkıldım Yoruldum Daraldım *** Dertliyim Aslında Ama Herkese Olur Bu