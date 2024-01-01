Demir Demirkan

Çırılçıplak Çok uzun zaman oldu ama sen hâlâ Bilmezsin ki ilki sendin hayatımda Bir avuç toprak, sana doğru son adım için *** Çırılçıplak Ellerim umut ararken sıcak bedeninde Aşkı bulmak Perdeden ay vurmuş nemli teninde İlk günkü gibi kaybedip kendimi sonsuzluğunda Yok olmak Yok olmak *** Yeni hikaye gerekir sıra başkasında Övünüp büyürüm sanırdım saydığımda Bir nefes hava, geç kalmış bu itiraf için *** Çırılçıplak Ellerim umut ararken sıcak bedeninde Aşkı bulmak Perdeden ay vurmuş nemli teninde İlk günkü gibi kaybedip kendimi sonsuzluğunda Yok olmak *** Çırılçıplak Ellerim umut ararken sıcak bedeninde Aşkı bulmak Perdeden ay vurmuş nemli teninde *** Çırılçıplak Ellerim umut ararken sıcak bedeninde Aşkı bulmak Perdeden ay vurmuş nemli teninde İlk günkü gibi kaybedip kendimi sonsuzluğunda Yok olmak

Emmine Kaşların karalıdır aman Emminem Gözlerin belalıdır canım Emminem Ben sevdim eller aldı aman Emminem Yüreğim yaralıdır aman Emminem *** Eminem Emine aman Eminem Eminem Emine canım Eminem *** Eşarbın uçtu başlar aman Emminem Kirpikler uzun kaştan canım Emminem Kara gözler değil mi kurban Emminem Çıkardı beni baştan aman Emminem *** Gel benim nazlı yarim aman Emminem Başımın tacı yarim canım Emminem Yüzünde göz izi var aman Emminem Sana kim baktı yarim canım Emminem.

Sarhoş Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle Ben her gece sarhoşum, derdimden böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle Aşk yolunda berduşum, kaderim böyle *** Felek benim yazımı, kışa çevirdi Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle Fırtınaya kapılmış, aşığım böyle *** İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum *** Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum Derdimi hiç kimseye, diyemiyorum Böyleymiş alın yazım, silemiyorum Böyleymiş alın yazım, silemiyorum *** Bana sarhoş diyorlar, varsın desinler Neden içtiğimi bende? bilemiyorum Neden içtiğimi bende? bilemiyorum *** İçki nedir bilmezdim, şimdi bir ayyaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum Kederle ıstırapla ben, arkadaş oldum

Gülümse Biraz Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım Mutluluklara doğru hep beraber koşalım Haydi durmayın öyle sevinçlerle coşalım Mutluluklara doğru hep beraber koşalım *** Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız (Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız) (Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız) *** Gülümse biraz gülsün gözlerin Gülümse biraz bitsin kederin Unut dertleri kötü günleri Gülümse biraz gülümse biraz *** Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş Bir isyan hepimizi alıvermiş yürümüş Daha bu genç yaşlarda hep boynumuz bükülmüş *** Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız (Bir şeyler yapmalıyız bizler yaratmalıyız) (Huzuru bulmak için sevip yaşamalıyız) *** Gülümse biraz gülsün gözlerin Gülümse biraz bitsin kederin Unut dertleri kötü günleri Gülümse biraz, gülümse biraz

Gülüm Benim Kalbimdeki tatlı sızı Sensin bu gönlümün yazı Bakışların öyle güzel Öldürüyor beni nazın *** Karda açan çiçek gibi Çölde yağan yağmur gibi Sevincimsin mutluluksun Sana öyle hasretim ki *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın mevlam bizi Budur inan tek dileğim *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın Tanrım bizi Budur inan tek dileğim *** Bir yürürse bahar yürür Çiçek yürür peşin sıra Gülüşlerin öyle güzel Can katıyor bu canıma *** Ufkumdaki güneş gibi İçimdeki enfes gibi Ne bir heves ne bir tutku Karasevda benimkisi *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın Tanrım bizi Budur inan tek dileğim *** Gülüm benim gülüm benim Derdim aşkım canım benim Ayırmasın Tanrım bizi Budur inan tek dileğim

Dertli Dertli Görüyorsun Tanrım beni Değiştir bu kaderimi Açtım sana ellerimi Yalvarırım dertli, dertli Açtım sana ellerimi Yalvarırım dertli, dertli *** Bu cananın sahibisin Sığınacak gücüm sensin Derman bana senden gelsin Bekliyorum dertli, dertli *** Eskiler hep taş misali Gözlerimde çile seli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli *** Dertlerimle yalnız kaldım Bir çıkar yol bulamadım Çilelerle adım, adım Yürüyorum dertli, dertli Çilelerle adım, adım Gidiyorum dertli, dertli *** Özlediğim güneş doğsun Yarabbim tek umudumsun Dualarım kabul olsun Yaşanmıyor dertli, dertli *** Eskiler hep tas misali Gözlerimde çile seli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli Yaşadığım nerden belli Gecem dertli, günüm dertli Gecem dertli, günüm dertli Gecem dertli, günüm dertli

Dallam Her gün akşam olur Dallam, dallam, dallam Her gün akşam olur Dallam, dallam, dallam Elimde bağlama Çallam, çallam, çallam Elimde bağlama Çallam, çallam, çallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Beni seni sevmişem Allam, allam, allam Beni seni sevmişem Allam, allam, allam Vermesseler seni Gellem, gellem, gellem Vermesseler seni Gellem, gellem, gellem Kapınızı güzel Çallam, çallam, çallam Kapınızı güzel Çallam, çallam, çallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam Gördüğüm gün seni Güllem, güllem, güllem Gördüğüm gün seni Güllem, güllem, güllem Görmedimse güzel Öllem, öllem, öllem Görmedimse güzel Öllem, öllem, öllem Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Aşirete var haber Sallam, sallam, sallam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam Ben seni sevmişem Allam, Allam, Allam

Bugün Bayram Bugün bayram günü derler, alem eglenir Sen bizim yaylaya gel başın için Dertliler oturmuş, derdin söyleşir Etme intizarın gül başın için Hey, hey, hey, hey, hey Dertliler oturmuş, derdin söyleşir Etme intizarın gül başın için Hey, hey, hey, hey, hey *** Davut sularıyam aktı aman da Bir yıldız dogmuştur vaktı zamanda Seher bülbülüyem ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için Hey, hey, hey, hey, hey Seher bülbülüyem ulu divanda Sen benim vekilim ol başın için Hey, hey, hey, hey, hey