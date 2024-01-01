Demir Demirkan

-
Bebek yüzlü doğal afet
Akrep burcu, ufak tefek
Sarı saçlı şeytan, melek
Göründüğünden genç ve soğuk
***
Barın arkasında aslı
Gözleri puslu puslu
Barın arkasında aslı
Gecenin yabancı dostu
***
Doldur tekrar tekrar
Doldur tekrar tekrar
***
Doldur kadehleri, yorgun yürekleri
Son gecemmiş gibi sanki
Doldur kadehleri, yorgun yürekleri
Haydi avut beni son kez gibi
***
Yıka kirli kadehlerle
Yıka günahlarımı
***
Kirli küçük elleri
Tırnakları yarım ojeli
Sürmüş ucuz parfümünü
Göründüğünden genç ve soğuk
***
Barın arkasında aslı
Gözleri puslu puslu
Barın arkasında aslı
Gecenin yabancı dostu
***
Doldur tekrar tekrar
Doldur tekrar tekrar
***
Doldur kadehleri, yorgun yürekleri
Son gecemmiş gibi sanki
Doldur kadehleri, yorgun yürekleri
Haydi avut beni son kez gibi
***
Yıka kirli kadehlerle
Yıka günahlarımı
Günahlarımı
***
Doldur kadehleri, yorgun yürekleri
Son gecemmiş gibi sanki
Doldur kadehleri, yorgun yürekleri
Haydi avut beni son kez gibi
***
Doldur kadehleri, yorgun yürekleri
Son gecemmiş gibi sanki
Doldur kadehleri, yorgun yürekleri
Haydi avut beni son kez gibi
***
Yıka kirli kadehlerle
Yıka günahlarımı
-
Ne var biraz daha yaşasam,
Ne yazar şimdi ölsem
Senin ismin bana yalan olmuş
Ne yazar, ne yazar, ne yazar
***
Nefes alsam
Ne var biraz daha yansam
Ne yazar şimdi sönsem
Kor olmuşum, külüm sönmüş
Ne yazar, ne yazar, ne yazar
***
Ateş sensen
Sor, sor, sor
Sor gel sen bana sor
Neymiş ölmeden ölmek
Yanmadan sönmek
Sor, sor, sor
***
Sor gel sen bana sor
Neymiş ölmeden ölmek
Yanmadan sönmek
Sor, sor, sor
***
Sor gel sen bana sor
Ne var hepten koyversem
Ne yazar göçüp gitsem
En zalime köle olsam
***
Ne yazar, ne yazar
Ne yazar sen yoksan
Sor, sor, sor
Sor gel sen bana sor
***
Neymiş ölmeden ölmek
Yanmadan sönmek
Sor, sor, sor
Sor gel sen bana sor
***
Neymiş ölmeden ölmek
Yanmadan sönmek
Sor, sor, sor
Sor gel sen bana sor
-
Ben bir haydut, içen tüttüren
Bir güneyli soğuk sevmeyen
Sevip sevip de bir türlü
İlan-ı aşk edemeyen
Sen bir engerek beni büyüleyen
Tutup kıskıvrak bırakmayan
Şah damarımdan içeriye
Güzel güzel zehirleyen
***
Kalelerim düşüyor
“Tek tek düşüyor”
Cephanem bitiyor
“Tek tek bitiyor”
Teslim ilan ediyorum
***
Beyaz bir bayrak çektim geceye
Yüreğimde yıldızlar
Bu sözlerin hiç dönüşü de olmaz
Teslimim sana
Ben bir haydut lodosla gezen
Geçtiği yerde son kez esen
Elmas yataklarından çalıp
Gözlerden döken
Dudaklarıma şimşek düşüren
Damarlarımda ismi inleyen
Kimsin nesin, ne cesaret
Bu nasıl esaret
***
Kalelerim düşüyor
“Tek tek düşüyor”
Cephanem bitiyor
“Tek tek bitiyor”
Teslim ilan ediyorum
***
Beyaz bir bayrak çektim geceye
Yüreğimde yıldızlar
Bu sözlerin hiç dönüşü de olmaz
Teslimim sana
-
Her yanım eş dost, öyle yalnızım ki
Yokluğun bir acı nefes
Kupkuru ayaz, bir yanmışım ki
Dudaklarım kilit, göğsüm kafes
***
Hep farkındaydım, seni çoktan kaybetmiştim
İtiraf edemedim, kendime yediremedim
Ben hiç eğilmedim, düğümlendi sözlerim
Gitme dur, gitme, diyemedim
Diyemedim
***
Nasıl unutmalı, öyle güzeldin ki
Yokluğun bir acı nefes
Yaz güneşinde deniz kokulum
Etekleri rüzgarda ince ince
***
Hep farkındaydım, seni çoktan kaybetmiştim
İtiraf edemedim, kendime yediremedim
Ben hiç eğilmedim, düğümlendi sözlerim
Gitme dur, gitme, diyemedim
Diyemedim
***
Hep farkındaydım, seni çoktan kaybetmiştim
İtiraf edemedim, kendime yediremedim
Ben hiç eğilmedim, düğümlendi sözlerim
Gitme dur, gitme, diyemedim
Diyemedim
***
Gitme, diyemedim, diyemedim
Gitme, diyemedim
Diyemedim
-
Akşam akşam can yakıyor
Saçın kirpiğine karışmış
Farkındasın, biliyorum
Eteklerin sıyrılmış
Sahilde sere serpe
Akşam akşam can yakıyorsun
***
Alev alev gün batıyor
Rüzgâr, deniz barışmış
Aklındakiler okunuyor
İyi ki kimse bilmiyor
Görmüyor benim gibi
Akşam akşam can yakıyorsun
***
Hırçın meltem, kara yel
Es bana dalga dalga
Şafak renkli hayallerinden
Yakın yakın mırıldansan
***
Devran dönse, yalan olsa
Dönmesek biz bu sevdadan
Dönmesek biz bu sevdadan
Canım yanmış zaten akşam akşam
***
Bakıp bakıp göz ucundan
Uçuşan sarı saçlarından
Farkındasın, biliyorum
Nasıl içimin çektiğinin
Neler neler gizlediğini
Akşam akşam açık ediyorsun
Dalıp dalıp uzaklara
Akşam akşam can yakıyorsun
***
Hırçın meltem, kara yelim
Es bana dalga dalga
Şafak renkli hayallerinden
Yakın yakın mırıldansan
***
Devran dönse, yalan olsa
Dönmesek biz bu sevdadan
Dönmesek biz bu sevdadan
Canım yanmış zaten
Canım yanmış zaten
Canım yanmış zaten akşam akşam
***
Akşam akşam
Akşam akşam
Akşam akşam
Akşam akşam
-
Gün değil sanırsın sanki ufuk yangın yeri
Alev alev tan yerine bir yıldız astık
Bu rüya bahçesinde bir meltem estirdik
Yasemin kokusuyla serinden yüzümüze
***
Çok ama çok yükseklerdeyiz
Yok şüphe yok cennetteyiz
Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın
Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok
***
Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın
Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok
Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın
Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok
Yok artık, yok
***
Körpe bir yaz sabahında tatlı yorgunluk
Sarhoşuz adam akıllı yaşamaktan
Aralanmış dudakların dudaklarımda
Durmadan sevişmeli hep yeni baştan
***
Çok ama çok yükseklerdeyiz
Yok şüphe yok cennetteyiz
Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın
Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok
***
Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın
Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok
Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın
Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok
Yok artık, yok
***
Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın
Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok
***
Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın
Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok
Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın
Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok
Yok artık, yok
-
çekilmiştim kabuğuma
Kötü niyetle değil
Yaşamıyordum ama
Tam ölmekte değil
Bir kez sandım ama
Kapıldım sana
Ruhum bulandı kana
Aferin bana
***
çok sevdim hep yıkıldım
çok öldüm hep dirildim
çok izledim hep aynı sahne
Bu son olsun
Hadi müsaade bana
Yana yana
Hadi müsaade bana
Yana yana
Hadi müsaade bana
***
Bir ışık gördüm darılma
Gözüm alışık değil
Kıyına geldim ama
Denizin açık değil
Güvenmezdim ama
Korkma dedin bana
Diyim bir kez daha
Aferin bana
***
çok sevdim hep yıkıldım
çok öldüm hep dirildim
çok izledim hep aynı sahne
Bu son olsun
Hadi müsaade bana
Yana yana
Hadi müsaade bana
Yana yana
Hadi müsaade bana
***
çok sevdim hep yıkıldım
çok öldüm hep dirildim
çok izledim hep aynı sahne
Bu son olsun
Bana müsaade
***
çok sevdim hep yıkıldım
çok öldüm hep dirildim
çok izledim hep aynı sahne
Bu son olsun
Hadi müsaade bana
Yana yana
Hadi müsaade bana
Yana yana
Hadi müsaade bana
-
Dumanlı dudaklarından karanlık döküldü (hey)
Geceyi boyadı simsiyah (hey)
İpek bir hançer gibi doğradın gittin (hey)
Sulh yapmıştık ya, nerdesin? (hey)
***
Sensizlik, yine sensizlik (hey)
Sensizlik, hep sensizlik
***
Yarın daha güzel bir gün olacak
Yarın daha güzel bir gün (diyelim)
Yarın daha güzel bir gün olacak
Yarın daha güzel bir gün
***
Lodosumu bekliyorum marmara gibi (hey)
İçim bulanık suratsız (hey)
Boğazımda kelepçeler dilim küfür küfür (hey)
Kendi kendime bu isyan, duyan yok (hey)
***
Sensizlik, yine sensizlik (hey)
Sensizlik, yah! Sensizlik
***
Yarın daha güzel bir gün olacak
Yarın daha güzel bir gün (diyelim)
Yarın daha güzel bir gün olacak
Yarın daha güzel bir gün
***
Sensizlik, yine sensizlik
Sensizlik, hep sensizlik
***
Yarın daha güzel bir gün olacak
Yarın daha güzel bir gün (diyelim)
Yarın daha güzel bir gün olacak
Yarın daha güzel bir gün
***
Yarın daha güzel bir gün
Yarın daha güzel bir gün
-
Bırak dokunma
Çok dağınık çekil
O parçalar benim yüreğim
Bırak oyuncak değil
Barıştım, barıştım karanlığımla
Alıştım, alıştım büyük kayıplara
Savaştım, savaştım ateşten kılıçlarla
Kazandım fethettim
Ve dönüp arkama baktım
***
Yıkık kaleler
Yanık köprüler
Sinmiş kuytularda
Yalnızlığımı gördüm
Yıkık kaleler
Yanık köprüler
Küsmüş gönüllerde
Yalnızlığımı gördüm