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7/24 Dinle Tam Ölmek De Değil

Tam Ölmek De Değil Şarkı Sözleri

Demir Demirkan Tam Ölmek De Değil şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demir Demirkan Tam Ölmek De Değil şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Tam Ölmek De Değil sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demir Demirkan

Demir Demirkan

Tam Ölmek De Değil

  • Doldur Kadehleri ( Akustik )

  • Sor

  • Teslim

  • Acı Nefes (Akustik)

  • Akşam Akşam

  • Artık Yok

  • Bana Müsaade

  • Yarın

  • Yıkık Kaleler

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