Demir Demirkan

Akşam akşam can yakıyor Saçın kirpiğine karışmış Farkındasın, biliyorum Eteklerin sıyrılmış Sahilde sere serpe Akşam akşam can yakıyorsun *** Alev alev gün batıyor Rüzgâr, deniz barışmış Aklındakiler okunuyor İyi ki kimse bilmiyor Görmüyor benim gibi Akşam akşam can yakıyorsun *** Hırçın meltem, kara yel Es bana dalga dalga Şafak renkli hayallerinden Yakın yakın mırıldansan *** Devran dönse, yalan olsa Dönmesek biz bu sevdadan Dönmesek biz bu sevdadan Canım yanmış zaten akşam akşam *** Bakıp bakıp göz ucundan Uçuşan sarı saçlarından Farkındasın, biliyorum Nasıl içimin çektiğinin Neler neler gizlediğini Akşam akşam açık ediyorsun Dalıp dalıp uzaklara Akşam akşam can yakıyorsun *** Hırçın meltem, kara yelim Es bana dalga dalga Şafak renkli hayallerinden Yakın yakın mırıldansan *** Devran dönse, yalan olsa Dönmesek biz bu sevdadan Dönmesek biz bu sevdadan Canım yanmış zaten Canım yanmış zaten Canım yanmış zaten akşam akşam *** Akşam akşam Akşam akşam Akşam akşam Akşam akşam