Demir Demirkan

Doldur Kadehleri ( Akustik ) Bebek yüzlü doğal afet Akrep burcu, ufak tefek Sarı saçlı şeytan, melek Göründüğünden genç ve soğuk *** Barın arkasında aslı Gözleri puslu puslu Barın arkasında aslı Gecenin yabancı dostu *** Doldur tekrar tekrar Doldur tekrar tekrar *** Doldur kadehleri, yorgun yürekleri Son gecemmiş gibi sanki Doldur kadehleri, yorgun yürekleri Haydi avut beni son kez gibi *** Yıka kirli kadehlerle Yıka günahlarımı *** Kirli küçük elleri Tırnakları yarım ojeli Sürmüş ucuz parfümünü Göründüğünden genç ve soğuk *** Barın arkasında aslı Gözleri puslu puslu Barın arkasında aslı Gecenin yabancı dostu *** Doldur tekrar tekrar Doldur tekrar tekrar *** Doldur kadehleri, yorgun yürekleri Son gecemmiş gibi sanki Doldur kadehleri, yorgun yürekleri Haydi avut beni son kez gibi *** Yıka kirli kadehlerle Yıka günahlarımı Günahlarımı *** Doldur kadehleri, yorgun yürekleri Son gecemmiş gibi sanki Doldur kadehleri, yorgun yürekleri Haydi avut beni son kez gibi *** Doldur kadehleri, yorgun yürekleri Son gecemmiş gibi sanki Doldur kadehleri, yorgun yürekleri Haydi avut beni son kez gibi *** Yıka kirli kadehlerle Yıka günahlarımı

Sor Ne var biraz daha yaşasam, Ne yazar şimdi ölsem Senin ismin bana yalan olmuş Ne yazar, ne yazar, ne yazar *** Nefes alsam Ne var biraz daha yansam Ne yazar şimdi sönsem Kor olmuşum, külüm sönmüş Ne yazar, ne yazar, ne yazar *** Ateş sensen Sor, sor, sor Sor gel sen bana sor Neymiş ölmeden ölmek Yanmadan sönmek Sor, sor, sor *** Sor gel sen bana sor Neymiş ölmeden ölmek Yanmadan sönmek Sor, sor, sor *** Sor gel sen bana sor Ne var hepten koyversem Ne yazar göçüp gitsem En zalime köle olsam *** Ne yazar, ne yazar Ne yazar sen yoksan Sor, sor, sor Sor gel sen bana sor *** Neymiş ölmeden ölmek Yanmadan sönmek Sor, sor, sor Sor gel sen bana sor *** Neymiş ölmeden ölmek Yanmadan sönmek Sor, sor, sor Sor gel sen bana sor

Teslim Ben bir haydut, içen tüttüren Bir güneyli soğuk sevmeyen Sevip sevip de bir türlü İlan-ı aşk edemeyen Sen bir engerek beni büyüleyen Tutup kıskıvrak bırakmayan Şah damarımdan içeriye Güzel güzel zehirleyen *** Kalelerim düşüyor “Tek tek düşüyor” Cephanem bitiyor “Tek tek bitiyor” Teslim ilan ediyorum *** Beyaz bir bayrak çektim geceye Yüreğimde yıldızlar Bu sözlerin hiç dönüşü de olmaz Teslimim sana Ben bir haydut lodosla gezen Geçtiği yerde son kez esen Elmas yataklarından çalıp Gözlerden döken Dudaklarıma şimşek düşüren Damarlarımda ismi inleyen Kimsin nesin, ne cesaret Bu nasıl esaret *** Kalelerim düşüyor “Tek tek düşüyor” Cephanem bitiyor “Tek tek bitiyor” Teslim ilan ediyorum *** Beyaz bir bayrak çektim geceye Yüreğimde yıldızlar Bu sözlerin hiç dönüşü de olmaz Teslimim sana

Acı Nefes (Akustik) Her yanım eş dost, öyle yalnızım ki Yokluğun bir acı nefes Kupkuru ayaz, bir yanmışım ki Dudaklarım kilit, göğsüm kafes *** Hep farkındaydım, seni çoktan kaybetmiştim İtiraf edemedim, kendime yediremedim Ben hiç eğilmedim, düğümlendi sözlerim Gitme dur, gitme, diyemedim Diyemedim *** Nasıl unutmalı, öyle güzeldin ki Yokluğun bir acı nefes Yaz güneşinde deniz kokulum Etekleri rüzgarda ince ince *** Hep farkındaydım, seni çoktan kaybetmiştim İtiraf edemedim, kendime yediremedim Ben hiç eğilmedim, düğümlendi sözlerim Gitme dur, gitme, diyemedim Diyemedim *** Hep farkındaydım, seni çoktan kaybetmiştim İtiraf edemedim, kendime yediremedim Ben hiç eğilmedim, düğümlendi sözlerim Gitme dur, gitme, diyemedim Diyemedim *** Gitme, diyemedim, diyemedim Gitme, diyemedim Diyemedim

Akşam Akşam Akşam akşam can yakıyor Saçın kirpiğine karışmış Farkındasın, biliyorum Eteklerin sıyrılmış Sahilde sere serpe Akşam akşam can yakıyorsun *** Alev alev gün batıyor Rüzgâr, deniz barışmış Aklındakiler okunuyor İyi ki kimse bilmiyor Görmüyor benim gibi Akşam akşam can yakıyorsun *** Hırçın meltem, kara yel Es bana dalga dalga Şafak renkli hayallerinden Yakın yakın mırıldansan *** Devran dönse, yalan olsa Dönmesek biz bu sevdadan Dönmesek biz bu sevdadan Canım yanmış zaten akşam akşam *** Bakıp bakıp göz ucundan Uçuşan sarı saçlarından Farkındasın, biliyorum Nasıl içimin çektiğinin Neler neler gizlediğini Akşam akşam açık ediyorsun Dalıp dalıp uzaklara Akşam akşam can yakıyorsun *** Hırçın meltem, kara yelim Es bana dalga dalga Şafak renkli hayallerinden Yakın yakın mırıldansan *** Devran dönse, yalan olsa Dönmesek biz bu sevdadan Dönmesek biz bu sevdadan Canım yanmış zaten Canım yanmış zaten Canım yanmış zaten akşam akşam *** Akşam akşam Akşam akşam Akşam akşam Akşam akşam

Artık Yok Gün değil sanırsın sanki ufuk yangın yeri Alev alev tan yerine bir yıldız astık Bu rüya bahçesinde bir meltem estirdik Yasemin kokusuyla serinden yüzümüze *** Çok ama çok yükseklerdeyiz Yok şüphe yok cennetteyiz Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok *** Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok Yok artık, yok *** Körpe bir yaz sabahında tatlı yorgunluk Sarhoşuz adam akıllı yaşamaktan Aralanmış dudakların dudaklarımda Durmadan sevişmeli hep yeni baştan *** Çok ama çok yükseklerdeyiz Yok şüphe yok cennetteyiz Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok *** Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok Yok artık, yok *** Kalbimde korku yok artık yalnız sen varsın Ruhumda ölüm yok artık yok, yok, yok *** Günahlarımın affedildiği günümde sen varsın Umutsuzluğun sancısı yok, yok, yok Yüreğimde hasret yok artık yalnız sen varsın Karanlığımda, savaşlarımda, kayıplarımda yok Yok artık, yok

Bana Müsaade çekilmiştim kabuğuma Kötü niyetle değil Yaşamıyordum ama Tam ölmekte değil Bir kez sandım ama Kapıldım sana Ruhum bulandı kana Aferin bana *** çok sevdim hep yıkıldım çok öldüm hep dirildim çok izledim hep aynı sahne Bu son olsun Hadi müsaade bana Yana yana Hadi müsaade bana Yana yana Hadi müsaade bana *** Bir ışık gördüm darılma Gözüm alışık değil Kıyına geldim ama Denizin açık değil Güvenmezdim ama Korkma dedin bana Diyim bir kez daha Aferin bana *** çok sevdim hep yıkıldım çok öldüm hep dirildim çok izledim hep aynı sahne Bu son olsun Hadi müsaade bana Yana yana Hadi müsaade bana Yana yana Hadi müsaade bana *** çok sevdim hep yıkıldım çok öldüm hep dirildim çok izledim hep aynı sahne Bu son olsun Bana müsaade *** çok sevdim hep yıkıldım çok öldüm hep dirildim çok izledim hep aynı sahne Bu son olsun Hadi müsaade bana Yana yana Hadi müsaade bana Yana yana Hadi müsaade bana

Yarın Dumanlı dudaklarından karanlık döküldü (hey) Geceyi boyadı simsiyah (hey) İpek bir hançer gibi doğradın gittin (hey) Sulh yapmıştık ya, nerdesin? (hey) *** Sensizlik, yine sensizlik (hey) Sensizlik, hep sensizlik *** Yarın daha güzel bir gün olacak Yarın daha güzel bir gün (diyelim) Yarın daha güzel bir gün olacak Yarın daha güzel bir gün *** Lodosumu bekliyorum marmara gibi (hey) İçim bulanık suratsız (hey) Boğazımda kelepçeler dilim küfür küfür (hey) Kendi kendime bu isyan, duyan yok (hey) *** Sensizlik, yine sensizlik (hey) Sensizlik, yah! Sensizlik *** Yarın daha güzel bir gün olacak Yarın daha güzel bir gün (diyelim) Yarın daha güzel bir gün olacak Yarın daha güzel bir gün *** Sensizlik, yine sensizlik Sensizlik, hep sensizlik *** Yarın daha güzel bir gün olacak Yarın daha güzel bir gün (diyelim) Yarın daha güzel bir gün olacak Yarın daha güzel bir gün *** Yarın daha güzel bir gün Yarın daha güzel bir gün