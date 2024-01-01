Dünya Benim Şarkı Sözleri
Demir Demirkan Dünya Benim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demir Demirkan Dünya Benim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Dünya Benim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demir Demirkan
Dünya Benim
-
Biraz üzgün biraz dargın
Öyle sessiz kaldım ardından
Unut aldırma
Benim olsun geçmişe bakma
Ben yaşatırım sen canını sıkma
Unut aldırma
***
Al yanına hepsi benden
Üç beş nota bir sebepten
Bir cümle söz şu yürekten
Yandığım günden
***
Doya doya yaşa yaşarsın bir defa
Dokunmasın değmesin hayat sana
Doya doya yaşa yaşarsın bir defa
Hadi değsin ayrıldığımıza
Biraz üzgün biraz dargın
Öyle sessiz kaldım ardından
Unut aldırma
***
Benim olsun geçmişe bakma
Ben yaşatırım sen canını sıkma
Unut aldırma
Al yanına hepsi benden
Üç beş nota bir sebepten
Bir cümle söz şu yürekten
Yandığım günden
***
Doya doya yaşa yaşarsın bir defa
Dokunmasın değmesin hayat sana
Doya doya yaşa yaşarsın bir defa
Hadi değsin ayrıldığımıza
-
Rengi solmuş bir fotoğraf
Hiç habersiz çekilmiş
Belli ki çok eğlenmişiz
Na nına na nın nan na
***
Donuk bir an o geceden
O konuşan resimlerden
Tanıdık sesler ve bir şarkı
Na nına na nın nan na
***
Gün ettik derken günleri of
Bir baktım geçmiş yıllar
Terk ettiğim şehirler, dostlar, sevgililer
Kaybolmuş birer birer
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na oh
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
***
Bir evde toplanmışız
Herkes güzel giyinmiş
Belli ki çok önemsemişiz
Na nına na nın nan na
***
Donuk gözler fotoğraftan
O konuşan bakışlardan
Tanıdık sesler ve bir şarkı
Na nına na nın nan na
***
Gün ettik derken günleri of
Bir baktım geçmiş yıllar
Terk ettiğim şehirler, dostlar, sevgililer
Kaybolmuş birer birer
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na oh
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na oh
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
***
Rengi solmuş bir fotoğraf
Hiç habersiz çekilmiş
Belli ki çok eğlenmişiz
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na oh
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na ah
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
-
Bir şarkı oldun dilimde
Bıkmadan söylediğim
Bir aşkın sözleri yankılanır
Geçmişte söylediğim
***
Geçen her şeyi
Ölü bir yüzyıla emanet ettim
Unutmak istedim
Unutmak istedim
***
İstemek unutmaya yetmedi
İstemek seni bana getirmedi
İstemek yetmedi
Oh-oo oo
***
Yasaksız atan kalbimde
Durmadan dinlediğimden
Nefesin hâlâ içimde
Son defa öptüğünden
***
Biten her şeyi
Ölü bir yüzyıla emanet ettim
Unutmak istedim
Unutmak istedim
***
İstemek unutmaya yetmedi
İstemek seni bana getirmedi
İstemek yetmedi
***
Unutmaya yetmedi
İstemek seni bana getirmedi
İstemek oh, unutmaya yetmedi
İstemek yetmedi
***
Off, oo-of
İstemek
Seni bana getirmedi
-
Sıradan bir gün yine geldi geçti
Günlük mecburiyetler geç bitti
Uykum var, karnım aç, canım sıkkın
Evdeyim ben sevgilim, yine bir arkadaşımda
***
Bakın işte, aşkı da buldum
Babamdan zengin oldum
Tüm dünyanın istediği adam oldum
(Dünyanın istediği adam oldum)
***
Bu gerçek bir rüya
Gördüm ki sonunda
Yabancı kaldım, benim değil
Bir başkasının bu dünya
***
Bir rüya
Anladım sonunda
Yabancı kaldım, benim değil
Bir başkasının bu dünya
***
Çok dostum var benim, isim vermeyeyim
Görüşüp kırk yılda bir, "Çok özledim" derim
Yerimde olmak için neler vermezdin
Göründüğü gibi değil, bence beğenmezdin
***
Bakın işte, aşkı da buldum
Babamdan zengin oldum
Tüm dünyanın istediği adam oldum
(Dünyanın istediği adam oldum)
***
Bu gerçek bir rüya
Gördüm ki sonunda
Yabancı kaldım, benim değil
Bir başkasının bu dünya
***
Bir rüya
Anladım sonunda
Yabancı kaldım, benim değil
Bir başkasının bu dünya
Bu gerçek bir rüya
***
Gördüm ki sonunda
Yabancı kaldım, benim değil
Bir başkasının bu dünya
***
Bir rüya
Anladım sonunda
Yabancı kaldım, benim değil
Bir başkasının bu dünya
***
Bir rüya
Anladım sonunda
Yabancı kaldım, benim değil
Bir başkasının bu dünya
-
Ayıp ayıp çok ayıp
Beni hiçe sayıp erken kaçmak
Kayıp büyük kayıp
Tüm geceyi bi kenara atıp
Ayıp ayıp çok ayıp
Beni hiçe sayıp yalnız yatmak
Arkadaşmışız gibi yapıp
Ayıp ayıp çok ayıp
***
Detaya girmeye gerek yok
Hikaye çok basit
Hepimizin başına gelmiştir bir defa
Sebep aramaya gerek yok
Sonuç ortada
Gecenin akışında hesapsız bir sapma
***
İlk görüşte aşk uzun bir bekleme
Kimya ten uyumu(m) ışığında yemekle
Mehtap şarap şiir şarkı
Yanağımdan öptü gitti bay baay
***
Ayıp ayıp çok ayıp
Beni hiçe sayıp erken kaçmak
Kayıp büyük kayıp
Arkadaşmışız gibi yapıp
Ayıp ayıp çok ayıp
***
Destan yazmaya gerek yok
Olay çok basit
Ben fazla büyütmüşüm aklımda
Ne var ne yoksa gösterip
Bir şey vermedin
Okumuş olmalısın yazanı alnımda
-
Seni ilk günü gördüğüm varya
İçimi içimden duyan varya
Gel gibi
Kal gibi
Gün gibi
Bugün gibi
***
Gözümü gözümden bilen varya
Elimi elimden tutan varya
Gel gibi
Kal gibi
Gün gibi
Bugün gibi
***
Geçen yılların ardından
Değişen bir şey olmadan
İçimizdeki aşk solmadan
Neden bu korku?
Neden bu gözyaşı?
Daha biz bize doymadan
Yelkovan zamanı vurmadan
Aşk dediğin büyük yalan
Yalan var ya
***
Seni ilk günü gördüğüm varya
İçimi içimden duyan varya
Gel gibi
Kal gibi
Gün gibi
Bugün gibi
***
Geçen yılların ardından
Değişen bir şey olmadan
İçimizdeki aşk solmadan
Neden bu korku?
Neden bu gözyaşı?
Daha biz bize doymadan
Yelkovan zamanı vurmadan
Aşk dediğin büyük yalan
Yalan var ya
***
Gel gibi
Kal gibi
Gün gibi
Bugün gibi
***
Geçen yılların ardından
Değişen bir şey olmadan
İçimizdeki aşk solmadan
Neden bu korku?
Neden bu gözyaşı?
Daha biz bize doymadan
Yelkovan zamanı vurmadan
Aşk dediğin büyük yalan
Yalan var ya
Yalan var ya
Yalan var ya
-
Aradım heryerde
Bitmez gecelerde
Başıboş hayatım nerde
Akşama uyandım
Eküri arandım
Rockn'roll hangi barda
***
Gecenin çocuğuyum
En dibe vurdum
Kim bilir yarınım var mı yok mu
***
Artık farketmez zaten
Bu gece dünya benim
Bu gece dünya benim
Gerisi olsun sizin
Bu gece dünya benim
***
Dövmesi belinde
İçkisi elinde
İlk sözü evin nerde
Sıkıldım şehirden
Aynı repliklerden
Şu aşk dedikleri nerde
***
Gecenin çocuğuyum
En dibe vurdum
Kim bilir yarınım var mı yok mu
***
Artık farketmez zaten
Bu gece dünya benim
Bu gece dünya benim
Gerisi olsun sizin
Bu gece dünya benim
***
Akışa kapıldım
Boşlukta yürüdüm
Her şeyimi kaybettim derken gerçeği buldum
Bakmadan gördüm
Duymadan bildim
Çalışıp uğraşmak gereksiz anladım dünya benim
***
Gecenin çocuğuyum
En dibe vurdum
Kim bilir yarınım var mı yok mu
***
Artık fark etmez zaten
Bu gece dünya benim
***
Dünya benim
Dünya benim
Dünya benim
Bu gece dünya benim
-
Bildim Bileli Hep Aynı
Hep Aynı Hikaye
Aklımda Ayrılık Sözleri
Karşımda Bir Aşığın Gözleri
***
Dudağına Yönlenmiş İlk Göz Yaşında
Bırakın Ezberimdeki Sözleri
Kendi Adımı Bile Unutuyorum
***
Şansımı Zorladım
Gözlerine Baktım
Sonunu Düşünmeden
Konuştum Durmadan Konuştum
***
Aşk Bitiyor Canım
Bende Baştan Bitmez Sandım
Bu Mevzudan Yana
Dertliyim Aslında
***
Dedim Ama
Geceleri Seviştik
Gündüzleri Savaş
Ayıkken Ateşkes
Erkekliğe Yakışmaz
***
Gün Batımından Şafağa Kadar
Bir Rüya Gerçeğe Akar
Dün Gece Varoluşun Anlamı Olan Kadını
Bırakmak İçin Binbir Sebep Çıkar
***
Şansımı Zorladım
Gözlerine Baktım
Sonunu Düşünmeden
Konuştum Durmadan Konuştum
***
Aşk Bitiyor Canım
Bende Baştan Bitmez Sandım
Bu Mevzudan Yana
Dertliyim Aslında
***
Hazırdım Her şeye
Gözyaşına Bile
Şaşırdım Kendime
Konuştum Durmadan Konuştum
***
Aşk Bitiyor Canım
Bende Baştan Bitmez Sandım
Bu Mevzudan Yana
Bunaldım Sıkıldım Yoruldum Daraldım
***
Dertliyim Aslında
Ama Herkese Olur Bu
-
Bu hâle beni kimler getirdi?
Yağmur olsam derdim akıp gider mi?
***
Ellerinde zehir olsam
Eski dostlar yudum yudum içer mi?
Gün gelip de adam olsam
Terk ettiğim yine beni sever mi?
***
Ne zamandır yerim yurdum yok diye
İçip içip sarhoş oldum gizlice
***
Bu şehirde kaybolsam
Eski dostlar beni bulur gelir mi?
Gün gelip de adam olsam
Terk ettiğim yine bana döner mi? (Döner mi?)
***
Sora sora yol bulmaktan yoruldum
Ne kadınlar sevdim, sonra birer birer birer unuttum
***
Bu hâle beni kimler getirdi?
Yağmur olsam derdim akıp gider mi?
***
Ellerinde zehir olsam
Eski dostlar yudum yudum içer mi?
Gün gelip de adam olsam
Terk ettiğim yine beni sever mi?
-
Çok uzun zaman oldu ama sen hâlâ
Bilmezsin ki ilki sendin hayatımda
Bir avuç toprak, sana doğru son adım için
***
Çırılçıplak
Ellerim umut ararken sıcak bedeninde
Aşkı bulmak
Perdeden ay vurmuş nemli teninde
İlk günkü gibi kaybedip kendimi sonsuzluğunda
Yok olmak
Yok olmak
***
Yeni hikaye gerekir sıra başkasında
Övünüp büyürüm sanırdım saydığımda
Bir nefes hava, geç kalmış bu itiraf için
***
Çırılçıplak
Ellerim umut ararken sıcak bedeninde
Aşkı bulmak
Perdeden ay vurmuş nemli teninde
İlk günkü gibi kaybedip kendimi sonsuzluğunda
Yok olmak
***
Çırılçıplak
Ellerim umut ararken sıcak bedeninde
Aşkı bulmak
Perdeden ay vurmuş nemli teninde
***
Çırılçıplak
Ellerim umut ararken sıcak bedeninde
Aşkı bulmak
Perdeden ay vurmuş nemli teninde
İlk günkü gibi kaybedip kendimi sonsuzluğunda
Yok olmak