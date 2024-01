Demir Demirkan

Yerim, yurdum dar geldi Elimde olan az geldi Çok bilmek dünya derdi Derdim beni vurdu yola *** Aşk istedim yaş verdi Çok istedim az geldi Âlem bana ters geldi Hâlim beni vurdu yola *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum, vay *** Oh, vay Oh, vay Oh, vay Oh, vay *** Yerim, yurdum dar geldi Elimde olan az geldi Çok bilmek dünya derdi Derdim beni vurdu yola *** Aşk istedim yaş verdi Çok istedim az geldi Âlem bana ters geldi Hâlim beni vurdu yola *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum, vay *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum, vay

Terk ettim terkedildim Durmadım devam ettim Çıkmaz yolun sonunda Kendime kendim yettim *** Ay güneş sizin oIsun Ben dünyayı istedim Üstüme geIdi dünya Aşk verdim karşılıksız Nefrete cevap oIsun diye Kök saIdım bu hayata BağIandım, of *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Durmak giderken daha çok erken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken Durmak giderken daha çok erken *** Zengini fakiri oyna İyiyi kötüyü oyna Oynanır son bir oyun Onu da zaman oynar *** Kimimiz doğduk güne Yada sonsuz bir geceye Aranan ışığı da bulduk karanlıkta *** Aşk verdim karşılıksız Nefrete cevap oIsun diye Kök saIdım bu hayata BağIandım, of *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Durmak giderken daha çok erken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken Durmak giderken daha çok erken, (Her şey için çok erken) *** Eser rüzgar karşımdan Göğsüme çarpsın diye Güneş kavursa bile gölge aramam *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Durmak giderken daha çok erken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken Durmak giderken daha çok erken *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Durmak giderken daha çok erken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken Durmak giderken daha çok erken

Bana senden kalan Yalnız özlediğim hatıran Başka hayattan Senle çaldığımız zaman *** Son bir kez adımı söyle nefesinde Tenimi hisset teninde, oh-oh *** Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni *** Bana senden kalan Yalnız özlediğim hatıran Başka hayattan Senle çaldığımız zaman, oh-oh *** Son bir kez adımı söyle nefesinde Tenimi hisset teninde *** Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni *** Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni, of *** Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni