Hatırla Şarkı Sözleri
Demir Demirkan Hatırla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demir Demirkan Hatırla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatırla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Sokak köpekleri gibi dalgın
Akşamdan kalma yorgun argın
Kaç şişedir bekliyorum
Kaldırımlar galiba dargın
***
Kapım kırık, kilit bozuk, gitar paslı
Çalacak halimde yok işin aslı
Kalbim kırık, kafam bozuk
Dayanacak gücüm yok işin aslı
***
Sıkıldım yalnız uyumaktan
Gel şuraya koy başını göğsüme
Usandım bomboş hayatımdan
Gel şuraya koy başını göğsüme
***
Yoruldum sensiz yaşamaktan
Gel şuraya koy başını göğsüme
Gel şuraya koy başını göğsüme
Gel şuraya koy başını göğsüme
***
Öyledir büyük trajedilerde
Kan dökülmeden kapanmaz perde
İşte geldim gidiyorum
Gururum paramparça yerde
***
Kapım kırık, kilit bozuk, gitar paslı
Çalacak halimde yok işin aslı
Kalbim kırık, kafam bozuk
Dayanacak gücüm yok işin aslı
***
Sıkıldım yalnız uyumaktan
Gel şuraya koy başını göğsüme
Usandım bomboş hayatımdan
Gel şuraya koy başını göğsüme
***
Yoruldum sensiz yaşamaktan
Gel şuraya koy başını göğsüme
Gel şuraya koy başını göğsüme
Gel şuraya koy başını göğsüme
***
Kapım kırık, kilit bozuk, gitar paslı
Çalacak halimde yok işin aslı
Kalbim kırık, kafam bozuk
Dayanacak gücüm yok işin aslı
***
Sıkıldım yalnız uyumaktan
Gel şuraya koy başını göğsüme
Usandım bomboş hayatımdan
Gel şuraya koy başını göğsüme
***
Yoruldum sensiz yaşamaktan
Gel şuraya koy başını göğsüme
Gel şuraya koy başını göğsüme
Gel şuraya koy başını göğsüme
-
Bu kalabalıkta tesadüfen, aslında mecburen
Ne güzel de giyinmişsiniz sevgilin ve sen
Samimiyetin dayanılmaz, çok sahte
Tıpkı sevişirken rol yaptığımız gibi eskiden
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
***
Bedensiz ruhlar gibi savrulup kaybolduk
Çaresizlikti bizi bağlayan, kabul edelim
Bakıp bakıp gözlerinde tek bir şey aradım
Hadi, adına aşk maşk deyip geçelim
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım