Demir Demirkan

Gitti Gider Zamanla tanırsın insanları Yiter hayallerin birer birer Gerçeği görüp Nefreti tadarsın zamanla Günler geçer saymazsın Sonu yokmuş gibi yaşarsın Geceler mezar olur dalarsın uykuya *** Nefes al nefes ver Nefes al nefes ver Nefes al nefes ver Gün olur her şey biter *** Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer Kırgın üzgün Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer *** Çocukken kurduğun hayaller Tükenir gider birer birer Ne bir umut kalır Ne de keyif zamanla Eskiyen bir saat gibi Aynı yönde dönüp duran Yirmi dört saatte bir vuran aynı noktaya *** Nefes al nefes ver Nefes al nefes ver Nefes al nefes ver Gün olur her şey biter *** Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer Kırgın üzgün Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer *** Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer Kırgın üzgün Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer *** Bu adam gitti gider Gitti gider Bu adam gitti gider Gitti gider

Zaferlerim Yüzün göğsüme yaslanmış Yeni daldın uykuya Şafak süzülürken odana Güneş düşmüş saçlarına *** İlk defa bu sabah Paramparça hayatım bir bütün Sadece bir gece seninle eksiksizim *** Yok olup gitsem de Sonumu görsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de *** Yitip gitsem de Sonumu bilsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de Senin için bütün zaferlerim *** Kalktım sessizce yanından Yeni güne karıştım Nefesin havada altın tozu Yabancıyım bu duyguya *** İlk defa bu sabah Huzurlu, sakin kayıp ruhum Dün gece hayata seninle yeniden doğdum *** Yok olup gitsem de Sonumu görsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de *** Yitip gitsem de Sonumu bilsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de Senin için bütün zaferlerim