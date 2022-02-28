Demir Demirkan Şarkı Sözleri
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Demir Demirkan
Demir Demirkan
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Yerim, yurdum dar geldi
Elimde olan az geldi
Çok bilmek dünya derdi
Derdim beni vurdu yola
***
Aşk istedim yaş verdi
Çok istedim az geldi
Âlem bana ters geldi
Hâlim beni vurdu yola
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler buldum, vay
***
Oh, vay
Oh, vay
Oh, vay
Oh, vay
***
Yerim, yurdum dar geldi
Elimde olan az geldi
Çok bilmek dünya derdi
Derdim beni vurdu yola
***
Aşk istedim yaş verdi
Çok istedim az geldi
Âlem bana ters geldi
Hâlim beni vurdu yola
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler buldum, vay
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum, vay
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Gizlice buluştuk seninle
Bilmedi bilmedi kimse
Gizlice ayrıldık seninle
Duymadı duymadı kimse
Bilinmez nerde nasıl
Başka yerlerde buluruz birbirimizi
Aynı zamanlarda
***
Belki bir başka yüzde
Belki bir başka seste
Seni yaşarım
Belki bir başka tende
***
Belki bir eski şarkı
Belki de hoş bir koku esintide
Hatırlarım seni bir başka yerde
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