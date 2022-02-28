Demir Demirkan

Yerim, yurdum dar geldi Elimde olan az geldi Çok bilmek dünya derdi Derdim beni vurdu yola *** Aşk istedim yaş verdi Çok istedim az geldi Âlem bana ters geldi Hâlim beni vurdu yola *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum, vay *** Oh, vay Oh, vay Oh, vay Oh, vay *** Yerim, yurdum dar geldi Elimde olan az geldi Çok bilmek dünya derdi Derdim beni vurdu yola *** Aşk istedim yaş verdi Çok istedim az geldi Âlem bana ters geldi Hâlim beni vurdu yola *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum, vay *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum, vay