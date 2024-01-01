Demir Demirkan

-
Uykum yok kafam güzel, sabah erken
Damlalar denize çiselerken
Yalnızım bir kaç saat daha
***
Bu sahilde bıraktım seni dün gece
Öptüm son kez sessizce
Yüzümde o sahte gülümsemeyle
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmur altında ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmura karşı ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Uykum yok kafam güzel, sabah erken
Damlalar denize çiselerken
Yalnızım bir kaç saat daha
***
Bir hata sandım seni
Dün gece kaldık son kez göz göze
Yüzümde o sahte gülümsemeyle
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmur altında ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmura karşı ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Bu sahilde bıraktım seni dün gece
Öptüm son kez sessizce
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmur altında ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmura karşı ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmura karşı ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
-
Beni bırakıp gittiğinden beri
Terkedilmiş bir çocuk gibi
Çaresizim dolaştım gecelerde
Sana döndüm yine, biliyorum suç bende
**
Affet beni, ne olur affet beni
Yalvarırım soru sorma
Verilecek cevabım yok, suç bende
Affet, affet beni
**
Kendi evimde bir yabancı gibi
Çıktım ağır ağır merdivenleri
Kapıyı çalmaya cesaretim yok
Sana döndüm yine, biliyorum suç bende
**
Affet beni, ne olur affet beni
Yalvarırım soru sorma
Verilecek cevabım yok, suç bende
Affet, affet beni
**
Son bir kez seni görmek istedim
Geceler boyu bu anı bekledim
Sana dönmemi istemiyorsan söyle
Söyle gideyim ama önce yine de
**
Affet beni, ne olur affet beni
Yalvarırım soru sorma
Verilecek cevabım yok, suç bende
Affet, affet beni
**
Affet beni
-
Diyar diyar dolaştım ben
Yollara düştüm derdinden
Her çiçekte gördüm seni
Kara toprak ver yarimi
Yaza yaza bitti kalem
Bir gün elbet dolar çilem
Ben bu yola kurban olam
Kara toprak ver yarimi
**
Gönül ferman dinlemiyor
Bu ayrılık çok acı
Gönül ferman dinlemiyor
Yok mu bunun ilacı
**
Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi
Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi
**
Gönül ferman dinlemiyor
Bu ayrılık çok acı
Gönül ferman dinlemiyor
Yok mu bunun ilacı
**
Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi
Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi
**
Bir gün olur devran döner
Vade gelir yollar biter
Zengin fakir burdan geçer
Kara toprak ver yarimi
Deli gönül coştu çağlar
Derdime dayanmaz dağlar
Gelen ağlar giden ağlar
Kara toprak ver yarimi
**
Gönül ferman dinlemiyor
Bu ayrılık çok acı
Gönül ferman dinlemiyor
Yok mu bunun ilacı
**
Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi
Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi
**
Gönül ferman dinlemiyor
Bu ayrılık çok acı
Gönül ferman dinlemiyor
Yok mu bunun ilacı
**
Geri ver, geri ver, kara toprak ver yarimi
Bir sabah ansızın elimden aldığın gibi
**
Bak şu dünyanın haline
Meyletme dünya malına
Razı oldu hayaline
Kara toprak ver yarimi
Kimi alır, kimi satar
Hepsi de yan yana yatar
Barış derdine dert katar
Kara toprak ver yarimi
**
Gönül ferman dinlemiyor
Bu ayrılık çok acı
Gönül ferman dinlemiyor
Yok mu bunun ilacı
**
Gönül ferman dinlemiyor
Bu ayrılık çok acı
Gönül ferman dinlemiyor
Yok mu bunun ilacı
**
Gönül ferman dinlemiyor
Bu ayrılık çok acı
Gönül ferman dinlemiyor
Yok mu bunun ilacı
-
Eski adamlar doğruyu söylemiş
Bir çiçekle bahar olmaz
Kişi kendini bilip sağa sola sormalı
Can pazarı bu oyun olmaz
**
Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü
Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca
Bana gel, beni dinle, iyi yaz
Defteri, kalemi al, iyi yaz
**
Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman
Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği, biraz çöre' otu katasın aman
Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman
Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim
Ha ha ha ha ha hapşu
Çok yaşa
(Sen de gör)
Rahat ve iyi yaşa
**
Sen tedbirini al, önünü kış tut, bırak yine de yaz gelsin
Çoğu zaman hesap çarşıya uymaz sonra dizini döversin
**
Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü
Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca
Bana gel, beni dinle, iyi yaz
Defteri, kalemi al, iyi yaz
**
Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman
Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz çöre' otu katasın aman
Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman
Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim
Ha ha ha ha ha hapşu
Çok yaşa
(Sen de gör)
Rahat ve iyi yaşa
**
Barış iğneyi kendine batırır, çuvaldızı başkasına
Bol keseden aklı ona buna dağıtır, darısı kendi başına
**
Zürefanın düşkünü beyaz giyer kış günü
Sonunda şifayı kapıp da şaşırınca
Bana gel, beni dinle, iyi yaz
Defteri, kalemi al, iyi yaz
**
Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman
Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz çöre' otu katasın aman
Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman
Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim
Ha ha ha ha ha hapşu
Çok yaşa
(Sen de gör)
Rahat ve iyi yaşa
**
Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman
Ha ha ha ha ha içine hatmi çiçeği biraz çöre' otu katasın aman
Ha ha ha ha ha hatta biraz tarçın, bir tutam zencefil aman
Ha ha ha ha ha bin derde deva geliyor, biraz daha sabret güzelim
Ha ha ha ha ha hapşu
-
Adım anılmaz oldu
Kapım çalınmaz oldu
Ömrümün sonbaharında
**
Gönlüm katlansın diye
Gören göz görmez oldu
Ömrümün sonbaharında
**
Saçlarıma düştü aklar
Hüzünlendi akşamlar
Ömrümün sonbaharında
**
Hep yüzüme kapandı
Dost bildiğim kapılar
Ömrümün sonbaharında
**
Şarkılar yarım kaldı
Resimler soldu şimdi
Ömrümün sonbaharında
**
Döktüğüm gözyaşları
Sel oldu aktı gitti
Ömrümün sonbaharında
**
Elimden kaçırdığım
Gençliğimi özlerim
Ömrümün sonbaharında
**
Artık hiç dönmeyecek
Sevgiliyi beklerim
Ömrümün sonbaharında
**
Barış isyan eyleme
Yıllar akıp gidiyor
Ömrümün sonbaharında
**
Fazla vaktin kalmadı
Giden geri dönmüyor
Ömrümün sonbaharında
**
Hala kalem tutacak
Bir parça gücüm kaldı
Ömrümün sonbaharında
**
Hala yazıp çizecek
Birkaç satırım kaldı
Ömrümün sonbaharında
**
Hala bitirmediğim
Bir yarım şarkım kaldı
Ömrümün sonbaharında
**
Ve hala beni dinleyen
Bir avuç dostum kaldı
Ömrümün sonbaharında
**
Hala beni dinleyen
Bir avuç dostum kaldı
Ömrümün sonbaharında
-
Yıllar önce yine böyle bir Ağustos akşamı
Seninle yürümüştük bu sahilde
Bilmem hala benim gibi sen de hatırlar mısın?
El ele söz vermiştik bu sahilde
**
Seni bana çok gördüler
İnanmadın mı bana?
Unutmam demiştim sana
O sabah ayrılırken
**
Şimdi bilmem
Kim bilir hangi sahilde nerdesin?
Ben yalnız
Acaba sen kiminlesin?
**
Seni bana çok gördüler
İnanmadın mı bana?
Unutmam demiştim sana
O sabah ayrılırken
**
Herkes duysun
Tertemiz aşkımın öldüğünü
Tek başıma
Kutladım yıldönümünü
-
Halamın kızı Zehra dostlar başına
Bize sık sık gelir gece yatısına (Zehra)
Bir geçerken uğramıştı tam onsekiz ay oldu
O gün bu gün bizde kalıyor Zehra (Zehra)
**
Zehra seni çok seviyorum
Bir türlü sana git diyemiyorum
Ama artık anla be Zehra
**
Zehra seni çok seviyoruz
Bir türlü sana git diyemiyoruz
Ama artık anla be Zehra
**
Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu
Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli
Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu
Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli
**
Kulun olayım kölen olayım
Hemen darılma hala kızı Zehra
Kulun olayım kölen olayım
Kes ağlamayı hala kızı Zehra
**
Çayına biber koydum
Çorbasına reçel kattım
Hapşırık tozu serptim hırkasına (Zehra)
**
Yatağına fare koydum
Dolabına kurbağa
Ama yine bana mısın demedi Zehra (Zehra)
**
Zehra seni çok seviyorum
Bir türlü sana git diyemiyorum
Ama artık anla be Zehra
**
Zehra seni çok seviyoruz
Bir türlü sana git diyemiyoruz
Ama artık anla be Zehra
**
Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu
Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli
Bak işte sulandı gözlerin yine dolu dolu
Bak işte bu haliyle beni ediyor deli deli
**
Kulun olayım kölen olayım
Hemen darılma hala kızı Zehra
Kulun olayım kölen olayım
Kes ağlamayı hala kızı Zehra
**
Yatağımı al, yorganımı al
Makasımı, tarağımı, kederimi al
Terliğimi al, bardağımı al
Havlumu, tabağımı, çatalımı al
**
Bir şu köhne evimin tapusu var
Ne hacet Zehra onu da al
Bir şu köhne evimin tapusu var
Ne hacet Zehra onu da al
-
Tanrı bütün kullara rızkını dağıtırken
Kimi sırtüstü yatar, kimi boşta gezerken
Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti
**
O mahallede herkes gömlek giyerdi
Bizim Kul Ahmet bir gün bir ceket diktirdi, diktirir ya
**
Mahalleye dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti
Herkes gömlek giyerken, Ahmet ceket giyerdi
Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
**
Kul Ahmet erken kalkar, haydi ya nasip derdi
Kimseler anlamazdı, ya nasip ne demekti
Herkes gömlek giyerken, Ahmet ceket giyerdi
Konu komşuya dert oldu, Kul Ahmet'in ceketi
**
Mahalleli kahvede muhabbet peşindeyken
Leylekler lak lak edip, peynir gemisi yüklerken
Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi
Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti
**
Herkes gömlek giye dursun
Bizim Kul Ahmet ceketini bir de astarla kaplatıverdi, kaplatır ya
**
Mahalleye dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi
Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti
Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi
Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
**
Kul Ahmet erken yatar, sabaha ya kısmet derdi
Kimseler anlamazdı, ya kısmet ne demekti
Herkes gömlek giyerken Ahmet ceket giyerdi
Konu komşuya dert oldu Kul Ahmet'in ceketi
**
Bir gün bir yoksul öldü, üzüldü mahalleli
Ama bir kefen parası bulamadı mahalleli
Kul Ahmet dedi yalan dünya, çıkardı ceketini
Örttü garibin üstüne, kaldırdı cenazeyi
**
Sonunda herkes anladı, ya nasip ya kısmeti
Bizim Kul Ahmet birden bire oluverdi Ahmet Bey
Ceket ise Ahmet Bey'in ceketi
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet
Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et
**
Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet
Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et
**
Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet
Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et
**
Sonunda herkes anladı ya nasip ya kısmeti
İbreti alem oldu Ahmet Bey'in ceketi
Meğerse tüm keramet ceketteymiş be Ahmet
Barış'a sorar isen sen bu yolda devam et
-
Sınıfın en güzel kızı, o yalnız geziyor
Kimse ona yaklaşamıyor
Yine koltuğunda koca koca kitaplar
Yine kütüphaneden geliyor
Baktım bir cilt şair Mehmet Akif
İki büyük kitap Fatih Sultan Mehmet
Üç kalın cilt Mevlana bir de Mimar Sinan
Döndü bana dedi ki: Beni seviyorsan
Eğer kalbime girmek istiyorsan
Önce bunları anla, beni iyi dinle"
(Beş şair-bir abide i̇ki abide-bir sultan
Beş sultan-bir düşünür
İki düşünür ise bir mimar
Düşün, taşın bütün gece
Benim kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var i̇şte sana anahtar
Düşün, taşın bütün gece kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var i̇şte sana anahtar)
En sevdiği şair Mehmet Akif
Bir abide Fatih Sultan Mehmet
"Hayranım" dedi Sinan bir de Mevlana
Gece annem evde dedi: "Oğlum neyin var?
Yemeden içmeden kesildin yine!"
Dedim: "Anne artık kalbimin sahibi var
Aşık oldum delicesine"
Bir gün Akif okuyor, bir gün Mevlana
Bir Fatih'e hayranmış, bir de Sinan'a
Hem tarihe meraklıymış, hem de sanata
Annem dedi: "Oğlum anlamadım ben
Vazgeç bu sevdadan, bu kız fazla akıllı!
Ah benim saf oğlum, ah oğlum, anlamadın mı?"
(Beş şair-bir abide i̇ki abide-bir sultan
Beş sultan-bir düşünür
İki düşünür ise bir mimar
Düşün, taşın bütün gece
Benim kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var i̇şte sana anahtar
Düşün, taşın bütün gece kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var i̇şte sana anahtar)
En sevdiği şair Mehmet Akif
Bir abide Fatih Sultan Mehmet
"Hayranım" dedi Sinan bir de Mevlana
Aşkın gözü kör olurmuş annem galiba haklı
Kafama fena takıldı, bu kız çok akıllı
(Beş şair-bir abide i̇ki abide-bir sultan
Beş sultan-bir düşünür
İki düşünür ise bir mimar
Düşün, taşın bütün gece
Benim kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var i̇şte sana anahtar)
Beş Akif bir saat kulesi i̇ki kule, bir Fatih
Beş Fatih, bir Mevlana
İki Mevlana, bir Sinan
Düşün, taşın bütün gece
Benim kalbim bir bilmece
Kalbimin bir kilidi var i̇şte sana anahtar
-
Sanki gece çağırdı beni
Sanki gece fısıldıyor seni
Sanki kaybolan aşkımı yeniden yaşar gibi
Kalpler beraber gözler beraber
El ele seninle güzeldi geceler
Sevdalılar kumrular gibi
Kuytularda kayboldu şimdi
Sensiz geçmiyor günler
Sensiz bitmiyor geceler
Kalpler beraber gözler beraber
El ele seninle güzeldi geceler
-