Demir Demirkan

Bu kalabalıkta tesadüfen, aslında mecburen Ne güzel de giyinmişsiniz sevgilin ve sen Samimiyetin dayanılmaz, çok sahte Tıpkı sevişirken rol yaptığımız gibi eskiden *** Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz Hatırla, hep sevilmeyi düşledik Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz Sadece bunu itiraf edemedik *** Hayallerimiz gibi yıkılalım Hatırla, hatırla, unutalım Unutalım, unutalım *** Bedensiz ruhlar gibi savrulup kaybolduk Çaresizlikti bizi bağlayan, kabul edelim Bakıp bakıp gözlerinde tek bir şey aradım Hadi, adına aşk maşk deyip geçelim *** Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz Hatırla, hep sevilmeyi düşledik Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz Sadece bunu itiraf edemedik *** Hayallerimiz gibi yıkılalım Hatırla, hatırla, unutalım Unutalım, unutalım *** Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz Hatırla, hep sevilmeyi düşledik Hatırla, birlikteyken yalnızdık biz Sadece bunu itiraf edemedik *** Hayallerimiz gibi yıkılalım Hatırla, hatırla, unutalım Unutalım, unutalım