Demir Demirkan

Hatırla Şarkı Sözleri
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Bu kalabalıkta tesadüfen, aslında mecburen
Ne güzel de giyinmişsiniz sevgilin ve sen
Samimiyetin dayanılmaz, çok sahte
Tıpkı sevişirken rol yaptığımız gibi eskiden
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Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
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Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
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Bedensiz ruhlar gibi savrulup kaybolduk
Çaresizlikti bizi bağlayan, kabul edelim
Bakıp bakıp gözlerinde tek bir şey aradım
Hadi, adına aşk maşk deyip geçelim
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
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