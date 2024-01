Demir Demirkan

Düşe kalka yürürüm hayatın yollarını Kendi çizdiğim yollar bunlar ama nereye çıkar sonları Bilmem Bir şey olmak Bir şey yapmak lazım nedense mecburum Yalnızım diye dönüp baksam Yoksun gibi yapsam da yanımdasın Canımdansın, kanımdansın diye mecburen değil Yalnış da yapsan doğru da seni sen oldğun için sevdim Keşke yok olsan gitsen, özgür kalsam desem gerçek değil Hayat zor hayat sıradan Keyfi yok sen olmadan *** Hayat sensiz olmuyor Elimi kimse tutmuyor Günler sensiz geçmiyor Bunu sen hiç bilmesen de Hayat sensiz olmuyor Elimi kimse tutmuyor Yüzüm bazen gülmüyor Aynıyız biz hiç benzemesek de *** Gün olsun derdin olsun Paran olmaz gören olmaz Para sana köle olsun Sorun mu var normal bunlar geçer gider biliyorsun Çözülür çözülmez fark etmez Zarar gelmez hayat bu kendini bilmez Her zaman dönüp yüzümüze gülmez Unutma onu bunu sunu bırak Ben varım unutma ben varım Hiç belli olmaz yarının Ne yaran olursa olsun sararım Yaparım Gözümü karartırım Benim malım senin malın Sensiz her şey yarım Seninle her şeye varım *** Hayat sensiz olmuyor Elimi kimse tutmuyor Günler sensiz geçmiyor Bunu sen hiç bilmesen de Hayat sensiz olmuyor Elimi kimse tutmuyor Yüzüm bazen gülmüyor Aynıyız biz hiç benzemesek de