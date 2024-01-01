Zamanım Yok Şarkı Sözleri
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Demir Demirkan
Zamanım Yok
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Düşe kalka yürürüm hayatın yollarını
Kendi çizdiğim yollar bunlar ama nereye çıkar sonları
Bilmem
Bir şey olmak
Bir şey yapmak lazım nedense mecburum
Yalnızım diye dönüp baksam
Yoksun gibi yapsam da yanımdasın
Canımdansın, kanımdansın diye mecburen değil
Yalnış da yapsan doğru da seni sen oldğun için sevdim
Keşke yok olsan gitsen, özgür kalsam desem gerçek değil
Hayat zor hayat sıradan
Keyfi yok sen olmadan
***
Hayat sensiz olmuyor
Elimi kimse tutmuyor
Günler sensiz geçmiyor
Bunu sen hiç bilmesen de
Hayat sensiz olmuyor
Elimi kimse tutmuyor
Yüzüm bazen gülmüyor
Aynıyız biz hiç benzemesek de
***
Gün olsun derdin olsun
Paran olmaz gören olmaz
Para sana köle olsun
Sorun mu var normal bunlar geçer gider biliyorsun
Çözülür çözülmez fark etmez
Zarar gelmez hayat bu kendini bilmez
Her zaman dönüp yüzümüze gülmez
Unutma onu bunu sunu bırak
Ben varım unutma ben varım
Hiç belli olmaz yarının
Ne yaran olursa olsun sararım
Yaparım
Gözümü karartırım
Benim malım senin malın
Sensiz her şey yarım
Seninle her şeye varım
***
Hayat sensiz olmuyor
Elimi kimse tutmuyor
Günler sensiz geçmiyor
Bunu sen hiç bilmesen de
Hayat sensiz olmuyor
Elimi kimse tutmuyor
Yüzüm bazen gülmüyor
Aynıyız biz hiç benzemesek de
-
Upuzun yollar arkandayım
Takip mesafesi aramızda
Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım
Demeye de kalmadı sırtımdan
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
***
Upuzun yollar arkandayım
Takip mesafesi aramızda
Duyduğuma değil de gördüğüme inanayım
Demeye de kalmadı sırtımdan
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
***
Vurdun vurdun hiç acımadan ardımdan
Duydum duydum ne işler dönmüş arkamdan
***
Bir kere zıpla iki kere zıpla
Bıkmadın Allah Allah
Ben hadi neyse atlatırım da
Yerle bir ol sen inşallah
***
Bence sen öyle gün yüzü görme
O yılanı besle koynunda
Kusuruma bakma bizde de böyle
Her şeye yok ki eyvallah
***
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
Adeyyo lalaleyo adeyyo lalale
-
-
Gel hadi, hadi toparla kendini
Gör hadi, değişir herşey.
Bak geri dönmüyor zaman..
Dönmüyor, inan...
***
Sönmüyor yanan, bendeki aşkın ateşi
Bir anda görmüyor insan,
Zamanla anlıyor insan
Yolundan dön bir an önce
Pişman olmadan...
***
Senden yana bir şansım yok,
Anlat anlat hikayen çok
Hadi biraz senden fayda gelsin.
Benim hiç zamanım yok
***
Benden yana bir kaygım yok
Anlat anlat hikayen çok
Hadi biraz senden fayda gelsin
Benim hiç zamanım yok