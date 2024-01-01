Demir Demirkan

Tenden ayrı aşk mı olur El değmeden, göz görmeden Ancak gelen elden budur Yalvarırım gel ölmeden Yaşamışım sen olmadan Bu akıl, bu ruh, bu beden hepsi hikaye, hepsi hikaye *** Ardından kaç şarkı yakılır Duymaz, duyar hiç bilmeden Acıyan kalpten haykırır Yalvarırım gel ölmeden Yaşamışım sen olmadan Bu akıl, bu ruh, bu beden hepsi hikaye, hepsi hikaye *** Damlarken gözlerimden davetsiz yaşlar geçmişten Süzülürler sicim sicim Kendiliğinden yüzünden sen Isırıp dudağını zorla gülümserken İsmim aklına gelirse birden düşünme hiç neden Hiç sorma bilirsin Aslında bilirsin neden