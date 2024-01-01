Hepsi Hikaye Şarkı Sözleri
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Demir Demirkan
Hepsi Hikaye
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Tenden ayrı aşk mı olur
El değmeden, göz görmeden
Ancak gelen elden budur
Yalvarırım gel ölmeden
Yaşamışım sen olmadan
Bu akıl, bu ruh, bu beden hepsi hikaye, hepsi hikaye
***
Ardından kaç şarkı yakılır
Duymaz, duyar hiç bilmeden
Acıyan kalpten haykırır
Yalvarırım gel ölmeden
Yaşamışım sen olmadan
Bu akıl, bu ruh, bu beden hepsi hikaye, hepsi hikaye
***
Damlarken gözlerimden davetsiz yaşlar geçmişten
Süzülürler sicim sicim
Kendiliğinden yüzünden sen
Isırıp dudağını zorla gülümserken
İsmim aklına gelirse birden düşünme hiç neden
Hiç sorma bilirsin
Aslında bilirsin neden