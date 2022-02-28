2004 İstanbul Şarkı Sözleri
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Demir Demirkan
2004 İstanbul
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İçimde bir boşluk var neyle doldursam
Parayla mı aşkla mı hayaller kursam
Alem oyuncu olmuş sokaklar sahne
Sevdiğim bir kız vardı olmuş bir kahpe
***
Kafamda bir hoşluk var nasıl anlatsam
Kadehimi sigaramı neyle doldursam
Parasızlık pulsuzluk hepsi bahane
Bir yudum bir nefes hayat şahane
Bir yudum bir nefes hayat şahane
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Yüzün göğsüme yaslanmış
Yeni daldın uykuya
Şafak süzülürken odana
Güneş düşmüş saçlarına
***
İlk defa bu sabah
Paramparça hayatım bir bütün
Sadece bir gece seninle eksiksizim
***
Yok olup gitsem de
Sonumu görsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
***
Yitip gitsem de
Sonumu bilsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
Senin için bütün zaferlerim
***
Kalktım sessizce yanından
Yeni güne karıştım
Nefesin havada altın tozu
Yabancıyım bu duyguya
***
İlk defa bu sabah
Huzurlu, sakin kayıp ruhum
Dün gece hayata seninle yeniden doğdum
***
Yok olup gitsem de
Sonumu görsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
***
Yitip gitsem de
Sonumu bilsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
Senin için bütün zaferlerim
-
Zamanla tanırsın insanları
Yiter hayallerin birer birer
Gerçeği görüp
Nefreti tadarsın zamanla
Günler geçer saymazsın
Sonu yokmuş gibi yaşarsın
Geceler mezar olur dalarsın uykuya
***
Nefes al nefes ver
Nefes al nefes ver
Nefes al nefes ver
Gün olur her şey biter
***
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
Kırgın üzgün
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
***
Çocukken kurduğun hayaller
Tükenir gider birer birer
Ne bir umut kalır
Ne de keyif zamanla
Eskiyen bir saat gibi
Aynı yönde dönüp duran
Yirmi dört saatte bir vuran aynı noktaya
***
Nefes al nefes ver
Nefes al nefes ver
Nefes al nefes ver
Gün olur her şey biter
***
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
Kırgın üzgün
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
***
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
Kırgın üzgün
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
***
Bu adam gitti gider
Gitti gider
Bu adam gitti gider
Gitti gider
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