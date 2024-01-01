Demir Demirkan

-
Bana sevgilim demiştin
Çok özlüyorum demiştin
Ne düşündün hiç bilmedim
Kötü zamanlama, kararsızım
Arkadaş kalalım dedin
***
Hayat aşka karşı, ölüm hayata
Aynı bizim gibi karşılıksız
Hayat aşka karşı, ölüm hayata
Aynı bizim gibi karşılıksız
Karşılıksız, karşılıksız..
Bir aşk üçgeni
-
Gizlice buluştuk seninle
Bilmedi bilmedi kimse
Gizlice ayrıldık seninle
Duymadı duymadı kimse
Bilinmez nerde nasıl
Başka yerlerde buluruz birbirimizi
Aynı zamanlarda
***
Belki bir başka yüzde
Belki bir başka seste
Seni yaşarım
Belki bir başka tende
***
Belki bir eski şarkı
Belki de hoş bir koku esintide
Hatırlarım seni bir başka yerde
-
Yerim, yurdum dar geldi
Elimde olan az geldi
Çok bilmek dünya derdi
Derdim beni vurdu yola
***
Aşk istedim yaş verdi
Çok istedim az geldi
Âlem bana ters geldi
Hâlim beni vurdu yola
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler buldum, vay
***
Oh, vay
Oh, vay
Oh, vay
Oh, vay
***
Yerim, yurdum dar geldi
Elimde olan az geldi
Çok bilmek dünya derdi
Derdim beni vurdu yola
***
Aşk istedim yaş verdi
Çok istedim az geldi
Âlem bana ters geldi
Hâlim beni vurdu yola
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler buldum, vay
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum
***
Göçmen oldum, yürür oldum
Kendi kendimi arar oldum
Göçmen oldum, sensiz oldum
Neler umdum, neler buldum, vay
-
Uykum yok kafam güzel, sabah erken
Damlalar denize çiselerken
Yalnızım bir kaç saat daha
***
Bu sahilde bıraktım seni dün gece
Öptüm son kez sessizce
Yüzümde o sahte gülümsemeyle
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmur altında ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmura karşı ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Uykum yok kafam güzel, sabah erken
Damlalar denize çiselerken
Yalnızım bir kaç saat daha
***
Bir hata sandım seni
Dün gece kaldık son kez göz göze
Yüzümde o sahte gülümsemeyle
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmur altında ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmura karşı ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Bu sahilde bıraktım seni dün gece
Öptüm son kez sessizce
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmur altında ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmura karşı ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
***
Gümüş renkli güne başlarken
Yağmura karşı ağlarken
Kokun var üstümde
Şafakta bu sahilde
-
Geriye bakmadan acıya aldırmadan
Yoluna devam et simdi
Kötüyü görmeden yalanı bilmeden
Yoluna devam et simdi
***
Hayat baslar gün doğarken
Karanlıktan kurtul gel
***
Dağlar dayanmaz sana eğer ki asmak istersen
Yollar dayanmaz sana eğer umutla yürürsen
-
Aşkın Yolunda Yürüdüm
Sonunda Yandım Uğruna
Sensiz Kaldım
Şarkını Yazdım Dağlara, Taşlara
***
Yürürüm Yollar Hep Uzun, İnce
Sıraya Dizince Sen iyine De Sen
En Baştasın
Sen Başkasın
***
Geçse De Günler
Geceler Yetmez, Ağlasam Uğruna
Baksam Görmem, Dinler Duymam
Yoksan Yanımda
-
Her gün yeni bir kabus, ben aynı ben
Sessizce bu yollardan geçerken
Kalbim ağır bir yük, kuru dudaklarım
Cevapsız soruları sorarken
İçimden seslenen bir başka ben
Meydan okuyor,kalk git diyor
Gücün varsa kendin ol
***
Tek bildiğim bu yolda yine yalnızım sonunda
Yüzler aynı isimler başka
Dünyanın yollarında
***
Tek bildiğim bu yolda yine yalnızım sonunda
Sözler aynı yalanlar başka
Dünyanın yollarında
***
Yanlışlarım masum ellerimde kir
Göz yummaktan yorgun gözlerim
Sessizce bu yollardan geçerken
Yalnızca tanrıdan yardım dilerim
-
Zaman bir aldatmaca, sonsuzluk cennet olsa ve ben
Günahsız olsam
Geçse günler peş peşe, hikâyem hiç bitmese ve sen
Benimle olsan
Sonsuzluk sensiz, inan bana değersiz
Yalnız bir ruhun sahte cenneti
Yalnız ruhumun cenneti
***
Cennet bir aldatmaca, sonsuz cehennem olsa ve ben
Günahkâr olsam
Karanlık gece bitmese, sussam hiç konuşmasam ve sen
Uzakta olsan
Sonsuzluk sensiz, inan bana değersiz
Yalnız bir ruhun sahte cenneti
***
Yalnız ruhumun cenneti
Sonsuzluk sensiz, inan bana değersiz
Yalnız bir ruhun sahte cenneti
***
Yalnız ruhumun cenneti
Yalnız ruhumun cenneti
-
Terk ettim terkedildim
Durmadım devam ettim
Çıkmaz yolun sonunda
Kendime kendim yettim
***
Ay güneş sizin oIsun
Ben dünyayı istedim
Üstüme geIdi dünya
Aşk verdim karşılıksız
Nefrete cevap oIsun diye
Kök saIdım bu hayata
BağIandım, of
***
Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken
Durmak giderken daha çok erken
Ölmek yaşarken yok olmak doğarken
Durmak giderken daha çok erken
***
Zengini fakiri oyna
İyiyi kötüyü oyna
Oynanır son bir oyun
Onu da zaman oynar
***
Kimimiz doğduk güne
Yada sonsuz bir geceye
Aranan ışığı da bulduk karanlıkta
***
Aşk verdim karşılıksız
Nefrete cevap oIsun diye
Kök saIdım bu hayata
BağIandım, of
***
Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken
Durmak giderken daha çok erken
Ölmek yaşarken yok olmak doğarken
Durmak giderken daha çok erken, (Her şey için çok erken)
***
Eser rüzgar karşımdan
Göğsüme çarpsın diye
Güneş kavursa bile gölge aramam
***
Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken
Durmak giderken daha çok erken
Ölmek yaşarken yok olmak doğarken
Durmak giderken daha çok erken
***
Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken
Ölmek yaşarken yok olmak doğarken
***
Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken
Durmak giderken daha çok erken
Ölmek yaşarken yok olmak doğarken
Durmak giderken daha çok erken
-
Bana senden kalan
Yalnız özlediğim hatıran
Başka hayattan
Senle çaldığımız zaman
***
Son bir kez adımı söyle nefesinde
Tenimi hisset teninde, oh-oh
***
Yarına kadar bırak, her şeyi unut
Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni
Yarına kadar bırak, her şeyi unut
Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni
***
Bana senden kalan
Yalnız özlediğim hatıran
Başka hayattan
Senle çaldığımız zaman, oh-oh
***
Son bir kez adımı söyle nefesinde
Tenimi hisset teninde
***
Yarına kadar bırak, her şeyi unut
Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni
Yarına kadar bırak, her şeyi unut
Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni
***
Yarına kadar bırak, her şeyi unut
Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni
Yarına kadar bırak, her şeyi unut
Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni, of
***
Yarına kadar bırak, her şeyi unut
Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni
Yarına kadar bırak, her şeyi unut
Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni