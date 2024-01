Demir Demirkan

Akşam üstü saat sekize doğru Bedenim ister, kanım, canım çeker *** Yarım kalmıştı geçen gece İçinde şeytan kanı olan şişe Cennet bir yudum ileride *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, hayat bomboş *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş *** Müzik durmasın, gündüz olmasın Çalışan sahte dünya uyanmasın *** Kısaldı geceler hep içe içe Azaldı aşklar hep seve seve Yetti artık bu son gece *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, hayat bomboş *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş *** Akşam üstü saat sekize doğru Bedenim ister, kanım, canım çeker (kanım, canım çeker) *** Yarım kalmıştı geçen gece İçinde şeytan kanı olan şişe Cennet bir yudum ileride *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, hayat bomboş *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş