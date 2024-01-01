Demir Demirkan

Köle Kral Akşam üstü saat sekize doğru Bedenim ister, kanım, canım çeker *** Yarım kalmıştı geçen gece İçinde şeytan kanı olan şişe Cennet bir yudum ileride *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, hayat bomboş *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş *** Müzik durmasın, gündüz olmasın Çalışan sahte dünya uyanmasın *** Kısaldı geceler hep içe içe Azaldı aşklar hep seve seve Yetti artık bu son gece *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, hayat bomboş *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş *** Akşam üstü saat sekize doğru Bedenim ister, kanım, canım çeker (kanım, canım çeker) *** Yarım kalmıştı geçen gece İçinde şeytan kanı olan şişe Cennet bir yudum ileride *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, hayat bomboş *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş

Ceza Ona öyle kötü bir ceza ver ki Zalimlere ibret olsun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi Suçunu yüzüne öyle haykır ki Bütün cümle alem duysun yarabbi *** Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi *** Suçuna yakışır bir ceza olsun Gören ibretle baksın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Şarkı olup dilden dile dolaşsın Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi Öğrensin suçunu, kötülüğünü Fark etsin ne kadar küçüldüğünü Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü Adalet yerini bulsun yarabbi Adalet yerini bulsun yarabbi