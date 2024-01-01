Dertler İnsanı Şarkı Sözleri
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Demir Demirkan
Dertler İnsanı
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Akşam üstü saat sekize doğru
Bedenim ister, kanım, canım çeker
***
Yarım kalmıştı geçen gece
İçinde şeytan kanı olan şişe
Cennet bir yudum ileride
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, hayat bomboş
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş
***
Müzik durmasın, gündüz olmasın
Çalışan sahte dünya uyanmasın
***
Kısaldı geceler hep içe içe
Azaldı aşklar hep seve seve
Yetti artık bu son gece
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, hayat bomboş
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş
***
Akşam üstü saat sekize doğru
Bedenim ister, kanım, canım çeker (kanım, canım çeker)
***
Yarım kalmıştı geçen gece
İçinde şeytan kanı olan şişe
Cennet bir yudum ileride
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, hayat bomboş
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş
-
Ona öyle kötü bir ceza ver ki
Zalimlere ibret olsun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
Suçunu yüzüne öyle haykır ki
Bütün cümle alem duysun yarabbi
***
Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
***
Suçuna yakışır bir ceza olsun
Gören ibretle baksın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Şarkı olup dilden dile dolaşsın
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Duyanlar şaşırıp kalsın yarabbi
Öğrensin suçunu, kötülüğünü
Fark etsin ne kadar küçüldüğünü
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Anlasın Tanrı'nın büyüklüğünü
Adalet yerini bulsun yarabbi
Adalet yerini bulsun yarabbi
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Konuşsana bir tanem
Neden hep susuyorsun
Susmak neyi halleder
Neden anlatmıyorsun
***
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sende bana aşıksın
Hem de deliler gibi
***
Neden suskun gözlerin
Neden mahsun bakıyor
Gözlerin gözlerimden
Sanki bir şey saklıyor
***
Gizleme ne olursun
Saklama hislerini
Sende bana aşıksın
Hem de deliler gibi
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