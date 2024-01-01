Demir Demirkan

Öfkem ve Ben (Akustik) Kor gibi düşüyor yüzüme kar taneleri Gözyaşları gecenin hallaç pamuğu Uçsuz karanlığa karşı suskunluğum Ne kefen yırtılacak ne de güneş doğacak Beklemiyorum, beklemiyorum Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Dipsiz bir uçurumda yok olacak Bir heves umutla düşlediğim bu rüya Buz gibi bedenimle alnım açık Kendime küfredip Küfredip defalarca Beklemiyorum, beklemiyorum Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada

Zırzır Denedim inan herşeyi Tüm ümitlerim sendeydi Belki de tek arzum son çaremdin Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi? Of Sen de mutlu olamazsın Her şeyi silip atamazsın Of Gün gelir sen de bulamazsın Maziye dönüp beni ararsın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Denedim inan herşeyi Tüm ümitlerim sendeydi Belki de tek arzum son çaremdin Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi? Of Sen de mutlu olamazsın Her şeyi silip atamazsın Of Gün gelir sen de bulamazsın Maziye dönüp beni ararsın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın

İki Satır Arada bir yazar mısın iki satır bile olsa hasretlik zor yazmak çile desem bile iki satır yazar mısın Arada bir yazar mısın iki satır bile olsa hasret çok zor yazmak çile desem bile iki satır yazar mısın Ben yazmazsam ne olur sen yaz iki satır bile olsa da yaz ayrılığa yüreğim dayanmaz hasret yaz çile yaz kader yaz Ben yazmazsam ne olur sen yaz iki satır bile olsa da yaz ayrılığa yüreğim dayanmaz hasret yaz çile yaz kader yaz

Seni Seviyorum Hiç mutlu olmaz Kiymetini bilmez Sevginin aşkın saltanatı sürülmez Sarılmaz öpmez Hiç cilve bilmez Aşkından ölse yinede belli etmez Dayan gönlüm dayan Sabırdır aşkta makul olan İnan yeterki inan Doğrusu aşktır da gerisi yalan Bu duruma artık dayanmamak gibi Bir lüksüm yok anlıyorum Çünkü çok basit bir nedenim var Seni deliler gibi seviyorum Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum Hiç mutlu olmaz Kiymetini bilmez Sevginin aşkın saltanatı sürülmez Sarılmaz öpmez Hiç cilve bilmez Aşkından ölse yinede belli etmez Dayan gönlüm dayan Sabırdır aşkta makul olan İnan yeterki inan Doğrusu aşktır da gerisi yalan Bu duruma artık dayanmamak gibi Bir lüksüm yok anlıyorum Çünkü çok basit bir nedenim var Seni deliler gibi seviyorum Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum Seni deliler gibi seviyorum Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum Ben seni çok seni çok çok çok seviyorum Çiçekten böcekten seni kendimden bile kıskanıyorum...

Penceremde Yağmurlar Penceremde Yağmurlar Sen beni hayallere bıraktın gittin imkansız Benim sensiz hiçbir hayalim yok ki Sen beni gecelere bıraktın gittin insafsız Sensiz gecelerde yatılmıyor ki Yine küllükte sönmüş sigaram Penceremde yağmurlar ağlıyor ikimize Başımda sevda bulutları Penceremde yağmurlar ağlıyor sevgimize İçimde vuslat umutları Sen beni böyle bırakamazsın Böylesi bize yakışmıyor Bende haksızım ama sende haksızsın Söylemek zor ayrılık zor Beni bırakma Penceremde yağmurlar ağlıyor ikimize Başımda sevda bulutları Sen beni böyle bırakamazsın Böylesi bize yakışmıyor Bende haksızım ama sende haksızsın Söylemek zor ayrılık zor Beni bırakma Penceremde yağmurlar ağlıyor ikimize Başımda sevda bulutları Penceremde yağmurlar ağlıyor sevgimize İçimde vuslat umutları İçimde vuslat umutları

Kavuşamadım Hoşçakal diyen sözlerindi yıkımım bir gece ansızın çekip gittin kadınım sustum bütün acımla öylece kalakaldım savruldum kahroldum o gidişinle yıkıldım Bir taş koydun yüreğime karalı karalı bu yürek sensiz yaralı yaralı bir taş koydun yüreğime karalı karalı bu gönül artık yaralı yaralı offf Öyle sıradan değildi o hoşcakal deyişin içime oturdu terk edip gidişin kırıldım üzüldüm seni kalbime gömdüm ben bunu hak etmedim bu sevgiyi öldürdün

Boşuna Yarım kaldı bu sevda boşuna boşuna yazık oldu yazıma kışıma Ne yapsam bilmiyorum huyuna suyuna dayanamıyorum artık bu duruma *** Bu aşk beni ateşlere attı karşılığı küçük bir vedaydı Bu aşka her şey değer üzülsem ne fark eder gel *** Seviyorum seni ben gözünü kaşını özlüyorum içini dışını İçimi titretiyorsun salına salına aşığım o süt yanık kokuna

Son Sabah Bambaşka bir sabaha merhaba diyeceğim ya hep acı çekecek ya da becereceğim hiç alışkın değilim bilmiyorum neler olacak işte gün ağarıyor sensizliğim başlıyor şimdi sindiğim duvarın dibinden kalkıp yürüyeceğim bu evin her yerinde senden gizleneceğim bu sabah kahvemi ilk kez sensiz içeceğim Sabahın ilk ışığı resmine vurdu saatlerdir bakıyorum gözlerim doldu giderken bıraktığın mektup elimde bu gidişin beni ciğerimden vurdu Sabahın ilk ışığı resmine vurdu saatlerdir bakıyorum gözlerim doldu beni terk edişin gözümün önünde bu gidişin beni çok derinden vurdu

Bavulunu Valizini Alsam seni soksam içime Hani öyle sevesim geliyor Aşktan yanayım ama gözü karayım Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Allayıp pullayıp koluma takarım Ama kıskancım kafamada takarım Aşk bir hayat derler bizde Bu hayatın hepsini sana adarım Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Seveceksen tam sev beni Olacaksan benim ol Dönüşü olmaz iyi düşün Ölene dek sevgilim ol (Gel,gel,gel,gel) Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Niyetini fikrini söyle bilelim İstiyorsan seviyorsan Bavulunu valizini alda gidelim Kendine biraz güveniyorsan Bilmem kulağına hoş mu geliyor *** Niyetini fikrini söyle bilelim İstiyorsan seviyorsan Bavulunu valizini alda gidelim Kaderime ortak oluyorsan

Ayrılığın Yükünü Kaldıramayız ayriligin yukunu kaldiramayiz birbirimizden baska yar bulamayiz bizi boyle deliye ceviren aski zincire vursakta durduramayiz *** bensiz mutluluga kavusamazsin yuzlerce askin olsa avunamazsin tenindeki ciglik her yerden duyulur baskasiyla yerimi dolduramazsin *** benim saclarima karlari yagdiran seninde yuzune cizgiler doldurur tukenmez inanki asktir varolan ne yaptimsa beni birakmadi sevdan *** bosver uc gunluk dunyayi ben seninim sevgilim sevip sevilerek olelim bazen sicak bazen soguk ayrilmadan sensiz asla yasayamam *** bosver uc gunluk dunyayi ben seninim sevgilim sevip sevilerek olelim biraz dovus biraz baris ayrilmadan sensiz asla yasayamam

Mor Perdeler O odayı unutma Mor perdeleri vardı Mevsim alev alevdi Sıcak bir hazirandı Elimizde karneler Birazda yol harçlığı Bahçeli beyaz evde O tatil kaçamağı Pencereler örtülmüş Pembe ve mor güllerle Sen divanda uyudun Ben yerde kilimlerde El ele tutmamıştık Böyle aşk şimdi nerde Ben hala aynı masum rüyalardayım Aşka bir adım kala hep o heyecandayım Ne zaman sevişirsem sanki o odadayım Hala 14 yaşların temiz günahındayım Ben hala aynı masum rüyalardayım Aşka bir adım kala hep o heyecandayım Ne zaman sevişirsem sanki o odadayım Hala 14 yaşların temiz günahındayım