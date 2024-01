Demir Demirkan

Kor gibi düşüyor yüzüme kar taneleri Gözyaşları gecenin hallaç pamuğu Uçsuz karanlığa karşı suskunluğum Ne kefen yırtılacak ne de güneş doğacak Beklemiyorum, beklemiyorum Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Dipsiz bir uçurumda yok olacak Bir heves umutla düşlediğim bu rüya Buz gibi bedenimle alnım açık Kendime küfredip Küfredip defalarca Beklemiyorum, beklemiyorum Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada

Denedim inan herşeyi Tüm ümitlerim sendeydi Belki de tek arzum son çaremdin Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi? Of Sen de mutlu olamazsın Her şeyi silip atamazsın Of Gün gelir sen de bulamazsın Maziye dönüp beni ararsın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Denedim inan herşeyi Tüm ümitlerim sendeydi Belki de tek arzum son çaremdin Böyle yarıda bırakılmak kaderim mi? Of Sen de mutlu olamazsın Her şeyi silip atamazsın Of Gün gelir sen de bulamazsın Maziye dönüp beni ararsın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın Zırzır zırzır ağlayacaksın Eteğin tutuşacak, çok yanacaksın İnadının bedeli ağır olacak Pişmanlıktan ölecek, kuduracaksın