Öfkem ve Ben Şarkı Sözleri
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Demir Demirkan
Öfkem ve Ben
-
Kor gibi düşüyor yüzüme kar taneleri
Gözyaşları gecenin hallaç pamuğu
Uçsuz karanlığa karşı suskunluğum
Ne kefen yırtılacak ne de güneş doğacak
Beklemiyorum, beklemiyorum
Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kavrulsam bu yangınlarımda
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kaybolsam bu dönek dünyada
***
Dipsiz bir uçurumda yok olacak
Bir heves umutla düşlediğim bu rüya
Buz gibi bedenimle alnım açık
Kendime küfredip
Küfredip defalarca
Beklemiyorum, beklemiyorum
Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kavrulsam bu yangınlarımda
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kaybolsam bu dönek dünyada
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kavrulsam bu yangınlarımda
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kaybolsam bu dönek dünyada
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kavrulsam bu yangınlarımda
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kaybolsam bu dönek dünyada
-
Düşelim cennetten yeryüzü oyununa
Kanalım sarhoşken şu aşkın yalanına
Gireceksek girelim gel kız günaha
Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta
***
Yağmura, buluta, yıldıza, aya, kara toprağa, düşen yaprağa sor
Var mı aşktan öte?
Nemli saçlarına nefes nefesine şu çırılçıplak kıvrılan beline sor
Var mı aşktan öte varsa sen söyle..
***
Düşelim cennetten yeryüzü yalanına
Girelim sarhoşken şu aşkın koynuna
Gireceksek girelim gel kız günaha
Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta
***
Yağmura, buluta, yıldıza, aya kara toprağa düşen yaprağa sor
Var mı aşktan öte?
Nemli saçlarına nefes nefesine şu çırılçıplak kıvrılan beline sor
Var mı aşktan öte varsa sen söyle..
-
Kor gibi düşüyor yüzüme kar taneleri
Gözyaşları gecenin hallaç pamuğu
Uçsuz karanlığa karşı suskunluğum
Ne kefen yırtılacak ne de güneş doğacak
Beklemiyorum, beklemiyorum
Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kavrulsam bu yangınlarımda
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kaybolsam bu dönek dünyada
***
Dipsiz bir uçurumda yok olacak
Bir heves umutla düşlediğim bu rüya
Buz gibi bedenimle alnım açık
Kendime küfredip
Küfredip defalarca
Beklemiyorum, beklemiyorum
Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kavrulsam bu yangınlarımda
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kaybolsam bu dönek dünyada
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kavrulsam bu yangınlarımda
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kaybolsam bu dönek dünyada
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kavrulsam bu yangınlarımda
***
Öfkem ve ben kol kola
Kalır külden bir hatıra
Kaybolsam bu dönek dünyada
-
Düşelim cennetten yeryüzü oyununa
Kanalım sarhoşken şu aşkın yalanına
Gireceksek girelim gel kız günaha
Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta
***
Yağmura, buluta, yıldıza, aya, kara toprağa, düşen yaprağa sor
Var mı aşktan öte?
Nemli saçlarına nefes nefesine şu çırılçıplak kıvrılan beline sor
Var mı aşktan öte varsa sen söyle..
***
Düşelim cennetten yeryüzü yalanına
Girelim sarhoşken şu aşkın koynuna
Gireceksek girelim gel kız günaha
Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta
***
Yağmura, buluta, yıldıza, aya kara toprağa düşen yaprağa sor
Var mı aşktan öte?
Nemli saçlarına nefes nefesine şu çırılçıplak kıvrılan beline sor
Var mı aşktan öte varsa sen söyle..