Demir Demirkan

Öfkem ve Ben Kor gibi düşüyor yüzüme kar taneleri Gözyaşları gecenin hallaç pamuğu Uçsuz karanlığa karşı suskunluğum Ne kefen yırtılacak ne de güneş doğacak Beklemiyorum, beklemiyorum Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Dipsiz bir uçurumda yok olacak Bir heves umutla düşlediğim bu rüya Buz gibi bedenimle alnım açık Kendime küfredip Küfredip defalarca Beklemiyorum, beklemiyorum Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada

Aşktan Öte Düşelim cennetten yeryüzü oyununa Kanalım sarhoşken şu aşkın yalanına Gireceksek girelim gel kız günaha Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta *** Yağmura, buluta, yıldıza, aya, kara toprağa, düşen yaprağa sor Var mı aşktan öte? Nemli saçlarına nefes nefesine şu çırılçıplak kıvrılan beline sor Var mı aşktan öte varsa sen söyle.. *** Düşelim cennetten yeryüzü yalanına Girelim sarhoşken şu aşkın koynuna Gireceksek girelim gel kız günaha Öleceksek ölelim şimdi şuracıkta *** Yağmura, buluta, yıldıza, aya kara toprağa düşen yaprağa sor Var mı aşktan öte? Nemli saçlarına nefes nefesine şu çırılçıplak kıvrılan beline sor Var mı aşktan öte varsa sen söyle..

Öfkem ve Ben (Akustik) Kor gibi düşüyor yüzüme kar taneleri Gözyaşları gecenin hallaç pamuğu Uçsuz karanlığa karşı suskunluğum Ne kefen yırtılacak ne de güneş doğacak Beklemiyorum, beklemiyorum Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Dipsiz bir uçurumda yok olacak Bir heves umutla düşlediğim bu rüya Buz gibi bedenimle alnım açık Kendime küfredip Küfredip defalarca Beklemiyorum, beklemiyorum Sen ve sana ait her şeye sırtımı dönüp gidiyorum *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kavrulsam bu yangınlarımda *** Öfkem ve ben kol kola Kalır külden bir hatıra Kaybolsam bu dönek dünyada