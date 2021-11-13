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7/24 Dinle
Demir Demirkan
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Best of Türkçe
47 Bölüm | 03:01:53
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01
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Söz yazarı:
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02
Aşktan Öte
Demir Demirkan
04:25
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Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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03
Göçmen
Demir Demirkan
04:44
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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04
Gitti Gider
Demir Demirkan
04:15
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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05
Belki
Demir Demirkan
04:11
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
Demir Demirkan
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06
Kahpe
Demir Demirkan
04:19
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Şarkının Kimliği
Söz yazarı:
Demir Demirkan
Besteci:
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07
Zaferlerim
Demir Demirkan
04:02
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Söz yazarı:
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08
Sor
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03:58
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09
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Demir Demirkan
03:55
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