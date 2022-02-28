Dünya Benim Şarkı Sözleri
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Demir Demirkan
Dünya Benim
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Rengi solmuş bir fotoğraf
Hiç habersiz çekilmiş
Belli ki çok eğlenmişiz
Na nına na nın nan na
***
Donuk bir an o geceden
O konuşan resimlerden
Tanıdık sesler ve bir şarkı
Na nına na nın nan na
***
Gün ettik derken günleri of
Bir baktım geçmiş yıllar
Terk ettiğim şehirler, dostlar, sevgililer
Kaybolmuş birer birer
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na oh
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
***
Bir evde toplanmışız
Herkes güzel giyinmiş
Belli ki çok önemsemişiz
Na nına na nın nan na
***
Donuk gözler fotoğraftan
O konuşan bakışlardan
Tanıdık sesler ve bir şarkı
Na nına na nın nan na
***
Gün ettik derken günleri of
Bir baktım geçmiş yıllar
Terk ettiğim şehirler, dostlar, sevgililer
Kaybolmuş birer birer
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na oh
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na oh
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
***
Rengi solmuş bir fotoğraf
Hiç habersiz çekilmiş
Belli ki çok eğlenmişiz
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na oh
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
***
Yine aynı şarkı çalıyor
Na nına na nın nan na ah
Başka dostlar etrafımda
Bir resimdi bu geceden
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