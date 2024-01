Yüzükoyun çırılçıplak bozkır gibi Sırtından bir kızıl ırmak bukle bukle Geziyorum usuldan kadifeden o tenini Bir kaşifim bir divane buse buse *** Şah damarımdan atıyor ismin nabzımdan Tam yarasından çiziyor sevdan yüreğimden Çok derinimden yakıyor ismin nefesimden Kanım oluğundan taşıyor sana dokunmadan *** Bırakmam seni kadın yeminim olsun Çıkmadan bu can Bırakmam bırakmam seni Bırakmam bırakmam seni kadın Çıkmadan bu can *** Tutkunun dağlarında derviş misali Kaptırıp gittim ruhunun ışığına Uğrunda yok olmanın ibadeti Adandım gönül seline çağrına *** Şah damarımdan atıyor ismin nabzımdan Tam yarasından çiziyor sevdan yüreğimden Çok derinimden yakıyor ismin nefesimden Kanım oluğundan taşıyor sana dokunmadan *** Bırakmam seni kadın yeminim olsun Çıkmadan bu can Bırakmam bırakmam seni Bırakmam bırakmam seni kadın Çıkmadan bu can *** Şah damarımdan atıyor ismin nabzımdan Tam yarasından çiziyor sevdan yüreğimden Çok derinimden yakıyor ismin nefesimden Kanım oluğundan taşıyor sana dokunmadan *** Şah damarımdan atıyor ismin nabzımdan Tam yarasından çiziyor sevdan yüreğimden Bırakmam seni kadın yeminim olsun Çıkmadan bu can