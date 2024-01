Demir Demirkan

Senden Sonra (Bitti senden sonra, bitti senden sonra) Dediler ki zaman her şeyin ilacıdır Neden hala seni unutamadım Dediler ki her gün yeni bir sayfadır Ve ben hala bomboş yapayalnızım *** Kaç kadın oldu saymadım Senin gibisini bulamadım İsyan ettim kurtulamadım Ben ben olmaktan çıktım, başka bir adam oldum *** Senden sonra çok şey değişti Kalbim durdu taş kesti Seni bilen ellerim dondu Buz gibi demir oldu Senden sonra çok şey değişti Kalbim durdu taş kesti Bildiğin o adam gitti Senden sonra her şey bitti *** (Bitti senden sonra, bitti senden sonra) Dediler ki dünya çok çok büyük Neden hala senin hapsindeyim Dediler ki hayat çok çok uzun Neden böyle erken yoruldum *** Kaç kadın oldu saymadım Senin gibisini bulamadım İsyan ettim kurtulamadım Ben ben olmaktan çıktım, başka bir adam oldum

Zaferlerim Yüzün göğsüme yaslanmış Yeni daldın uykuya Şafak süzülürken odana Güneş düşmüş saçlarına *** İlk defa bu sabah Paramparça hayatım bir bütün Sadece bir gece seninle eksiksizim *** Yok olup gitsem de Sonumu görsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de *** Yitip gitsem de Sonumu bilsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de Senin için bütün zaferlerim *** Kalktım sessizce yanından Yeni güne karıştım Nefesin havada altın tozu Yabancıyım bu duyguya *** İlk defa bu sabah Huzurlu, sakin kayıp ruhum Dün gece hayata seninle yeniden doğdum *** Yok olup gitsem de Sonumu görsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de *** Yitip gitsem de Sonumu bilsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de Senin için bütün zaferlerim

Kahpe İçimde bir boşluk var neyle doldursam Parayla mı aşkla mı hayaller kursam Alem oyuncu olmuş sokaklar sahne Sevdiğim bir kız vardı olmuş bir kahpe *** Kafamda bir hoşluk var nasıl anlatsam Kadehimi sigaramı neyle doldursam Parasızlık pulsuzluk hepsi bahane Bir yudum bir nefes hayat şahane Bir yudum bir nefes hayat şahane

Gitti Gider Zamanla tanırsın insanları Yiter hayallerin birer birer Gerçeği görüp Nefreti tadarsın zamanla Günler geçer saymazsın Sonu yokmuş gibi yaşarsın Geceler mezar olur dalarsın uykuya *** Nefes al nefes ver Nefes al nefes ver Nefes al nefes ver Gün olur her şey biter *** Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer Kırgın üzgün Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer *** Çocukken kurduğun hayaller Tükenir gider birer birer Ne bir umut kalır Ne de keyif zamanla Eskiyen bir saat gibi Aynı yönde dönüp duran Yirmi dört saatte bir vuran aynı noktaya *** Nefes al nefes ver Nefes al nefes ver Nefes al nefes ver Gün olur her şey biter *** Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer Kırgın üzgün Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer *** Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer Kırgın üzgün Bu adam gitti gider Yorgun argın Usulca buradan göçer *** Bu adam gitti gider Gitti gider Bu adam gitti gider Gitti gider

Köle Kral Akşam üstü saat sekize doğru Bedenim ister, kanım, canım çeker *** Yarım kalmıştı geçen gece İçinde şeytan kanı olan şişe Cennet bir yudum ileride *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, hayat bomboş *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş *** Müzik durmasın, gündüz olmasın Çalışan sahte dünya uyanmasın *** Kısaldı geceler hep içe içe Azaldı aşklar hep seve seve Yetti artık bu son gece *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, hayat bomboş *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş *** Akşam üstü saat sekize doğru Bedenim ister, kanım, canım çeker (kanım, canım çeker) *** Yarım kalmıştı geçen gece İçinde şeytan kanı olan şişe Cennet bir yudum ileride *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, hayat bomboş *** Köle miyim yoksa kral mı? Yürürken aynı sokakları Arıyorum tek gecelik aşkı Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş

Yalanlar Gülümse yüzüme, gülümse Gülümse yüzüme, gülümse Yalan *** Hayat sandığım Ölümmüş aslında Aşkın yavaşça Öldüren bir zehirmiş damarlarımda, oh-oh-oh *** Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar Göz göze, bile bile utanmadan söylediğin sözler Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar Dost gibi, güle güle usanmadan oynadığın oyunlar *** Ateşten tanrıça Ölümlü aslında Nemli ay dansı Kuru esen çöl rüzgârı yatağımda, oh-oh-oh *** Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar Göz göze, bile bile utanmadan söylediğin sözler Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar Dost gibi, güle güle usanmadan oynadığın oyunlar *** Gülümse yüzüme, gülümse Gülümse yüzüme, gülümse Yalan *** Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar Göz göze, bile bile utanmadan söylediğin sözler Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar Dost gibi, güle güle usanmadan oynadığın oyunlar *** Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar Göz göze, bile bile utanmadan söylediğin sözler Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar Dost gibi, güle güle usanmadan oynadığın oyunlar

Hayat Sensiz Olmuyor Düşe kalka yürürüm hayatın yollarını Kendi çizdiğim yollar bunlar ama nereye çıkar sonları Bilmem Bir şey olmak Bir şey yapmak lazım nedense mecburum Yalnızım diye dönüp baksam Yoksun gibi yapsam da yanımdasın Canımdansın, kanımdansın diye mecburen değil Yalnış da yapsan doğru da seni sen oldğun için sevdim Keşke yok olsan gitsen, özgür kalsam desem gerçek değil Hayat zor hayat sıradan Keyfi yok sen olmadan *** Hayat sensiz olmuyor Elimi kimse tutmuyor Günler sensiz geçmiyor Bunu sen hiç bilmesen de Hayat sensiz olmuyor Elimi kimse tutmuyor Yüzüm bazen gülmüyor Aynıyız biz hiç benzemesek de *** Gün olsun derdin olsun Paran olmaz gören olmaz Para sana köle olsun Sorun mu var normal bunlar geçer gider biliyorsun Çözülür çözülmez fark etmez Zarar gelmez hayat bu kendini bilmez Her zaman dönüp yüzümüze gülmez Unutma onu bunu sunu bırak Ben varım unutma ben varım Hiç belli olmaz yarının Ne yaran olursa olsun sararım Yaparım Gözümü karartırım Benim malım senin malın Sensiz her şey yarım Seninle her şeye varım *** Hayat sensiz olmuyor Elimi kimse tutmuyor Günler sensiz geçmiyor Bunu sen hiç bilmesen de Hayat sensiz olmuyor Elimi kimse tutmuyor Yüzüm bazen gülmüyor Aynıyız biz hiç benzemesek de