Demir Demirkan

-
(Bitti senden sonra, bitti senden sonra)
Dediler ki zaman her şeyin ilacıdır
Neden hala seni unutamadım
Dediler ki her gün yeni bir sayfadır
Ve ben hala bomboş yapayalnızım
***
Kaç kadın oldu saymadım
Senin gibisini bulamadım
İsyan ettim kurtulamadım
Ben ben olmaktan çıktım, başka bir adam oldum
***
Senden sonra çok şey değişti
Kalbim durdu taş kesti
Seni bilen ellerim dondu
Buz gibi demir oldu
Senden sonra çok şey değişti
Kalbim durdu taş kesti
Bildiğin o adam gitti
Senden sonra her şey bitti
***
(Bitti senden sonra, bitti senden sonra)
Dediler ki dünya çok çok büyük
Neden hala senin hapsindeyim
Dediler ki hayat çok çok uzun
Neden böyle erken yoruldum
***
Kaç kadın oldu saymadım
Senin gibisini bulamadım
İsyan ettim kurtulamadım
Ben ben olmaktan çıktım, başka bir adam oldum
-
Yüzün göğsüme yaslanmış
Yeni daldın uykuya
Şafak süzülürken odana
Güneş düşmüş saçlarına
***
İlk defa bu sabah
Paramparça hayatım bir bütün
Sadece bir gece seninle eksiksizim
***
Yok olup gitsem de
Sonumu görsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
***
Yitip gitsem de
Sonumu bilsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
Senin için bütün zaferlerim
***
Kalktım sessizce yanından
Yeni güne karıştım
Nefesin havada altın tozu
Yabancıyım bu duyguya
***
İlk defa bu sabah
Huzurlu, sakin kayıp ruhum
Dün gece hayata seninle yeniden doğdum
***
Yok olup gitsem de
Sonumu görsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
***
Yitip gitsem de
Sonumu bilsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
Senin için bütün zaferlerim
-
İçimde bir boşluk var neyle doldursam
Parayla mı aşkla mı hayaller kursam
Alem oyuncu olmuş sokaklar sahne
Sevdiğim bir kız vardı olmuş bir kahpe
***
Kafamda bir hoşluk var nasıl anlatsam
Kadehimi sigaramı neyle doldursam
Parasızlık pulsuzluk hepsi bahane
Bir yudum bir nefes hayat şahane
Bir yudum bir nefes hayat şahane
-
Zamanla tanırsın insanları
Yiter hayallerin birer birer
Gerçeği görüp
Nefreti tadarsın zamanla
Günler geçer saymazsın
Sonu yokmuş gibi yaşarsın
Geceler mezar olur dalarsın uykuya
***
Nefes al nefes ver
Nefes al nefes ver
Nefes al nefes ver
Gün olur her şey biter
***
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
Kırgın üzgün
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
***
Çocukken kurduğun hayaller
Tükenir gider birer birer
Ne bir umut kalır
Ne de keyif zamanla
Eskiyen bir saat gibi
Aynı yönde dönüp duran
Yirmi dört saatte bir vuran aynı noktaya
***
Nefes al nefes ver
Nefes al nefes ver
Nefes al nefes ver
Gün olur her şey biter
***
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
Kırgın üzgün
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
***
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
Kırgın üzgün
Bu adam gitti gider
Yorgun argın
Usulca buradan göçer
***
Bu adam gitti gider
Gitti gider
Bu adam gitti gider
Gitti gider
-
Akşam üstü saat sekize doğru
Bedenim ister, kanım, canım çeker
***
Yarım kalmıştı geçen gece
İçinde şeytan kanı olan şişe
Cennet bir yudum ileride
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, hayat bomboş
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş
***
Müzik durmasın, gündüz olmasın
Çalışan sahte dünya uyanmasın
***
Kısaldı geceler hep içe içe
Azaldı aşklar hep seve seve
Yetti artık bu son gece
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, hayat bomboş
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş
***
Akşam üstü saat sekize doğru
Bedenim ister, kanım, canım çeker (kanım, canım çeker)
***
Yarım kalmıştı geçen gece
İçinde şeytan kanı olan şişe
Cennet bir yudum ileride
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, hayat bomboş
***
Köle miyim yoksa kral mı?
Yürürken aynı sokakları
Arıyorum tek gecelik aşkı
Serseri sarhoş, ayıkken her şey boş
-
Gülümse yüzüme, gülümse
Gülümse yüzüme, gülümse
Yalan
***
Hayat sandığım
Ölümmüş aslında
Aşkın yavaşça
Öldüren bir zehirmiş damarlarımda, oh-oh-oh
***
Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar
Göz göze, bile bile utanmadan söylediğin sözler
Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar
Dost gibi, güle güle usanmadan oynadığın oyunlar
***
Ateşten tanrıça
Ölümlü aslında
Nemli ay dansı
Kuru esen çöl rüzgârı yatağımda, oh-oh-oh
***
Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar
Göz göze, bile bile utanmadan söylediğin sözler
Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar
Dost gibi, güle güle usanmadan oynadığın oyunlar
***
Gülümse yüzüme, gülümse
Gülümse yüzüme, gülümse
Yalan
***
Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar
Göz göze, bile bile utanmadan söylediğin sözler
Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar
Dost gibi, güle güle usanmadan oynadığın oyunlar
***
Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar
Göz göze, bile bile utanmadan söylediğin sözler
Yalanlar, yalanlar, ah, yalanlar, yalanlar
Dost gibi, güle güle usanmadan oynadığın oyunlar
-
Düşe kalka yürürüm hayatın yollarını
Kendi çizdiğim yollar bunlar ama nereye çıkar sonları
Bilmem
Bir şey olmak
Bir şey yapmak lazım nedense mecburum
Yalnızım diye dönüp baksam
Yoksun gibi yapsam da yanımdasın
Canımdansın, kanımdansın diye mecburen değil
Yalnış da yapsan doğru da seni sen oldğun için sevdim
Keşke yok olsan gitsen, özgür kalsam desem gerçek değil
Hayat zor hayat sıradan
Keyfi yok sen olmadan
***
Hayat sensiz olmuyor
Elimi kimse tutmuyor
Günler sensiz geçmiyor
Bunu sen hiç bilmesen de
Hayat sensiz olmuyor
Elimi kimse tutmuyor
Yüzüm bazen gülmüyor
Aynıyız biz hiç benzemesek de
***
Gün olsun derdin olsun
Paran olmaz gören olmaz
Para sana köle olsun
Sorun mu var normal bunlar geçer gider biliyorsun
Çözülür çözülmez fark etmez
Zarar gelmez hayat bu kendini bilmez
Her zaman dönüp yüzümüze gülmez
Unutma onu bunu sunu bırak
Ben varım unutma ben varım
Hiç belli olmaz yarının
Ne yaran olursa olsun sararım
Yaparım
Gözümü karartırım
Benim malım senin malın
Sensiz her şey yarım
Seninle her şeye varım
***
Hayat sensiz olmuyor
Elimi kimse tutmuyor
Günler sensiz geçmiyor
Bunu sen hiç bilmesen de
Hayat sensiz olmuyor
Elimi kimse tutmuyor
Yüzüm bazen gülmüyor
Aynıyız biz hiç benzemesek de
-
Yavaş yavaş bakışsak,
Yavaş yavaş gülüşsek,
Yavaş yavaş kaçırsak gözlerimizi,
Yavaş yavaş yanaşsak,
Yavaş yavaş konuşsak,
Yavaş yavaş tanışsak,
Yavaş yavaş beğensek birbirimizi,
Yavaş yavaş ısınsak.
***
Hayatı bi kenara atsak,
Sonsuzluğa dokunsak,
Ara versek sıkıldığımızda geldiği gibi yaşasak,
Yıllar sonra görüşsek,
Bir gece tesadüf etsek,
Yıllar önce unuttuğumuz hatırayı yaşatsak yine.
***
Yavaş yavaş öpüşsek,
Yavaş yavaş dokunsak,
Yavaş yavaş salsak kendimizi,
Yavaş yavaş alışsak,
Yavaş yavaş sevişsek,
Yavaş yavaş terlesek,
Yavaş yavaş tatsak birbirimizi,
Yavaş yavaş aşık olsak.
***
Hayatı bi kenara atsak,
Sonsuzluğa dokunsak,
Ara versek sıkıldığımızda geldiği gibi yaşasak.
Yıllar sonra görüşsek,
Bir gece tesadüf etsek,
Yıllar önce unuttuğumuz hatırayı yaşatsak yine.
-