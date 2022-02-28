Demir Demirkan

Ne var biraz daha yaşasam, Ne yazar şimdi ölsem Senin ismin bana yalan olmuş Ne yazar, ne yazar, ne yazar *** Nefes alsam Ne var biraz daha yansam Ne yazar şimdi sönsem Kor olmuşum, külüm sönmüş Ne yazar, ne yazar, ne yazar *** Ateş sensen Sor, sor, sor Sor gel sen bana sor Neymiş ölmeden ölmek Yanmadan sönmek Sor, sor, sor *** Sor gel sen bana sor Neymiş ölmeden ölmek Yanmadan sönmek Sor, sor, sor *** Sor gel sen bana sor Ne var hepten koyversem Ne yazar göçüp gitsem En zalime köle olsam *** Ne yazar, ne yazar Ne yazar sen yoksan Sor, sor, sor Sor gel sen bana sor *** Neymiş ölmeden ölmek Yanmadan sönmek Sor, sor, sor Sor gel sen bana sor *** Neymiş ölmeden ölmek Yanmadan sönmek Sor, sor, sor Sor gel sen bana sor

Bu kalabalıkta tesadüfen, aslında mecburen Ne güzel de giyinmişsiniz sevgilin ve sen Samimiyetin dayanılmaz, çok sahte Tıpkı sevişirken rol yaptığımız gibi eskiden *** Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz Hatırla, hep sevilmeyi düşledik Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz Sadece bunu itiraf edemedik *** Hayallerimiz gibi yıkılalım Hatırla, hatırla, unutalım Unutalım, unutalım *** Bedensiz ruhlar gibi savrulup kaybolduk Çaresizlikti bizi bağlayan, kabul edelim Bakıp bakıp gözlerinde tek bir şey aradım Hadi, adına aşk maşk deyip geçelim *** Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz Hatırla, hep sevilmeyi düşledik Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz Sadece bunu itiraf edemedik *** Hayallerimiz gibi yıkılalım Hatırla, hatırla, unutalım Unutalım, unutalım *** Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz Hatırla, hep sevilmeyi düşledik Hatırla, birlikteyken yalnızdık biz Sadece bunu itiraf edemedik *** Hayallerimiz gibi yıkılalım Hatırla, hatırla, unutalım Unutalım, unutalım