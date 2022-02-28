Hatırla Şarkı Sözleri
Demir Demirkan Hatırla şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demir Demirkan Hatırla şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hatırla sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Ne var biraz daha yaşasam,
Ne yazar şimdi ölsem
Senin ismin bana yalan olmuş
Ne yazar, ne yazar, ne yazar
***
Nefes alsam
Ne var biraz daha yansam
Ne yazar şimdi sönsem
Kor olmuşum, külüm sönmüş
Ne yazar, ne yazar, ne yazar
***
Ateş sensen
Sor, sor, sor
Sor gel sen bana sor
Neymiş ölmeden ölmek
Yanmadan sönmek
Sor, sor, sor
***
Sor gel sen bana sor
Neymiş ölmeden ölmek
Yanmadan sönmek
Sor, sor, sor
***
Sor gel sen bana sor
Ne var hepten koyversem
Ne yazar göçüp gitsem
En zalime köle olsam
***
Ne yazar, ne yazar
Ne yazar sen yoksan
Sor, sor, sor
Sor gel sen bana sor
***
Neymiş ölmeden ölmek
Yanmadan sönmek
Sor, sor, sor
Sor gel sen bana sor
***
Neymiş ölmeden ölmek
Yanmadan sönmek
Sor, sor, sor
Sor gel sen bana sor
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Bu kalabalıkta tesadüfen, aslında mecburen
Ne güzel de giyinmişsiniz sevgilin ve sen
Samimiyetin dayanılmaz, çok sahte
Tıpkı sevişirken rol yaptığımız gibi eskiden
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
***
Bedensiz ruhlar gibi savrulup kaybolduk
Çaresizlikti bizi bağlayan, kabul edelim
Bakıp bakıp gözlerinde tek bir şey aradım
Hadi, adına aşk maşk deyip geçelim
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken bile yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
***
Hatırla, hatırla, hiç olmadık ki biz
Hatırla, hep sevilmeyi düşledik
Hatırla, birlikteyken yalnızdık biz
Sadece bunu itiraf edemedik
***
Hayallerimiz gibi yıkılalım
Hatırla, hatırla, unutalım
Unutalım, unutalım
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