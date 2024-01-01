Demir Demirkan

Yarına Kadar Bana senden kalan Yalnız özlediğim hatıran Başka hayattan Senle çaldığımız zaman *** Son bir kez adımı söyle nefesinde Tenimi hisset teninde, oh-oh *** Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni *** Bana senden kalan Yalnız özlediğim hatıran Başka hayattan Senle çaldığımız zaman, oh-oh *** Son bir kez adımı söyle nefesinde Tenimi hisset teninde *** Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni *** Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni, of *** Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni Yarına kadar bırak, her şeyi unut Bitse bile hayat ölüm gibi sev beni

Belki Gizlice buluştuk seninle Bilmedi bilmedi kimse Gizlice ayrıldık seninle Duymadı duymadı kimse Bilinmez nerde nasıl Başka yerlerde buluruz birbirimizi Aynı zamanlarda *** Belki bir başka yüzde Belki bir başka seste Seni yaşarım Belki bir başka tende *** Belki bir eski şarkı Belki de hoş bir koku esintide Hatırlarım seni bir başka yerde

Göçmen Yerim, yurdum dar geldi Elimde olan az geldi Çok bilmek dünya derdi Derdim beni vurdu yola *** Aşk istedim yaş verdi Çok istedim az geldi Âlem bana ters geldi Hâlim beni vurdu yola *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum, vay *** Oh, vay Oh, vay Oh, vay Oh, vay *** Yerim, yurdum dar geldi Elimde olan az geldi Çok bilmek dünya derdi Derdim beni vurdu yola *** Aşk istedim yaş verdi Çok istedim az geldi Âlem bana ters geldi Hâlim beni vurdu yola *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum, vay *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum *** Göçmen oldum, yürür oldum Kendi kendimi arar oldum Göçmen oldum, sensiz oldum Neler umdum, neler buldum, vay

Gümüş Uykum yok kafam güzel, sabah erken Damlalar denize çiselerken Yalnızım bir kaç saat daha *** Bu sahilde bıraktım seni dün gece Öptüm son kez sessizce Yüzümde o sahte gülümsemeyle *** Gümüş renkli güne başlarken Yağmur altında ağlarken Kokun var üstümde Şafakta bu sahilde *** Gümüş renkli güne başlarken Yağmura karşı ağlarken Kokun var üstümde Şafakta bu sahilde *** Uykum yok kafam güzel, sabah erken Damlalar denize çiselerken Yalnızım bir kaç saat daha *** Bir hata sandım seni Dün gece kaldık son kez göz göze Yüzümde o sahte gülümsemeyle *** Gümüş renkli güne başlarken Yağmur altında ağlarken Kokun var üstümde Şafakta bu sahilde *** Gümüş renkli güne başlarken Yağmura karşı ağlarken Kokun var üstümde Şafakta bu sahilde *** Bu sahilde bıraktım seni dün gece Öptüm son kez sessizce *** Gümüş renkli güne başlarken Yağmur altında ağlarken Kokun var üstümde Şafakta bu sahilde *** Gümüş renkli güne başlarken Yağmura karşı ağlarken Kokun var üstümde Şafakta bu sahilde *** Gümüş renkli güne başlarken Yağmura karşı ağlarken Kokun var üstümde Şafakta bu sahilde

Dağlar Dayanmaz Geriye bakmadan acıya aldırmadan Yoluna devam et simdi Kötüyü görmeden yalanı bilmeden Yoluna devam et simdi *** Hayat baslar gün doğarken Karanlıktan kurtul gel *** Dağlar dayanmaz sana eğer ki asmak istersen Yollar dayanmaz sana eğer umutla yürürsen

Sen Başkasın Aşkın Yolunda Yürüdüm Sonunda Yandım Uğruna Sensiz Kaldım Şarkını Yazdım Dağlara, Taşlara *** Yürürüm Yollar Hep Uzun, İnce Sıraya Dizince Sen iyine De Sen En Baştasın Sen Başkasın *** Geçse De Günler Geceler Yetmez, Ağlasam Uğruna Baksam Görmem, Dinler Duymam Yoksan Yanımda

Dünyanın Yolları Her gün yeni bir kabus, ben aynı ben Sessizce bu yollardan geçerken Kalbim ağır bir yük, kuru dudaklarım Cevapsız soruları sorarken İçimden seslenen bir başka ben Meydan okuyor,kalk git diyor Gücün varsa kendin ol *** Tek bildiğim bu yolda yine yalnızım sonunda Yüzler aynı isimler başka Dünyanın yollarında *** Tek bildiğim bu yolda yine yalnızım sonunda Sözler aynı yalanlar başka Dünyanın yollarında *** Yanlışlarım masum ellerimde kir Göz yummaktan yorgun gözlerim Sessizce bu yollardan geçerken Yalnızca tanrıdan yardım dilerim

Sahte Cennet Zaman bir aldatmaca, sonsuzluk cennet olsa ve ben Günahsız olsam Geçse günler peş peşe, hikâyem hiç bitmese ve sen Benimle olsan Sonsuzluk sensiz, inan bana değersiz Yalnız bir ruhun sahte cenneti Yalnız ruhumun cenneti *** Cennet bir aldatmaca, sonsuz cehennem olsa ve ben Günahkâr olsam Karanlık gece bitmese, sussam hiç konuşmasam ve sen Uzakta olsan Sonsuzluk sensiz, inan bana değersiz Yalnız bir ruhun sahte cenneti *** Yalnız ruhumun cenneti Sonsuzluk sensiz, inan bana değersiz Yalnız bir ruhun sahte cenneti *** Yalnız ruhumun cenneti Yalnız ruhumun cenneti

Ölmek Yaşarken Terk ettim terkedildim Durmadım devam ettim Çıkmaz yolun sonunda Kendime kendim yettim *** Ay güneş sizin oIsun Ben dünyayı istedim Üstüme geIdi dünya Aşk verdim karşılıksız Nefrete cevap oIsun diye Kök saIdım bu hayata BağIandım, of *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Durmak giderken daha çok erken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken Durmak giderken daha çok erken *** Zengini fakiri oyna İyiyi kötüyü oyna Oynanır son bir oyun Onu da zaman oynar *** Kimimiz doğduk güne Yada sonsuz bir geceye Aranan ışığı da bulduk karanlıkta *** Aşk verdim karşılıksız Nefrete cevap oIsun diye Kök saIdım bu hayata BağIandım, of *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Durmak giderken daha çok erken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken Durmak giderken daha çok erken, (Her şey için çok erken) *** Eser rüzgar karşımdan Göğsüme çarpsın diye Güneş kavursa bile gölge aramam *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Durmak giderken daha çok erken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken Durmak giderken daha çok erken *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken *** Ölmek yaşarken yıkılmak doğarken Durmak giderken daha çok erken Ölmek yaşarken yok olmak doğarken Durmak giderken daha çok erken