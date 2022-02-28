Beyaz Köpükler Şarkı Sözleri
Demir Demirkan Beyaz Köpükler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demir Demirkan Beyaz Köpükler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beyaz Köpükler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demir Demirkan
Beyaz Köpükler
-
Yüzün göğsüme yaslanmış
Yeni daldın uykuya
Şafak süzülürken odana
Güneş düşmüş saçlarına
***
İlk defa bu sabah
Paramparça hayatım bir bütün
Sadece bir gece seninle eksiksizim
***
Yok olup gitsem de
Sonumu görsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
***
Yitip gitsem de
Sonumu bilsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
Senin için bütün zaferlerim
***
Kalktım sessizce yanından
Yeni güne karıştım
Nefesin havada altın tozu
Yabancıyım bu duyguya
***
İlk defa bu sabah
Huzurlu, sakin kayıp ruhum
Dün gece hayata seninle yeniden doğdum
***
Yok olup gitsem de
Sonumu görsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
***
Yitip gitsem de
Sonumu bilsem de
Ölümü tatsam da
Yenilmem yine de
Senin için bütün zaferlerim
-
-
-
-
-
-
-
-
Kapın her çalındıkça 'O mudur?' diyeceksin
O mudur diyeceksin!
***
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.
***
Hele bir yalnız kal da;
Nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin.
***
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.
Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.
-
Bülbülüm altın kafeste
Öte aheste aheste
Ötme bülbül yârim hasta
Ah neyleyim şu gönlüme
Hasret kaldım sevdiğime
***
Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam
Ben sana katlanamam yârim ben sana dayanamam
***
Bülbülleri hâr ağlatır
Âşıkları yâr ağlatır
Ben feleğe neylemişim
Beni her bahar ağlatır
***
Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam
Ben sana katlanamam yârim
-
Seninle bu aşkı kaldığı yerden
Devam ettirelim bitmemiş gibi
Bütün suçlarını affediyorum
Ne olur geri dön, gitmemiş gibi
***
Razıyım gönlümü yerden yere vur
Razıyım karşımda eller gibi dur
Bitsin bu ayrılık bitsin bu gurur
Ne olur geri dön, gitmemiş gibi
***
Ne ben söyleyeyim ne sen hatırlat
Unut o vedayı anılara kat
Bizimle başlasın yeniden hayat
Ne olur geri dön, gitmemiş gibi
-
-