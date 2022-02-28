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7/24 Dinle Beyaz Köpükler

Beyaz Köpükler Şarkı Sözleri

Demir Demirkan Beyaz Köpükler şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Demir Demirkan Beyaz Köpükler şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Beyaz Köpükler sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Demir Demirkan

Demir Demirkan

Beyaz Köpükler

  • Zaferlerim

  • Bahar Gelmiş Neyleyim

  • Beyaz Köpükler

  • Denizde Akşam

  • Hüsranla Gönül

  • Kapıldım Gidiyorum

  • Rüzgar Kırdı Dalımı

  • Uzun Yıllar Ötesinden

  • Kapın Her Çalındıkça

  • Bülbülüm Altın Kafeste

  • Bitmemiş Gibi

  • Gül Olsam ya Sümbül Olsam

  • Söyle Nazmı Bu Kaş Çatış

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