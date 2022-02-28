Demir Demirkan

Zaferlerim Yüzün göğsüme yaslanmış Yeni daldın uykuya Şafak süzülürken odana Güneş düşmüş saçlarına *** İlk defa bu sabah Paramparça hayatım bir bütün Sadece bir gece seninle eksiksizim *** Yok olup gitsem de Sonumu görsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de *** Yitip gitsem de Sonumu bilsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de Senin için bütün zaferlerim *** Kalktım sessizce yanından Yeni güne karıştım Nefesin havada altın tozu Yabancıyım bu duyguya *** İlk defa bu sabah Huzurlu, sakin kayıp ruhum Dün gece hayata seninle yeniden doğdum *** Yok olup gitsem de Sonumu görsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de *** Yitip gitsem de Sonumu bilsem de Ölümü tatsam da Yenilmem yine de Senin için bütün zaferlerim

Kapın Her Çalındıkça Kapın her çalındıkça 'O mudur?' diyeceksin O mudur diyeceksin! *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. *** Hele bir yalnız kal da; Nasılmış göreceksin, nasılmış göreceksin. *** Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin. Beni kaybettin artık sen çok bekleyeceksin.

Bülbülüm Altın Kafeste Bülbülüm altın kafeste Öte aheste aheste Ötme bülbül yârim hasta Ah neyleyim şu gönlüme Hasret kaldım sevdiğime *** Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam Ben sana katlanamam yârim ben sana dayanamam *** Bülbülleri hâr ağlatır Âşıkları yâr ağlatır Ben feleğe neylemişim Beni her bahar ağlatır *** Ben sana dayanamam yârim ben sana katlanamam Ben sana katlanamam yârim