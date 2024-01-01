Temel Felsefemiz Temel felsefemiz insanlıkla gelir Şit Naci'deniz biz delillerimiz var İnsan düşmanıyla düşmanız biz Ateşi nur eden Halillerimiz var *** Bayrağımız kanda sancağımız canda Hakkı yakın bulduk şahdamar kanda İnsanlık yasamız bizim bu cihanda Aleme hac olmuş ölülerimiz var *** Altıgendir bizim esas temelimiz İnsanca yaşamak bütün emelimiz Gerçekleri söyler Ali Cemali'miz Altıgen güvenli bilimlerimiz var

Şiire Gazele Senin eşkin meni düşürdü dile Neçe âşık olur bülbüller güle *** Hasret çektim könül verdim Seni sevdim men *** Hasret çektim könül verdim Seni sevdim men Böyle bir güzele eşkimi tezele Şiire gazele könül verdim Şiire gazele *** Eğer menden ayrı gezip dolansan Menim bu eşkime bigane kalsan *** Alışaram od tutaram Hem yanaram men *** Alışaram od tutaram Hem yanaram Buna da bilmerem sensiz men gülmerem Könlümü veremem heçkese men Könlümü vermerem

Ekin Ekilen Yere Ekin Ekilen Yere Sapı Bükülen Yere Can Kurban Canım Kurban (Da) Kekil Dökülen Yere *** Aman Deyin Bir Gelin Suyun Yolları Serin Gördüm Ayağı Yalın (Da) Tombul Bilekli Gelin *** Süpürgesi Yoncadan Gayet Beli İnceden Ben Seni Sakınırım Da Yerdeki Karıncadan *** Ak Gelin Topak Gelin Yaslanayım Dizine Yaslanayım Dizine (De) Bakam Ela Gözüne

Yara Bende Turnam başın alıp gitmiş Kanadını kırıp gitmiş Ben o yare neyledim ki O yar benden küsüp gitmiş *** Yara benden yara bende Sel sel olmuş akar bende Feryat ettim dağa taşa Dağ dayanmaz yara bende *** Felek derdim demem sana Desem fayda gelmez bana Sözüm yok haldan bilmeze Ben ağlarım yana yana

Özge Yar Kiraz Elmam Ahu Dudum Yar Yar Yar Özge Yar Sensin Benim Bir Umudum Gezdirme Diyar Diyar Dünya Alem Benim Olsa Yar Yar Yar Özge Yar İstemem Sana Vuruldum Gezdirme Diyar Diyar *** Oy Oy Oy Oy Yar Yar Yar Özge Yar Yollarım Hep Boranla Kar Gezdirme Diyar Diyar *** Ateş Sardı Dört Yanımı Yar Yar Yar Özge Yar Derdin Tüketti Varımı Gezdirme Diyar Diyar Azraile Borçlu Kaldım Yar Yar Yar Özge Yar Yar Teslim Aldı Canımı Gezdirme Diyar Diyar *** Oy Oy Oy Oy Yar Yar Yar Özge Yar Yollarım Hep Boranla Kar Gezdirme Diyar Diyar