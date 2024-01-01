Selam Yolla Şarkı Sözleri
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Temel felsefemiz insanlıkla gelir
Şit Naci'deniz biz delillerimiz var
İnsan düşmanıyla düşmanız biz
Ateşi nur eden Halillerimiz var
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Bayrağımız kanda sancağımız canda
Hakkı yakın bulduk şahdamar kanda
İnsanlık yasamız bizim bu cihanda
Aleme hac olmuş ölülerimiz var
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Altıgendir bizim esas temelimiz
İnsanca yaşamak bütün emelimiz
Gerçekleri söyler Ali Cemali'miz
Altıgen güvenli bilimlerimiz var
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Senin eşkin meni düşürdü dile
Neçe âşık olur bülbüller güle
***
Hasret çektim könül verdim
Seni sevdim men
***
Hasret çektim könül verdim
Seni sevdim men
Böyle bir güzele eşkimi tezele
Şiire gazele könül verdim
Şiire gazele
***
Eğer menden ayrı gezip dolansan
Menim bu eşkime bigane kalsan
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Alışaram od tutaram
Hem yanaram men
***
Alışaram od tutaram
Hem yanaram
Buna da bilmerem sensiz men gülmerem
Könlümü veremem heçkese men
Könlümü vermerem
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Ekin Ekilen Yere
Sapı Bükülen Yere
Can Kurban Canım Kurban (Da)
Kekil Dökülen Yere
***
Aman Deyin Bir Gelin
Suyun Yolları Serin
Gördüm Ayağı Yalın (Da)
Tombul Bilekli Gelin
***
Süpürgesi Yoncadan
Gayet Beli İnceden
Ben Seni Sakınırım Da
Yerdeki Karıncadan
***
Ak Gelin Topak Gelin
Yaslanayım Dizine
Yaslanayım Dizine (De)
Bakam Ela Gözüne
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Turnam başın alıp gitmiş
Kanadını kırıp gitmiş
Ben o yare neyledim ki
O yar benden küsüp gitmiş
***
Yara benden yara bende
Sel sel olmuş akar bende
Feryat ettim dağa taşa
Dağ dayanmaz yara bende
***
Felek derdim demem sana
Desem fayda gelmez bana
Sözüm yok haldan bilmeze
Ben ağlarım yana yana
-
Kiraz Elmam Ahu Dudum
Yar Yar Yar Özge Yar
Sensin Benim Bir Umudum
Gezdirme Diyar Diyar
Dünya Alem Benim Olsa
Yar Yar Yar Özge Yar
İstemem Sana Vuruldum
Gezdirme Diyar Diyar
***
Oy Oy Oy Oy Yar Yar Yar Özge Yar
Yollarım Hep Boranla Kar
Gezdirme Diyar Diyar
***
Ateş Sardı Dört Yanımı
Yar Yar Yar Özge Yar
Derdin Tüketti Varımı
Gezdirme Diyar Diyar
Azraile Borçlu Kaldım
Yar Yar Yar Özge Yar
Yar Teslim Aldı Canımı
Gezdirme Diyar Diyar
***
Oy Oy Oy Oy Yar Yar Yar Özge Yar
Yollarım Hep Boranla Kar
Gezdirme Diyar Diyar
-
Dokunma keyfine yalan dünyanın
İpini eline dolamış gider
Gözlerimin yaşı bana gizlidir
Dertliyi dertsizi sulamış gider
Hüdey hüdey hüdey sulamış gider
***
Kimi hızlı gider uzun yol yutar
Kimi altın satar kimi pul yutar
Kimi soğan bulmaz kimi bal yutar
Kimi parmağını yalamış gider
***
Mahzuni bu nasıl yazı Mahzuni
Bazen Şerif olur bazı Mahzuni
Yurdunda anasız kuzu Mahzuni
İnsanlık ardından melemiş gider