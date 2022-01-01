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Deniz Arcak
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01
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Söz yazarı:
Barlas
Besteci:
Barlas
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02
Sonsuzluk Trenleri
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Söz yazarı:
Barlas
Besteci:
Barlas
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03
Ha Bugün Ha Yarın
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Söz yazarı:
Barlas
Besteci:
Barlas
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04
Kal Deme
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Söz yazarı:
Engin Kuduğ
Besteci:
Engin Kuduğ
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05
Giderim Buradan
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Söz yazarı:
Deniz Arcak-Erhan Güleryüz
Besteci:
Engin Kuduğ
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Albümler
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