Deryanın İçinde Şarkı Sözleri
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Deniz Şamdereli
Deryanın İçinde
Tüm Şarkıları
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Deryanın içinde durma yalınız
Beri gel, arkadaş, ağı değiştir
Deryanın içinde durma yalınız
Beri gel, arkadaş, ağı değiştir
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Yarım asrı geçti emek verdiğin
Yarım asrı geçti emek verdiğin
Meyve yemediysen bağı değiştir
Meyve yemediysen bağı değiştir
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Bilirsin ki dağın başı dumandır
Tüm dağları devirecek zamandır
Bilirsin ki dağın başı dumandır
Tüm dağları devirecek zamandır
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Yanında yatanı kaldır, uyandır
Yanında yatanı kaldır, uyandır
Dikil karşısına, dağı değiştir
Dikil karşısına, dağı değiştir
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Der Zamani, "Herkes kardeş olursa
Sevgiyi, barışı arar bulursa"
Der Zamani, "Herkes kardeş olursa
Sevgiyi, barışı arar bulursa"
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Eskimiş, çürümüş ner'de ne varsa
Eskimiş, çürümüş ner'de ne varsa
Düşünme, at gitsin, çağı değiştir
Düşünme, at gitsin, çağı değiştir