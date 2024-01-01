Deniz Şamdereli

Deryanın içinde durma yalınız Beri gel, arkadaş, ağı değiştir Deryanın içinde durma yalınız Beri gel, arkadaş, ağı değiştir *** Yarım asrı geçti emek verdiğin Yarım asrı geçti emek verdiğin Meyve yemediysen bağı değiştir Meyve yemediysen bağı değiştir *** Bilirsin ki dağın başı dumandır Tüm dağları devirecek zamandır Bilirsin ki dağın başı dumandır Tüm dağları devirecek zamandır *** Yanında yatanı kaldır, uyandır Yanında yatanı kaldır, uyandır Dikil karşısına, dağı değiştir Dikil karşısına, dağı değiştir *** Der Zamani, "Herkes kardeş olursa Sevgiyi, barışı arar bulursa" Der Zamani, "Herkes kardeş olursa Sevgiyi, barışı arar bulursa" *** Eskimiş, çürümüş ner'de ne varsa Eskimiş, çürümüş ner'de ne varsa Düşünme, at gitsin, çağı değiştir Düşünme, at gitsin, çağı değiştir