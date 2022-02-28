Herkes Kendi Yoluna Şarkı Sözleri
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Deniz Seki
Herkes Kendi Yoluna
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Bir koza gibi ördük bu aşkı öyle nazlı
Bir dua gibi gördük sevgimizi bazı bazı
Üstüne titrerdik bir gün bitmesin diye
Her şey değişti bir anda niye?
***
Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim
Kopardık en sonunda
Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük
Herkes kendi yolunda
***
Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim
Kopardık en sonunda
Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük
Herkes kendi yolunda
***
Bir kere dönmeye görsün şansın öyle gider
Hiç ummadığın anda her şey yok olur biter
Ne zaman ilaçtır artık sevgimize
Ne yeni sevdalar para eder ikimize
***
Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim
Kopardık en sonunda
Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük
Herkes kendi yolunda
***
Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim
Kopardık en sonunda
Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük
Herkes kendi yolunda
***
Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim
Kopardık en sonunda
Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük
Herkes ama herkes kendi yolunda
***
Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim
Kopardık en sonunda
Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük
Herkes kendi yolunda