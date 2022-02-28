Deniz Seki

Bir koza gibi ördük bu aşkı öyle nazlı Bir dua gibi gördük sevgimizi bazı bazı Üstüne titrerdik bir gün bitmesin diye Her şey değişti bir anda niye? *** Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim Kopardık en sonunda Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük Herkes kendi yolunda *** Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim Kopardık en sonunda Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük Herkes kendi yolunda *** Bir kere dönmeye görsün şansın öyle gider Hiç ummadığın anda her şey yok olur biter Ne zaman ilaçtır artık sevgimize Ne yeni sevdalar para eder ikimize *** Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim Kopardık en sonunda Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük Herkes kendi yolunda *** Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim Kopardık en sonunda Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük Herkes kendi yolunda *** Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim Kopardık en sonunda Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük Herkes ama herkes kendi yolunda *** Bir uçtan sen çektin, bir uçtan ben çektim Kopardık en sonunda Şimdi boyunlar bükük, omuzlarda bir yük Herkes kendi yolunda