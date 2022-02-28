Deniz Seki

Dünya bir şekil bizse bir köşe Oturmuşuz da içiyoruz derinden Hayat bu değil böyle olmamalı Biz ayak uyduramadık ki bu halimize *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Dünya bir şekil bizse bir köşe Oturmuşuz da içiyoruz derinden Hayat bu değil böyle olmamalı Biz ayak uyduramadık ki bu halimize *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Küsmem, küsemem Küsemem sana yemin ederim Gitmem, gidemem Gidemem buradan canımı veririm *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak *** Ağlamak yok söz verdim tanrıya Beni çok utandırdı gözlerim Gülmeyi unutan şu halimize Dön ne olur bir uzaktan bak