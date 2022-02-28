O Dudaklar Bülbülleşiyor Şarkı Sözleri
Deniz Seki O Dudaklar Bülbülleşiyor şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki O Dudaklar Bülbülleşiyor şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan O Dudaklar Bülbülleşiyor sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki
O Dudaklar Bülbülleşiyor
-
Dünya bir şekil bizse bir köşe
Oturmuşuz da içiyoruz derinden
Hayat bu değil böyle olmamalı
Biz ayak uyduramadık ki bu halimize
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Dünya bir şekil bizse bir köşe
Oturmuşuz da içiyoruz derinden
Hayat bu değil böyle olmamalı
Biz ayak uyduramadık ki bu halimize
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Küsmem, küsemem
Küsemem sana yemin ederim
Gitmem, gidemem
Gidemem buradan canımı veririm
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
***
Ağlamak yok söz verdim tanrıya
Beni çok utandırdı gözlerim
Gülmeyi unutan şu halimize
Dön ne olur bir uzaktan bak
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-