O Dudaklar Bülbülleşiyor Şarkı Sözleri
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Deniz Seki
O Dudaklar Bülbülleşiyor
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Bekle dedin, kaç sene oldu?
Okuldan ayrılalı
Her birimiz bir başka yöne
Başka hayata savrulalı
***
Bize nikah düşüyor, çaresi yok
Bir düşün girdiğin günahları
Hüdaya havale ederim bak
Ya gel geri, alayım ahları
***
Çoluğa çocuğa karıştı be bak
Kardeşimin bile yaşıtları
Ya gel iste babamdan beni al
Denedin ya bütün çeşitleri
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta ay ay...
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta...
***
Bekle dedin, kaç sene oldu?
Okuldan ayrılalı
Her birimiz bir başka yöne
Başka hayata savrulalı
***
Bize nikah düşüyor, çaresi yok
Bir düşün girdiğin günahları
Hüdaya havale ederim bak
Ya gel geri, alayım ahları
***
Çoluğa çocuğa karıştı be bak
Kardeşimin bile yaşıtları
Ya gel iste babamdan beni al
Denedin ya bütün çeşitleri
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Bak sana bu defa
Kesin söylüyorum
Kuş uçtu uçacak Ahmet
Aklını başına devşir anacığım
Başkası kapacak Ahmet
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta ay ay...
***
Elalem pırlanta mı, hint kumaşı mı ne
Bizde daha iyisi var var
Bu gidişin sonu yok, evlenelim de
Bir yastıkta ay ay...
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