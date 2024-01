Deniz Seki

Seninle hiç konuşamaz olduk Bak bu günlerde Farkında mısın beyefendi? Aşkımız dillerde *** Seninle hiç konuşamaz olduk Bak bu günlerde Farkında mısın beyefendi? Aşkımız dillerde *** Biz bu aşkın tadını da doya doya Ah, çıkaramadık Düşündük taşındık (taşındık) Yine bir yere varamadık, of *** Biz bu aşkın tadını da doya doya Ah, çıkaramadık Düşündük taşındık Galiba bulamadık *** Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar? Boş dünya, ele ne aman? Aman aman Sormam bi' daha, tamam, dünya yalana dolan Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış *** Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar? Boş dünya, kime ne aman? Aman aman Sormam bi' daha, tamam, dünya yalana dolan Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış *** Seninle hiç konuşamaz olduk Bak bu günlerde Farkında mısın beyefendi? Aşkımız dillerde *** Biz bu aşkın tadını da doya doya Ah, çıkaramadık Düşündük taşındık (taşındık) Yine bir yere varamadık, of *** Biz bu aşkın tadını da doya doya Ah, çıkaramadık Düşündük taşındık Galiba biz ayrıldık *** Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar? Boş dünya, kime ne aman? Aman aman Sormam bi' daha, tamam, dünya yalana dolan Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış *** Yorma beni bu kadar, sus sus nereye kadar? Boş dünya, kime ne aman? Aman aman Of Aşkın kölesi olanın hep canı yanarmış