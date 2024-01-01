Deniz Seki

-
Ağlar mı, güler mi?
Sevmez, yoksa sever mi?
Kalır mı? Bilmem ki
Yoksa kaçar gider mi?
Aşk dolu gözleri
Sorsam huyu güzel mi
Doğruyu söyler mi?
***
Melek, yoksa şeytan mı, yalan mı?
Rüyada aldatan mı?
Çocuk mu, değil mi?
Çok bilmişin biri mi?
Böylesi değilse
Aklım hiç ermez diye
Aldırmam kimseye
Yanılsam bile bile
***
Çıkar yol hangisi?
Sevmek, sevilmek mi?
Sarhoşluk mu, içki mi?
Anlamadım gitti
***
Çıkar yol hangisi?
Sen mi, sensizlik mi?
Yaşamak mı, ölmek mi?
Anlamadım gitti
***
Ağlar mı, güler mi?
Sevmez, yoksa sever mi?
Kalır mı? Bilmem ki
Yoksa kaçar gider mi?
Aşk dolu gözleri
Sorsam huyu güzel mi
Doğruyu söyler mi?
***
Melek, yoksa şeytan mı, yalan mı?
Rüyada aldatan mı?
Çocuk mu, değil mi?
Çok bilmişin biri mi?
Böylesi değilse
Aklım hiç ermez diye
Aldırmam kimseye
Yanılsam bile bile
***
Çıkar yol hangisi?
Sevmek, sevilmek mi?
Sarhoşluk mu, içki mi?
Anlamadım gitti
***
Çıkar yol hangisi?
Sen mi, sensizlik mi?
Yaşamak mı, ölmek mi?
Anlamadım gitti
***
Çıkar yol hangisi?
Sevmek, sevilmek mi?
Sarhoşluk mu, içki mi?
Anlamadım gitti
***
Çıkar yol hangisi?
Sen mi, sensizlik mi?
Yaşamak mı, ölmek mi?
Anlamadım gitti
-
Dön desen döner mi sanki
Aşkımızla dolu günler
Ayrılıkla dargınlıkla
Geçiyor yazık ömürler
***
Gel desem gelir mi sanki
Aşkımızla dolu günler
Ayrılıkla dargınlıkla
Geçiyor yazık ömürler
***
Ne kadar severse sevsin
Neden ilk aşk gibi olamaz
Bir ömür boyunca insan
İlk aşkın tadını bulamaz
***
Ne kadar severse sevsin
Neden ilk aşk gibi olamaz
Bir ömür boyunca insan
İlk aşkın tadını bulamaz
***
Bana gel diye gel diye bilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz
***
Bana gel diye gel diye bilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz
***
Seneler boyunca sürdü
Hiç yüzünden dargınlıklar
Aramızda şimdi yalnız
Ayrılık var ayrılık var
***
Seneler boyunca sürdü
Hiç yüzünden dargınlıklar
Aramızda şimdi yalnız
Ayrılık var ayrılık var
***
Ne kadar severse sevsin
Neden ilk aşk gibi olamaz
Bir ömür boyunca insan
İlk aşkın tadını bulamaz
***
Ne kadar severse sevsin
Neden ilk aşk gibi olamaz
Bir ömür boyunca insan
İlk aşkın tadını bulamaz
***
Bana gel diye gel diye bilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz
***
Bana gel diye gel diye bilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz
***
Bana gel diye gel diye bilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz
***
Bana gel diye gel diye bilsen
Sana aşkımı anlatabilsem
Yine maziye maziye dönsem
Senin aşkına hiç doyum olmaz
-
Böyle gelmiş böyle
Böyle geçer dünya
Günlerimiz bitecek
Bir gün saya saya
Günlerimiz bitecek
Bir gün saya saya
***
Seneler koşuyor
Gülüp ağlatıyor
Bir yol bak aynaya
Ömrümüz geçiyor
Bir kez bak aynaya
Ömrümüz geçiyor
***
Neşe, keder
Hepsi geçer
Bize kâr kalan
Nedir bu dünyadan?
Bize kâr kalan
Nedir bu dünyadan?
***
Böyle gelmiş böyle
Böyle geçer dünya
Günlerimiz bitecek
Bir gün saya saya
Günlerimiz bitecek
Bir gün saya saya
***
Neşe, keder
Hepsi geçer
Bize kâr kalan
Nedir bu dünyadan?
Bize kâr kalan
Nedir bu dünyadan?
***
Daha dün çocuktuk
Sokaklarda koştuk
Yarın belki göç var
Bu dünya olamaz ya
Yarın belki göç var
Bu dünya olamaz ya
***
Seneler koşuyor
Gülüp ağlıyor
Bir yol bak aynaya
Ömrümüz geçiyor
Bir kez bak aynaya
Ömrümüz geçiyor
***
Neşe, keder
Hepsi geçer
Bize kâr kalan
Nedir bu dünyadan?
Bize kâr kalan
Nedir bu dünyadan?
***
Böyle gelmiş böyle
Böyle geçer dünya
Günlerimiz bitecek
Bir gün saya saya
Günlerimiz bitecek
Bir gün saya saya
***
Neşe, keder
Hepsi geçer
Bize kâr kalan
Nedir bu dünyadan?
Bize kâr kalan
Nedir bu dünyadan?
***
Böyle gelmiş böyle
Böyle geçer dünya
Günlerimiz bitecek
Bir gün saya saya
Günlerimiz bitecek
Bir gün saya saya
-
Kalbimi kim çalıyor
Sensen yokum evde ben
Çünkü mazide kaldı
Artık seni o seven
***
Kalbimi kim çalıyor
Sensen yokum evde ben
Çünkü alıştım artık
Yaşamaya yeniden
***
Bir zamanlar sen vardın
Kalbimin tek sahibi
Sonra terk edip gittin
Hata bendeymiş gibi
***
Bir zamanlar sen vardın
Kalbimin tek sahibi
Sonra terk edip gittin
Hata bendeymiş gibi
***
Kalbimi kim çalıyor
Çalma, açmam kapımı
Çünkü simsiyah yaptın
Gidince yaşantımı
***
Şimdi ne oldu, neden?
Ne istiyorsun benden?
Zehir ettin dünyayı
Çalma, açmam kapıyı
***
Bu dönüş neye, ne var?
Dünyam sensiz bahtiyar
Boşuna hiç uğraşma
Kalbimin sahibi var
***
Sana son bir sözüm var
Dünyam sensiz bahtiyar
Yer yok, açmam kalbimi
Yeni bir sahibi var
***
Bu dönüş neye, ne var?
Dünyam sensiz bahtiyar
Boşuna hiç uğraşma
Kalbimin sahibi var
***
Sana son bir sözüm var
Dünyam sensiz bahtiyar
Yer yok, açmam kalbimi
Yeni bir sahibi var
***
Üzgünüm
-
Dışarıda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz, bensiz
Dışarıda bir yaz yağmuru
Yaş sokaklar sensiz, bensiz
***
Akşam olmuş ılık rüzgar
Loş ışıklar sensiz, bensiz
Akşam olmuş ılık rüzgar
Loş ışıklar sensiz, bensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz, bensiz
Ses vermiyor çalgıları
Tavernalar sensiz, bensiz
***
Masamızda yabancılar
Hatıralar sensiz, bensiz
Masamızda yabancılar
Hatıralar sensiz, bensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bitsin artık bu hikaye
Kader çeksin kapımızı
Bitsin artık bu hikaye
Kader çeksin kapımızı
***
Kapanmışız kalbimize
Sen bensiz, ben sensiz
Kapanmışız kalbimize
Sen bensiz, ben sensiz
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı
***
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
***
Bir masalmış geçen yıllar
Kaç yaprak var elimizde?
Aşk bir rüyaymış, uyandık
Adı kaldı dilimizde
-
Sensiz saadet neymiş
Tatmadım bilemem ki
Alnımın yazısıydı
Ne yapsam silemem ki
***
Sensiz saadet neymiş
Tatmadım bilemem ki
Alnımın yazısıydı
Ne yapsam silemem ki
***
Seni uzaktan sevmek
Aşkların en güzeli
Alıştım hasretine
Gel desen gelemem ki
***
Seni uzaktan sevmek
Aşkların en güzeli
Alıştım hasretine
Gel desen gelemem ki
-
Bir kere sevdim diye
Bin pişman etme beni
Bir kere sevdim diye
Bin pişman etme beni
***
İstemiyorsan bırak
Perişan etme beni
***
Bırak boş kalsın elim
Yol yakınken dönelim
Arkadaşım ol yeter
Böylesi daha güzel
***
Bırak boş kalsın elim
Yol yakınken dönelim
Arkadaşım ol yeter
Böylesi daha güzel
***
Bırak beni ne olur
Burda bitsin şarkımız
Bırak beni ne olur
Burda bitsin şarkımız
**
Zamanla unutulur
Yarım kalan aşkımız
***
Bırak boş kalsın elim
Yol yakınken dönelim
Arkadaşım ol yeter
Böylesi daha güzel
***
Bırak boş kalsın elim
Yol yakınken dönelim
Arkadaşım ol yeter
Böylesi daha güzel
***
Bırak boş kalsın elim
Yol yakınken dönelim
Arkadaşım ol yeter
Böylesi daha güzel
***
Bırak boş kalsın elim
Yol yakınken dönelim
Arkadaşım ol yeter
Böylesi daha güzel
***
Bırak boş kalsın elim
Yol yakınken dönelim
Arkadaşım ol yeter
Böylesi daha güzel
-
Nasıl da değiştin birden
Sanki sen değildin
Başın üstüne yeminler eden
***
Nasıl da değiştin bilmem
Sanki sen değildin
Aşk uğruna ölmekten bahseden
***
Mektupların da olmasa
Kendimden şüphe duyardım
Yanılan ben miyim diye
***
Şiirlerin olmasa
Aklımı oynatırdım
İnanamazdım gözlerine
***
Ne yazık
Ne yazık ki gerçek bu
***
Ölsem de bir kalsam da bir
Senin için yok hiçbir farkı
-
Ben dün gece bir rüyada yaşıyordum sanki
Dans ettim kollarında
Genç kızlar dolandı sağında solunda
Sense beni seçtin, cennete döndü dünyam
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Ben dün geceyi özledim
Rüzgârın sesini, senin gelişini
Başka bir arzum yok, dün geceyi yaşadım ya
Kaybetsem bile seni unutulmaz o hatıra
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
***
Rüya gibi geldin, rüzgâr gibi geçtin
Dertlerim silindi seninle
Şarkılar söylendi, yıldızlar dans etti
Mehtap bizi seyretti
-
Aşk dediğin laftır derler
Sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma
Bir de sevmeyi ara
***
Çok çabuk geçer bu günler
Çevren boşalır sonra
Aşk dediğin laftır diyen
Güler karşında
***
Güzelliğin gençliğin henüz bitmeden
Etrafını saranların hepsi gitmeden
Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana
Haydi ne duruyorsun koşsana aşka
***
Aşk dediğin laftır derler
Sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma
Bir de sevmeyi ara
***
Çok çabuk geçer bu günler
Çevren boşalır sonra
Aşk dediğin laftır diyen
Güler karşında
***
Güzelliğin gençliğin henüz bitmeden
Etrafını saranların hepsi gitmeden
Sevmeyi öğrenirsen ne mutlu sana
Haydi ne duruyorsun koşsana aşka
***
Aşk dediğin laftır derler
Sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma
Bir de sevmeyi ara
***
Çok çabuk geçer bu günler
Çevren boşalır sonra
Aşk dediğin laftır diyen
Güler karşında
***
Aşk dediğin laftır derler
Sakın kanma onlara
Yalnız sevilmekle kalma
Bir de sevmeyi ara
***
Çok çabuk geçer bu günler
Çevren boşalır sonra
Aşk dediğin laftır diyen
Güler karşında