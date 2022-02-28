Deniz Seki

Anlatsaydım şaşırırdın, aşkın dilinden Senin için sakladığım kalbe ne yaptın? Şiir olsam dize dize, senin adına aah İntizar ekleyip, denize attın Şiir olsam dize dize, senin adına aah İntizar ekleyip, denize attın *** Anlayamadım ben, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlayamadım sen, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlatsaydım şaşırırdın, aşkın dilinden Senin için sakladığım kalbe ne yaptın? Şiir olsam dize dize, senin adına aah İntizar ekleyip, denize attın Şiir olsam dize dize, senin adına aah İntizar ekleyip, denize attın *** Anlayamadım ben, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlayamadım sen, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın oof Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlayamadım ben, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın *** Anlayamadım sen, dayanamadım ben Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın oof Şu üç günlük ömrüne beni sığdıramadın

Beni üzen aslında Üzüldüğüm için değil Bazen sözle anlatılmaz ya Kelimeler şikayetlenir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Diler yoluma devam ederim *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Diler yoluma devam ederim *** Beni üzen aslında Üzüldüğüm için değil Bazen sözle anlatılmaz ya Kelimeler şikayetlenir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Yıllara meydan savaşı, ilan edince o cesaret kin koca bir volkan olur Sonra da önünde eğiliverir *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Diler yoluma devam ederim *** Sahici her şeyin nasıl rengi Kalbime kaç kere sorduysam Hep bana ismini heceledi Ben de inanıp ona uyduysam *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur *** Diler yoluma devam ederim Sahici her şeyin nasıl rengi Hep bana ismini heceledi *** Eğer bir gün fark etmeden, istemeden seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur *** Diler yoluma devam ederim istemeden, seni kırdıysam Özrün efendisi en yakınım olur Devam ederim