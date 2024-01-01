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7/24 Dinle Aşıkların En Güzeli

Aşıkların En Güzeli Şarkı Sözleri

Deniz Seki Aşıkların En Güzeli şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Aşıkların En Güzeli şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşıkların En Güzeli sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Deniz Seki

Deniz Seki

Aşıkların En Güzeli

  • Aşk Dediğin Laftır Derler

  • Aşkına Doyum Olmaz

  • Böyle Gelmiş Böyle Gider

  • Kalbimi Kim Çalıyor

  • Sen Bensiz Ben Sensiz

  • Sensiz Saadet

  • Yarım Kalan Aşk

  • Ölsem de Bir Kalsam da Bir

  • Rüzgar Gibi Geçtin

  • Anlamadım Gitti

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