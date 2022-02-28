Anlattım Şarkı Sözleri
Deniz Seki Anlattım şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Anlattım şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Anlattım sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Unutmak ne zor bir kelime
Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse
***
Umutlanamazsın ya da unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Umutlanamazsın ya da unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Unutmak ne zor bir kelime
Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse
***
Umutlanamazsın yada unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Umutlanamazsın yada unutturamazsın
Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
***
Aşk öyle bir büyü ki
Öyle bir büyü ki anlayamazsın
Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz
Seven kalbi istesen de susturamazsın
-
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Sensiz de inan nefes alırım
Sanma ki açmaz içimdeki güller
Sensiz de inan nefes alırım
Farz et ki aşka susamış gönüller
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Sensiz de inan nefes alırım
Sanma ki açmaz içimdeki güller
Sensiz de inan nefes alırım
Farz et ki aşka susamış gönüller
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
-
Zor mu her şey bu kadar zor mu
Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu
Zor mu her şey bu kadar zor mu
Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu
***
Soldu güller dört günde
Kaldı bir tek tomurcuklar
Yemyeşildi halbuki daha önce
***
Sevmiyordu hiç güneşi
Karanlıktı tek gerçeği
Şimdi nasıl büyüyor tek başına ah
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Zor mu her şey bu kadar zor mu
Sebep saadetken mutsuz olmak olur mu
***
Soldu güller dört günde
Kaldı bir tek tomurcuklar
Yemyeşildi halbuki daha önce
***
Sevmiyordu hiç güneşi
Karanlıktı tek gerçeği
Şimdi nasıl büyüyor tek başına
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
Oysa sen başkasıyla
Gözyaşlarım hiç durmadı
Ben ağladım o ağladı
***
Seni aramadığım yer kalmadı
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