Deniz Seki

Aşk Unutmak ne zor bir kelime Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse *** Umutlanamazsın ya da unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Umutlanamazsın ya da unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Unutmak ne zor bir kelime Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse *** Umutlanamazsın yada unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Umutlanamazsın yada unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın

Aşkıma Ait Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Sensiz de inan nefes alırım Sanma ki açmaz içimdeki güller Sensiz de inan nefes alırım Farz et ki aşka susamış gönüller *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Sensiz de inan nefes alırım Sanma ki açmaz içimdeki güller Sensiz de inan nefes alırım Farz et ki aşka susamış gönüller *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını