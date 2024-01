Unutmak ne zor bir kelime Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse *** Umutlanamazsın ya da unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Umutlanamazsın ya da unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Unutmak ne zor bir kelime Hele bir de sevdanın yükü üzerindeyse *** Umutlanamazsın yada unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Umutlanamazsın yada unutturamazsın Yüreğin fena halde çırpınır durur kendi derdine *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın *** Aşk öyle bir büyü ki Öyle bir büyü ki anlayamazsın Ah aşk göze alsan olmaz aşka gönül doymaz Seven kalbi istesen de susturamazsın