Deniz Seki

Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Sensiz de inan nefes alırım Sanma ki açmaz içimdeki güller Sensiz de inan nefes alırım Farz et ki aşka susamış gönüller *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Zorlama Beni yine sen kandırdın Anlamsız yere Ben sevgisiz kaldım *** Sensiz de inan nefes alırım Sanma ki açmaz içimdeki güller Sensiz de inan nefes alırım Farz et ki aşka susamış gönüller *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını Ben istersem olur, olur elbet *** Korkmuyorum seni kaybetmekten Aşkıma ait söz etme Ben bilirim aşkın zamanını