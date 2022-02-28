Aşkıma Ait Şarkı Sözleri
Deniz Seki Aşkıma Ait şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Deniz Seki Aşkıma Ait şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkıma Ait sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Sensiz de inan nefes alırım
Sanma ki açmaz içimdeki güller
Sensiz de inan nefes alırım
Farz et ki aşka susamış gönüller
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Zorlama
Beni yine sen kandırdın
Anlamsız yere
Ben sevgisiz kaldım
***
Sensiz de inan nefes alırım
Sanma ki açmaz içimdeki güller
Sensiz de inan nefes alırım
Farz et ki aşka susamış gönüller
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını
Ben istersem olur, olur elbet
***
Korkmuyorum seni kaybetmekten
Aşkıma ait söz etme
Ben bilirim aşkın zamanını